Vox ha sido el primer partido en mover ficha para anunciar una enmienda de totalidad contra el Presupuesto del Principado. Ignacio Blanco, presidente regional y portavoz en la Junta General, acaba de confirmar la iniciativa de Vox, aunque es consciente de que no podrá tumbar el proyecto presupuestario del Principado, pero ha pedido el apoyo del PP porque las cuentas del Gobierno de Adrián Barbón para 2021 "sólo son más mas gasto pero no cambian nada".

Vox, único partido en no ser convocado a la negociación presupuestaria por los socialistas, considera que el mayor Presupuesto de la historia autonómica con 5.237 millones, "es una oportunidad perdida" porque "no hay ninguna estrategia de cambio ni se hace un mayor esfuerzo en las políticas que más lo necesitarían, por la pandemia, ya que la sanidad, la educación y los servicios asistenciales apenas crecen un 7 por ciento cuando el gasto en otras áreas como Presidencia o Cultura subirán por encima del 20 por ciento", apuntaron Ignacio Blanco y su compañera de grupo parlamentario, Sara Álvarez Rouco. "Estas cuentas no pueden arreglarse, solo supondrán más decadencia", indicó Blanco, quien calificó a Barbón como "el presidente de la deuda, porque este será también el Presupuesto con mayor endeudamiento de la historia, con 933 millones, que serán la herencia que dejaremos a nuestros hijos".

Blanco cargó contra Foro y Ciudadanos por el respaldo que han dado a las cuentas, al negar su voto favorable a una enmienda de totalidad y en el caso de los primeros firmar un incluso un acuerdo presupuestario. "Foro quería ser el PNV asturiano y va a acabar siendo la Esquerra Republicana de Asturias y Ciudadanos ahora quiere gobernar con el PSOE cuando hace un año votó en contra". El presidente de Vox emplazó al PP asturiano, que aún no ha anunciado si presentará enmienda de totalidad, a que apoye la suya. "El resto de partidos han quedado cegados por un Fondo de Rescate, como la liebre que queda paralizada por las luces largas en una carretera. Pero de ese fondo no sabemos con qué criterios se distribuirá ni a quienes", valoró Blanco. Su compañera, Sara Álvarez Rouco, calificó el proyecto presupuestario de "huida hacia adelante" y destacó que "mantiene el dispendio en chiringuitos, un auténtico sumidero de dinero público mientras la inversión productiva será de solo 483 millones, ese es el caso que hacen a los empresarios en Asturias". Rouco citó ejemplos: "Mientras el incremento en el ERA, para las residencias de mayores, solo será de 13 millones, Sogepsa y la Zalia se llevarán 20 millones y en total los chiringuitos costarán más de 100 millones".