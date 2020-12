Asturias vuelve a registrar menos de 100 casos de coronavirus dos meses después: ¿qué podemos esperar a partir de ahora?

Partamos de una base. ¿Cuál es la situación actual? En Asturias en las últimas 24 horas se han producido 25 ingresos en los hospitales de personas con coronavirus: 23 en planta y 2 en UCI. Se registraron 64 altas. Actualmente, en el Principado hay 409 pacientes hospitalizados con confirmación o sospecha de covid-19 y otras 83 personas afectadas permanecen en unidades de cuidados intensivos. La gráfica que se muestra bajo estas líneas demuestra cómo se ha reducido la presión hospitalaria. Por otra parte, ayer se produjeron 10 fallecimientos: siete mujeres de 83, 85, 89, 89, 91, 92 y 93 años, y 3 hombres de 73, 77 y 88. Cuatro de estas personas vivían en un centro residencial de mayores.

La luz al final del túnel se empieza a ver con el proceso de vacunación. El SESPA tiene previsto empezar a vacunar a la población a mediados de enero. Ya se ha comprado un ultracongelador en el que guardar las 200.000 dosis con las que se inmunizará a la población. Pero la vacunación será un proceso largo. El 60 por ciento de los asturianos estará vacunado a finales de 2021 y para eso aún queda. Lo bueno es que la bajada de la segunda ola en Asturias se produce a un ritmo mayor que en el del conjunto de España, donde algunas comunidades ya han sufrido repuntes. Actualmente la incidencia acumulada en los últimos 7 días en Asturias se situaba en 89 casos por cada 100.000 habitantes. Un total de 11 comunidades autónomas registran una incidencia acumulada mayor. Hemos pasado de ser la región más castigada por el virus a situarnos en la mitad de la tabla. Y todo en diez días. En cuanto a la incidencia a 14 días, 8 comunidades autónomas presenta ahora mismo un peor dato que el asturiano (220,57 casos por cada 100.000 habitantes) cuando hace apenas 10 días, Asturias era la que ofrecía el peor dato de España en este índice, con 344. La ralentización de casos en Asturias es similar a la que han logrado otras comunidades como La Rioja, Aragón, Castilla y León. En cambio, autonomías que diez días atrás presentaban una situación más cómoda han empeorado ostensiblemente como es el caso de Baleares, que ha pasado de 204 a 291 a las puertas de la Navidad. Y la situación puede que siga mejorando.

El efecto puente

Y es que en Asturias no se prevé que se viva un "efecto puente" como el del resto de España, en donde estos días están creciendo los contagios como consecuencia de los movimientos que se realizaron durante los días festivos que se vivieron del 5 al 8 de diciembre. Asturias no sufrirá el ascenso porque esos días tenía los bares (y la comunidad) cerrados. La intensa lluvia hizo, además, que se redujeran las peligrosas aglomeraciones.

Pero hay algo que todavía preocupa: los estudios aseguran que sólo ha pasado el virus el 6 por ciento de los asturianos. Los sanitarios esperaban que a estas alturas el porcentaje se hubiera elevado ya casi al 15 por ciento. Y hay fotos que no ayudan en nada: el propio presidente Adrián Barbón lamentaba hace unos días las aglomeraciones que se produjeron tras la apertura del pequeño comercio. “Las aglomeraciones que estamos viendo estos días son peligrosas y suponen un gran riesgo porque aunque la gente vaya con mascarilla no se están respetando las distancias de seguridad”, afirma López Acuña haciendo hincapié en que, además, “toda esa gente que está en las aglomeraciones luego se apelotona en los comercios”. “No es lo mismo estar solo en un parque o corriendo en un bosque que al aire libre en una calle comercial, no se puede comparar”, sentencia el experto.

En este sentido se espera que la curva de contagios empiece a subir en las próximas semanas, a finales de mes o principios del año 2021.

Recomendaciones

Las autoridades sanitarias insisten en que es fundamental evitar los espacios interiores mal ventilados por el alto riesgo de transmisión del virus. Además, apelan a la colaboración, tanto individual como colectiva, para evitar situaciones de riesgo y sugieren que se aplacen actividades sociales y familiares innecesarias para reducir los contagios.

La consejería subraya una vez más la importancia de la responsabilidad individual de aquellas personas que están pendientes del resultado de una PCR o que son consideradas contactos estrechos para que permanezcan en sus domicilios, vigilen su estado de salud y cumplan estrictamente la cuarentena.