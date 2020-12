Diez asturianos ya tienen el medicamento que les facilita una muerte digna

La norma pasará ahora al Senado y previsiblemente será aprobada definitivamente en marzo. Cuando esto suceda España se convertirá en uno de los pocos países del mundo en el que un equipo médico pueda ayudar a morir a una persona gravemente enferma sin miedo a las consecuencias legales de esta actuación. La ley saldrá adelante con el apoyo de todos los grupos excepto PP y Vox. Con esta ley, además, se dará carpetazo a un asunto que se ha discutido hasta 16 veces en las Cortes.

La aprobación de ley fue también ampliamente aplaudida en Asturias, en donde varias asociaciones celebraron esta tarde una concentración en Oviedo. "Para nosotros esto es importantísimo porque después de tantos años de lucha hemos conseguido nuestro objetivo. Hemos conseguido mejorar nuestra autonomía. Podemos decidir hasta nuestros últimos días", aseguró Fernanda del Castillo, portavoz de la plataforma Derecho a morir dignamente. "Esta ley es muy garantista, la persona tiene que pedirlo reiteradamente de forma libre, voluntaria y siendo consciente de lo que hace. Después lo tienen que analizar los médicos y luego una comisión de garantía. Hay muchos escalones que garantizan que la voluntad de la persona prevalece por encima de todo. Hay mucha gente que sufre y vive situaciones insoportables. Saber que tienes una posibilidad da mucha tranquilidad a las personas", concluyó la portavoz.

La aprobación de la ley de la eutanasia llega tarde para el deseo de Maribel Tellaetxe, una mujer de Portugalete, enferma avanzada de Alzheimer, que simbolizó junto a su familia la lucha para conseguir ayuda para morir de forma digna. “Mi ama (madre) estuvo 15 años con Alzheimer y ella y toda la familia teníamos claro que no queríamos vivir una situación en la que ella sufriera una situación de deterioro grave”. Habla David Lorente, hijo de Maribel, quien ayer reconocía que la victoria que supone la aprobación de una ley que permite ejercer un derecho que su madre no tuvo, llega para respaldar una opinión que cree mayoritaria en la sociedad española.

“Es algo que socialmente llevaba tiempo admitido; en encuestas de 2017 se mostraban a favor una amplísima mayoría de españoles. Es el tema más transversal que conozco. Están a favor de una regulación de la eutanasia personas de todas las religiones, incluso la mayoría de quienes dicen que votan a los partidos que hoy se han opuesto a la ley en el Congreso de los Diputados (PP y Vox)”, explica a LA NUEVA ESPAÑA desde Madrid.

Su madre, Maribel Tellaetxe, había dejado por escrito una voluntad anticipada en la que señalaba cuáles eran las circunstancias en ls que no quería seguir viviendo. “No quería seguir aquí si perdía la capacidad de amar, comunicarse, ser autónoma”, dice su hijo. En noviembre de 2018, la familia de Maribel hizo visible su caso para iniciar una batalla a favor de la eutanasia. Sin embargo, la aprobación llega tarde para Maribel, que falleció en marzo del pasado año, cuando ya se recogían 300.000 firmas para la elaboración de una ley que hiciese prevalecer el derecho a morir.

¿Qué ha cambiado desde hoy?

“Cambia que los que antes no teníamos derecho a morir a nuestra manera ahora lo tenemos; y los que antes eran libres de no aplicar la eutanasia siguen siéndolo. Solo se reconoce un derecho, en una ley muy garantista tanto para los pacientes como los facultativos”, explica David Lorente. No puede evitar recordar, en medio de la satisfacción, la pena porque esta ley llegue tarde para su madre.

¿Quiénes la podrán solicitar?

Cualquier persona mayor de edad y "en plena capacidad de obrar y decidir", siempre que lo haga de forma autónoma, consciente e informada. Debe tener la nacionalidad española, residencia legal en España o certificado de empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia en territorio español superior a doce meses.

¿Qué situaciones permiten solicitarla?

Podrán optar a la eutanasia las personas sometidas a un sufrimiento físico o psíquico que consideren intolerable por padecer una enfermedad grave e incurable con un pronóstico de vida limitado o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante, sin posibilidad de curación o mejoría apreciable. En el caso de que el paciente no se encuentre en el pleno uso de sus facultades ni pueda prestar su conformidad libre, voluntaria y consciente debe haber suscrito con anterioridad un documento de instrucciones, testamento vital, voluntades anticipadas o documentos equivalentes legalmente reconocidos.

Procedimiento para solicitar la ayuda a morir

El paciente debe formular dos solicitudes de manera voluntaria y por escrito, dejando una separación de al menos quince días entre ambas, aunque el médico puede acortar este plazo si cree que existe un riesgo "inminente" de "pérdida de la capacidad" del enfermo para otorgar el consentimiento informado.