Las vacunas anticovid que empezarán a aplicarse el mes que viene generan discrepancias entre los médicos asturianos. También entre los que forman parte del Comité Asesor de Vacunaciones del Principado, como son los dos pediatras a los que ha consultado este periódico.

“La gente tiene que tener una tranquilidad absoluta sobre su eficacia y su seguridad. Las agencias reguladoras de los medicamentos van a hacer un trabajo riguroso. A pesar de que he pasado la enfermedad, yo me vacunaría el primero”, afirma Francisco Álvarez, pediatra del centro de salud de Lugo de Llanera y secretario del comité asesor de vacunas de la Asociación Española de Pediatría (AEP).

Muy distinta es la valoración de Venancio Martínez, pediatra del centro de salud de El Llano (Gijón) y profesor asociado de la Facultad de Medicina de Oviedo: “La situación actual puede definirse por una gran precipitación, que el tiempo dirá si está justificada o no. Yo, que seré prescriptor y reclutador de posibles receptores de la vacuna, no tengo datos de seguridad y eficacia más que los que se ofrecen en las ruedas de prensa de la industria. No he visto nada parecido. No se me puede exigir un acto de fe; no se me ha preparado para eso”.

¿Qué sucederá en los próximos días? Centremos el foco en la primera vacuna europea, la que llegará a Asturias y a España justo después de las fiestas navideñas.

Una posible falta de consenso en el seno del comité de fármacos humanos sobre los efectos secundarios “aceptables” de la vacuna de Pfizer/BioNTech, o sobre la suficiencia de los ensayos clínicos, es un escenario que podría obligar a someter a votación la decisión final de la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

La pregunta más importante que deberá responder el comité de medicamentos humanos (CHMP) el próximo lunes, en la reunión extraordinaria prevista para terminar su evaluación de la primera vacuna del covid-19, es dónde establecer el equilibrio entre eficacia contra el SARS-CoV-2 y efectos secundarios. “Tenemos un gran paquete de datos, que incluye información extensa sobre la seguridad de la vacuna y, hasta ahora, no ha surgido nada sorprendente en los ensayos clínicos en lo que respecta a la seguridad, pero está en manos de mis expertos decidir definitivamente sobre esta cuestión”, explica la directora de la EMA, Emer Cooke.

No hay criterios rígidos a seguir por esos expertos, que tendrán que analizar con cuidado qué efectos secundarios son aceptables, lo que dependerá del alcance de la vacuna: si un fármaco es muy eficaz –más del 90 por ciento, en este caso– pueden darse por buenos más efectos leves que si funciona en un porcentaje inferior.

Los científicos consideran que, una vez terminados los ensayos, la probabilidad de que se encuentren efectos secundarios graves es escasa, pero el CHMP puede votar, siendo una mayoría a favor suficiente para enviar una recomendación positiva a la Comisión Europea, que decide si dar la autorización a la vacuna, lo que se espera que sea una formalidad y se emita el permiso en cuestión de días.

Cooke quiere “llegar a un consenso”, pero subraya que “los procedimientos permiten la votación” al final de la evaluación. “Nos aseguraremos de que haya una votación que muestre que todos los expertos están satisfechos con los estudios disponibles”, añade. Pero en el caso de que haya un “miembro disidente”, la EMA haría pública la opinión del experto que no esté de acuerdo con la mayoría, lo que se esboza y argumenta en el documento final de las conclusiones enviadas a Bruselas.