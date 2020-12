Cs y Podemos apuran la negociación del Presupuesto, que el PSOE tiene en su mano

El crítico escenario que se barrunta por el impacto económico de la mayor pandemia sanitaria en los últimos cien años ha llevado a cuatro partidos de la oposición a rebajar el tono de sus exigencias y a decapar sus líneas rojas, no ha mucho infranqueables, para que Asturias pueda contar en 2021 5.237 millones que tienen como prioridad inyectar liquidez en una alicaída economía, aún a costa de un endeudamiento también récord, de 933 millones.

Los 20 escaños del PSOE le dejan a solo tres de la aprobación automática de cada Presupuesto pero después del susto de última hora del pasado año, Barbón apostó antes incluso de iniciar esta negociación presupuestaria por un acuerdo transversal, “lo más amplio posible” con la idea fuerza de dar respuesta a la crisis sistémica provocada por el coronavirus. Ovidio Zapico, coordinador general de IU de Asturias, ya felicitó ayer a la consejera de Hacienda, “por tener resuelta la ecuación presupuestaria” catorce días antes de la votación definitiva, que el año pasado solo se despejó gracias a la abstención de una diputada de Ciudadanos, Ana Coto, que decidió dejar la política para dedicarse en exclusiva a su labor científica tras romper una disciplina de voto cambiada a últimísima hora por la dirección nacional del partido naranja. IU orilló en esta negociación su reivindicación de una reforma fiscal autonómica.

La coalición que lidera Ovidio Zapico ya se hizo la semana pasada su foto del acuerdo con el PSOE, similar a la que tendrá hoy Foro, un partido que a punto de cumplir su primera década en la política asturiana suscribirá su primer pacto presupuestario con el PSOE al mismo tiempo que pleitea con el sector casquista y con uno de sus dos diputados, Pedro Leal, quien ya ha anunciado que votará en contra porque así se lo ha pedido una veintena de directivos del partido, saltándose la disciplina del voto acordado por la comisión directiva, celebrada en la tarde noche del martes. El argumento del voto afirmativo, y decisivo, lo dio ayer Adrián Pumares, portavoz en la Junta y secretario general. “La sociedad asturiana no se merece, en medio de la crisis sanitaria, económica y social provocada por el coronavirus, que sus representantes hagan oídos sordos a sus necesidades y demandas”.

La decisión de Foro no altera los planes de Ciudadanos y Podemos, que mantienen abierta la negociación con los socialistas, un esfuerzo que ayer agradecieron tanto el vicepresidente Juan Cofiño como la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba. El partido naranja asegura estar ahora en el análisis de las enmiendas parciales, tras anunciar que no presentará ni apoyará enmiendas de totalidad, pero no avanzó el sentido final de su voto aunque sí quiso “llamar a la sensatez del PP para que reconsidere su estrategia de no negociar los presupuestos. Hay tiempo para ello y sus votantes no entenderán que desaprovechen esta oportunidad”, aseguraron desde el Grupo parlamentario de Ciudadanos. Enrique López, portavoz de Podemos, aseguró que “el apoyo de Foro a los presupuestos no cambia nada”. Daniel Ripa admitió “avances” mientras Enrique López confirmó que apurarán la negociación hasta la votación final del día 30.

La intervención del portavoz adjunto del PP, Pablo González, en la fijación que puso fin a la ronda de comparecencias dejó claro que se aleja cualquier posibilidad de acuerdo con el Gobierno de Barbón, aunque la decisión sobre si presentan enmienda de totalidad se tomará previsiblemente mañana. “Aunque no pusimos líneas rojas no fue posible abordar una negociación con un Ejecutivo que las aceptó rojísimas de sus socios de gobierno. Una ironía que les va a caer encima todo el año que viene”, auguró el diputado popular. El plazo para la presentación de enmiendas de totalidad y parciales queda abierto hasta el próximo martes pero esta vez no afectarán a la aprobación de las cuentas para 2021.