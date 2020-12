Nochebuena seca y cálida. Nochevieja fría y lluviosa. Así se presentan las fiestas navideñas en Asturias, tal y como ha expuesto la Agencia Estatal de Meteorología, que también ha avanzado que el invierno -que entra el próximo lunes exactamente a las 11:02 horas- se prevé seco y cálido, al igual que el otoño que toca a su fin.

En una semana los asturianos estarán celebrando la Navidad, que se prevé con cielos algo nubosos, aunque no cubiertos y ausencia de lluvias. Puede que el sol haga acto de presencia a lo largo del día y las temperaturas sean más suaves de lo esperado para la época. Será una Nochebuena atípica, no solo meteorológicamente hablando, sino también porque las costumbres y tradiciones se verán alteradas por el covid. En resumen: puede que se pueda ir sin abrigo, pero no habrá que olvidar la mascarilla. Con todo, el buen tiempo facilitará salir a pasear (si es lejos de los barullos de gente que se suelen formar en calles y zonas comerciales mucho mejor) y airear las viviendas, algo importante en plena pandemia para evitar la expansión del coronavirus.

En Nochevieja, aunque restan dos semanas, se espera que cambien las tornas y los termómetros caigan en picado, al tiempo que habrá una alta probabilidad de que llueva y nieve en las alturas. Los asturianos disfrutaron hace quince días de la primera gran nevada del año, que dejó un buen manto de nieve en las montañas si bien rápidamente se fue con el deshielo. La nevada sorprendió a muchos, no acostumbrados a un frío que se ha hecho de rogar en los últimos meses en el Principado.

Según datos de la agencia, Asturias ha vivido el séptimo otoño más cálido desde 1961 y el decimocuarto más seco. De igual modo, los once primeros meses de 2020 han registrado una precipitación acumulada menor de lo normal y la temperatura media más alta desde 1961.

En contraste a ello, los diez primeros días de diciembre tuvieron una precipitación muy abundante con un episodio de nevadas importantes que provocaron incidencias en puertos y carreteras. Se produjeron en el puente festivo, tras el cual, con el deshielo, fue destacada la crecida de los ríos asturianos.

Para este fin de semana se esperan cielos nubosos, con alguna lluvia durante el sábado (sobre todo, en el Occidente), pero que remitirá por la tarde tras el paso del frente atlántico que llega desde Galicia. La nieve se quedará por encima de los 1.800 metros este sábado, aunque bajarán ligeramente las temperaturas. Habrá que tener cuidado con el viento en las zonas altas de la Cordillera.