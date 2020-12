La pandemia en Asturias está en proceso de reducción, pero la región tiene demasiado reciente los estragos que puede causar, por las altas cifras de contagio y de muertes que se han vivido en la región en la segunda ola. Así que el Gobierno de Adrián Barbón, a la vista de que ya hay países europeos entrando en la tercera ola y comunidades nacionales que ven cómo repuntan sus casos de contagio, ha presentado hoy novedades en cuanto a las pautas de celebración de las Navidades que habían lanzado hace poco más de una semana.

La principal novedad, presentada por la Consejera y portavoz del Consejo de Gobierno del Principado, Melania Álvarez, es que el ejecutivo se plantea que hay que reducor el número de personas que puede participar en encuentros familiares los días 24, 25 y 31 de diciembre, y 1 de enero. Si antes se recomendaba que no hubiera reuniones de más de 10 personas, ahora esa propuesta se baja a 6 comensales en unos encuentros que, como recordó Melania Álvarez, sólo están permitidos entre un máximo de dos grupos familiares.

18/12/2020 Rueda de prensa ~ Consejo de Gobierno 🔴 EN DIRECTO Rueda de prensa de la consejera portavoz, Melania Álvarez García, y del consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández, para informar sobre los acuerdos adoptados hoy en la reunión del Consejo de Gobierno. Posted by Gobierno del Principado de Asturias on Friday, December 18, 2020

Cribado en los jóvenes que retornan

La Consejería de Salud, además, ha activado hoy un plan preventivo de brotes familiares para detectar el coronavirus en personas asintomáticas que regresen a Asturias durante las vacaciones de Navidad. Consistirá en la realización de pruebas PCR a las personas de 18 a 30 años que vuelvan al Principado durante estas fechas y vayan a convivir con mayores de 65 o tengan factores de riesgo.

Este llamamiento está pensado, sobre todo, para quienes residan en comunidades autónomas con un alto nivel de incidencia de la enfermedad. “No se trata exclusivamente de un cribado, sino de una estrategia más global, preventiva y de refuerzo de las medidas de protección para los ciudadanos que provengan de posibles entornos de riesgo”, ha explicado el director general de Salud Pública, Rafael Cofiño.

Además de darles cita para una prueba, se les hará seguimiento de su situación durante el tiempo que estén en Asturias.

Nos toca "andar por lo segao"

"Como venimos haciendo desde marzo, las medidas se adaptan a la evolución de la situación epidemiológica en cada momento y en este caso, si fuera necesario porque la situación epidemiológica así lo recomendara, no dudaríamos en cerrar Asturias a cal y canto", ha dicho Melania Álvarez como un aviso de hasta dónde está dispuesto a llegar el Ejecutivo asturiano para proteger a la población.

"En la mano de cada uno de nosotros está actuar de manera responsable en estas semanas que tenemos por delante", comentó Melania Álvarez, antes de explicar que "una de las medidas que se están valorando es el número de personas que pueden compartir encuentros en estas fechas, pasando de las 10 de las que hablábamos en un principio a 6 personas. Y si llegado el caso tenemos que endurecer las medidas, por duras y difíciles que son, que lo son, tendremos que tomarlas.", ahondó.

Según comentó la portavoz del Gobierno, el ejecutivo "continúa preocupado por la incidencia de la pandemia y su evolución en las próximas semanas. Estas navidades serán diferentes por el bien de todas y todos. No cabe en cabeza humana que alguien piense en pasar las Navidades de la misma forma que el año pasado. Todos sabemos que esta pandemia mata, los estragos que produce en sectores económicos, lo incómodo de adaptar aperturas progresivas y todo lo que conlleva el agravamiento de la situación. No seamos ni ingenuos, ni irresponsables. Está en nuestras manos transitar entre una cierta normalidad o volver atrás. Y no pasa nada porque reduzcamos el número de comensales en la mesa o no celebremos la navidad".

La portavoz se refirió a las imágenes recientes de aglomeraciones en las calles de las principales ciudades asturianas tras la reapertura del comercio y el levantamiento de los cierres perimetrales de las grandes ciudades. "Salgamos, pero evitemos las aglomeraciones. Pretender vivir estas fechas con normalidad es una irresponsabilidad. Nos toca 'andar por lo segao' y dar una lección de civismo", dijo la Consejera de Bienestar Social.