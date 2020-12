“El estatuto eléctrico no nos satisface, debemos presionar y lograr alternativas”

–El resultado del estatuto electrointensivo es un duro golpe para los objetivos del Gobierno regional.

–Nuestro objetivo es defender la industria asturiana por encima de todo. Es muy consumidora de energía, en especial algunas grandes empresas. Para que sean competitivas, rebajar el coste de la energía sigue siendo muy importante. Nuestro objetivo era y es ayudarles a mejorar esa competitividad. El estatuto es un nuevo instrumento que es buena noticia en general, porque antes no existía, pero no es suficiente para Asturias. Habíamos hecho alegaciones y no han sido tenidas en cuenta. No estamos satisfechos.

–¿Y ahora?

–Hay que ir más allá. La ayuda no tiene por qué pasar solo por el estatuto y tendremos que trabajar para buscar otras compensaciones, relativas a emisiones, a fondos verdes y al ajuste en frontera. Tenemos que desplegar todo el ejercicio de presión que podamos para mejorar esta situación.

–¿Tan difícil de convencer es al ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera?

–Hablo con ella todas las semanas. Ha trazado una hoja de ruta para este país que comparte el gobierno: un tránsito a los requerimientos del clima en clave verde. Eso es correcto. Si se puede hablar de desencuentros con la Ministra, que los hay, son en los tiempos.

–¿En qué sentido?

–Yo al menos he percibido que la sensibilidad de la ministra respecto a nuestro territorio ha cambiado.Ha ido entendiendo que no hay una única realidad en España y que esa hoja de ruta, que nos parece correcta, tiene que admitir ritmos distintos según los territorios. Tenemos nuestras particularidades.

–Pues no se nota mucho esa comprensión.

–Espero ver consecuencias de ese cambio y de ese entendimiento.

–¿Está convencido de que se compensará el mal resultado de este estatuto eléctrico para Asturias?

–Creo que por unas vías u otras veremos alternativas. Hay muchas compatibles con la legislación comunitaria.

–¿El hecho de que no se hayan cumplido las expectativas evidencia que el Gobierno regional no tiene peso en Madrid?

–El diálogo es fluido con Madrid y la discusión no falta, en muchas áreas. Y, sí, en este asunto estamos insatisfechos.

–Piensan continuar en alianza con Galicia en esta reclamación.

–Presentamos alegaciones conjuntas, y aunque hay realidades industriales distintas, el propósito se seguir un camino con Galicia en cuestiones comunes, como también la financiación autonómica.

–Pues otras autonomías, que parecen tener más influencia en el Gobierno de Sánchez, ya están tomando posición de cara a ese futuro modelo de financiación.

–Es un debate que habrá que abrir porque ya toca. En él nadie esconde sus cartas: hay comunidades que prefieren un modelo que dé más peso a la población y otras, periféricas, que pensamos que por justicia y crear país hay que establecer un modelo que deje a todos a gusto. El modo de cohesionar un país es con la fiscalidad y la financiación.

–¿Y deberían abordarse conjuntamente? ¿Ahora lo que hay es un interés inmediato en la armonización fiscal?

–Son asuntos conexos, pero no podemos tener fiscalidades tan dispares que destruyen el país. Me llama la atención que el Partido Popular, defensor de la unidad de España, patrocine un modelo fiscal como el de Madrid, agresivo con el resto de terrritorios aprovechando su naturaleza como capital. Un país variado y plural como el nuestro se cose con cohesión y esa pasa por financiación razonable y un modelo fiscal que no entrañe una competencia.

–Ya parece haber dado usted el pistoletazo de salida a la reforma de la administración. El Gobierno dijo que sería un objetivo de legislatura. ¿Creen que les dará tiempo?

–La reforma debería ser constante, no empieza ni acaba. En lo que respecta a los recursos humanos, ya hemos comenzado; estamos afrontando la funcionarizacón del personal laboral y la oferta de empleo público va en esa dirección. Lo importante es que todo conduzca a un objetivo: una administración mejor, con más talento. Y una oportunidad es la renovación generacional, que se está produciendo y será muy intensa.

–Pues plantear un sistema de incentivos ya ha desencadenado reticencias entre el personal.

–La administración tiene que ser motivadora para el empleado público, que se sienta partícipe de una empresa trascendental para el futuro de Asturias.

–¿Y cómo se hace eso?

–Estableciendo objetivos, evaluándolos e introduciendo incentivos en la remuneración económica.

–Sí, pero ¿cómo se determinan esos incentivos?

–La ley de empleo público que lanzaremos tendrá que tener la respuesta sobre cómo articular un modelo de esta naturaleza. Los sindicatos son parte muy importante: me reuniré con ellos en las próximas semanas y negociaremos. Haré un ejercicio de convencimiento. Espero que hagan compatible su genuina defensa de los intereses de los trabajadores con una visión amplia relacionada con el interés general.

–Insisto, ¿cómo van a establecer los incentivos?

–Estamos sopesando varios modelos. Constituiremos de inmediato una comisión de expertos muy plural y ese será parte de su trabajo: lograr un texto que incorpore todos esos objetivos. Existen experiencias en otros países, aunque es cierto que nosotros tenemos que respetar una legislación estatal básica que nos constriñe.

–¿Qué otras medidas inmediatas se adoptarán?

–Tenemos que conseguir que lleguen profesiones que ahora no tenemos.

–¿Por ejemplo?

–Sectores en eclosión, expertos en “big data”, en nuevas tecnologías. Tenemos grandes carencias y eso tiene consecuencias cuando se trata de gestionar.

–¿Por qué?

–Porque la Administración ha de ser más dinámica, plástica y flexible. Debemos evitar compartimentos estancos. Este año analizaremos las cargas de trabajo para ver dónde hay desajustes entre las necesidades y el personal. E, insisto, ese interés por motivar tiene que plasmarse, hasta donde deje la ley, en un modelo retribuitivo en el que una parte de los pagos se ligue a cuestiones objetivas medibles y razonables.

–¿No puede eso acabar siendo motivo de premios a discreción a funcionarios afines?

–Deberá ser algo muy objetivo. No puede tampoco castigar, sino premiar y estimular.

–¿Cómo piensa abordar la situación de los interinos de larga duración?

–Es un asunto pendiente desde siempre y con una realidad complicada. De una parte, esos interinos deberían internalizarse, porque de facto son funcionarios o laborales dado el elevado número de años que han prestado el servicio, pero no se puede hacer un proceso generalista. Hay personas de avanzada edad que quizás prefieran terminar su etapa laboral en esa situación, sin las tensiones que supondría un proceso de acceso a la plaza. Se debe internalizar al máximo, pero siendo sensibles para no perjudicar a quienes están en edad avanzada.

–Ha sido imposible que PSOE y PP se acerquen en los Presupuestos en un año tan excepcional como este. ¿Cree que lo harán para consensuar la reforma de la Administración?

–Con toda honestidad, no alcanzo a entender la estrategia del PP en Asturias con los Presupuestos: son los más potentes en términos cuantitativos, dan respuesta a preocupaciones graves que los populares han expresado, invierten en combatir la pandemia, en la Sanidad, son muy equilibrados en gasto social e inversión... Creo que el PP está mostrando su aspecto más dogmático. Negociar significa dejar de lado las líneas rojas, y nosotros lo hemos hecho. El PP no ha hecho la más mínima cesión.

–¿Ya han contactado para preparar al menos el terreno ante esta reforma?

–A tenor de conversaciones personales y declaraciones institucionales, creo que no debería haber demasiado problema para un entendimiento. Haremos un esfuerzo serio para que el proyecto de ley salga con el máximo apoyo, con el fin de que perdure en el tiempo. No se trata de tejer y destejer.

–¿El teletrabajo quedará asentado?

–Tendrá una regulación en un corto plazo. Pero la ley tendrá que considerar esa realidad de manera estructural y estable.

–La ciudadanía sigue teniendo la sensación de que hay fallos en la atención al público y en la resolución de problemas.

–He pedido a los servicios que me informen de todas las situaciones y salvo casos puntuales, creo que no hay fallos en la atención. Otra cosa es que la administración sea poco eficaz en la respuesta, en los tiempos sobre todo. Para ello revisaremos los procedimientos con el fin de hacerlos más ágiles.

–Pasemos a la pandemia. ¿Tiene la sensación de que le resultará cada vez más difícil al Principado abordar restricciones en un futuro, por ejemplo ante una tercera ola en enero? ¿No percibe cierto cansancio ciudadano?

–Cada vez es más difícil para los ciudadanos entender, aceptar y soportar las resticciones. Llevamos muchos meses con esta maldición y no cambiará la situación hasta que la vacuna no sea efectiva. Por eso las navidades son un gran reto. Hay una tercera ola más que anunciada; la incidencia en la media española está repuntando. Y enero puede ser muy malo o muy bueno en la convivencia, según nos comportemos en estas fiestas. Estamos en la obligación de pedir a los asturianos unas navidades muy discretas en movilidad y encuentros. Estamos todos cansados y queremos recuperar esa normalidad de antaño, pero los ritmos los marcan la pandemia y las vacunas. La inmunidad colectiva no llegará, en el mejor de los casos, hasta el segundo semestre. Por eso, pese al cansancio, hay que hacer un último esfuerzo para que no tengamos que volver atrás.

–¿Cree que la hostelería podría soportar, sin que aumente de forma relevante el clima de tensión, otro cierre indefinido en enero?

–Precisamente para no volver atrás en ningún sector tenemos que ser muy cumplidores ahora. La hostelería es un sector muy sensible, porque el porcentaje de negocio es muy grande y los locales tienen alta frecuentación, por lo que supone un peligro objetivo. Una y otra vez hemos explicado al sector que no se demoniza a la hostelería y que tienen el máximo respeto, pero las circunstancias han hecho que lo que era un ámbito de feliz encuentro para todos en estos momentos se haya vuelto peligroso.

–¿Se plantearán cierres de nuevo en la hostelería?

–Hemos abierto el sector hace poco y no queremos cerrarlo más, pero debemos tener un comportamiento escrupuloso, tanto los ciudadanos como los hosteleros. El objetivo tienen que ser no dar pasos atrás; eso es responsabilidad de todos.

–Se imaginaba las pasadas Navidades llegar a las de 2020 en esta situación.

–Nunca nuestra generación ha vivido algo así y nos ha sorprendido a todos. La pandemia ha desmontado todas nuestras previsiones. Tendremos que aprender porque el mundo va a cambiar y cambiarán nuestras prioridades. Confiamos en que en el horizonte del segundo semestre la inmunidad vaya consolidándose. Las vacunas están a la vuelta de la esquina, a finales de este mes, y ayudarán. ¿Seremos los mismos? Creo que habrá cambios. Malo sería que no los hubiera.

–¿Y cree que en 2021 viviremos realmente una recuperación económica? El horizonte no se ve ahora muy despejado...

–Según los economistas no estamos ante una enfermedad de la economía, sino ante una afectación debida a un problema. Cabe esperar que una vez resuelta la situación se produzca un efecto rebote importante. A eso nos aferramos. Hay que insuflar optimismo, pero fundamentado en algo. Por ahora todos los estudios van en esta dirección.