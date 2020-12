Colas en las administraciones asturianas para hacerse con el Gordo de Navidad

Esperar al último día para hacer las cosas y con apuro, en este caso, para comprar lotería de Navidad es algo muy extendido. Así las cosas la estampa más repetida este lunes víspera del sorteo más popular del año han sido las colas en las administraciones. Eso sí, manteniendo la distancia de seguridad y con la inevitable mascarilla, que para eso este es el sorteo de la pandemia y, como tal, se celebrará en Madrid pero sin la presencia habitual de público por primera vez en la historia.

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2020 repartirá un total de 2.408 millones de euros en premios, 28 millones más que el año anterior. Sin embargo, los datos y la sensación es que el coronavirus ha mermado algo la ilusión de la gente por jugar en Navidad y las ventas han caído. Se calcula que en torno a un 20 y 30 por ciento.

Con todo, Asturias sigue siendo una de las comunidades más fieles a los bombos navideños y este 2010 es la segunda comunidad que más dinero juega per cápita. Loterías y Apuestas del Estado ha consignado en la región 96,96 millones de euros, lo que equivale a 94,80 euros por habitante. No cesan los asturianos en buscar la fortuna, y eso que desde hace 12 años no ha habido lluvia de millones el 22 de diciembre, ni del codiciado Gordo (9 veces ha caído en el Principado) ni de otros grandes premios.

Pero como la mala racha no va a ser eterna, muchos loteros ya se animaron este lunes a “citar” a sus clientes para el mismo día del sorteo, “para celebrar el premio”. Por entusiasmo y buen humor que no sea. Lo tienen claro en “El estanco de la suerte” de Oviedo, donde la familia Acebal es famosa por el empeño que ponen cada Navidad en que la Diosa Fortuna visite la capital asturiana. En su local de la calle Jovellanos ha parado unas cuantas veces y por pequeño que haya sido el premio ellos lo han celebrado por todo lo alto. “El premio son los clientes”, dice Rosa Acebal en el poco tiempo que tiene tras la ventanilla.

“La gente está entregada. Nos ha ido muy bien y hoy (por la víspera) es un no parar”, explicó la lotera, quien admite que las ventas han bajado. En su caso se debe en gran medida a la pérdida de las ventas del Imserso, explica, al suspenderse los viajes turísticos de la tercera edad. El cierre de la hostelería en estas últimas semanas y, en general, la incertidumbre del comercio han sido otros dos factores.

Tras una mañana sin parar, la tarde del lunes no fue menos tranquila en el local de los Acebal, donde Julio, hermano de Rosa, tiene claro que este año hay más probabilidad de que el Gordo se quede en casa y no vuele fuera con algún visitante. Entre los ovetenses que acudieron a buscar suerte a última hora está Noelia Cuesta, encargada de comprar cuatro décimos para toda la familia.

“Siempre lo dejo para última hora”, explicó. “Y siempre suelo cogerlo aquí, pues es un local ya veterano y de toda la vida”. Noelia Cuesta llegó con la idea de un número pero luego le sedujo otro colgado en ventanilla.

Explica Rosa Acebal que a los clientes de última hora “ya les da igual. Llegan a comprar para Navidad y saben que no queda mucho para elegir, así que lo que les demos les vale”.

No menos animada ha sido la venta lotera en Avilés. La coincidencia de la víspera del sorteo con la celebración del habitualmente concurrido mercado callejero del lunes ha animado la compra de última hora de décimos y participaciones y generó largas colas en las puertas de las administraciones de lotería. Aún así, los loteros avilesinos estiman que las especiales circunstancias sanitarias en las que se ha desarrollado la presenta campaña de lotería navideña redujo las ventas del orden del 20% “y ese porcentaje ya es irrecuperable”.

Caen las ventas, pero no la ilusión. Juan José Alba hizo cola esta mañana en la administración de loterías de Sabugo para adquirir el décimo acabado en 9 al que es fiel desde hace años (el 70.389) y el número que se jugaba antaño en la peña del trabajo (el 28.127). “Hay que mantener las tradiciones, llevo muchos años jugando a esos números y ,me sabría mal no conseguirlos”, explicó el interesado.

Alba coincidió en la cola con Daniel Suárez, si bien ese segundo no tenía previsto adquirir más décimos para el sorteo de mañana: “Vengo echar la Primitiva. Para Navidad ya tengo por lo menos cien euros comprados, más que suficiente para que luego no toque nada, como de costumbre”. El deseo de Suárez, tal y como ha ido el año es coincidente con el de muchas otras personas: “Ojalá estemos aquí el año que viene para volver a soñar con que nos toque el Gordo”.

Todas las administraciones de la comarca avilesina esperan tener una tarde animada de ventas; quedan décimos de sobra y el horario de cierre de las ventanillas (habitualmente a las 20.00 horas) se flexibilizará en función de la demanda. Los loteros pueden estirar las ventas hasta pasadas las 21.00 horas de este lunes pues las devoluciones comienzan a las 22.00 horas.

Colas y más colas por las cuencas mineras. En la administración de lotería número 1, en la plaza Herrero del distrito langreano de Sama, Estefanía Vallina no paró un minuto. “El último día viene mogollón de gente, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, creo que vienen confiando en la suerte, el décimo que nos olvidamos, devoluciones de colaboradores externos, como el de la parroquia que se lleva vendiendo desde agosto y todavía esperan hasta el último día para comprarlo”, explicó. A última hora espero Carmen Martínez, pero en su caso tenía justificación: “Vine el último día porque este número me gusta mucho y no lo tenían antes, lo tenía encargado y fui a recogerlo”.

El que compra quiere, lógicamente, que le toque y a poder ser, el Gordo. Pero con la que está cayendo muchos este año tiran de un dicho de lo más popular: “Que haya salud, eso es lo más importante”.

Lo dice José Espinelo, un cliente habitual de la administración de lotería número dos de Gijón, en la calle Pedro Duro. Tiene 87 años y es un clásico del sorteo navideño. Todos los años gasta casi 200 euros en boletos. El veterano no fue uno de los muchos rezagados a los que tuvo que atender Natalia Acebal, trabajadora de ese negocio desde hace más de una década. Para ella, toda una experta en eso de repartir suerte, el sorteo del 22 de diciembre es “el más especial de todos”. Lo dice, claro, por la pandemia. “La gente qué va a decir, que a ver si les toca, que hace falta”, señala la trabajadora, con un buen humor envidiable a pesar de los nervios previos al sorteo. Para ella, el 2020 ha sido un año duro con el confinamiento y las medidas de seguridad. Con mascarilla y distancias de seguridad para evitar contagios, sus jornadas laborales pasan en soledad ya que solo puede haber una empleada despachando. Por todos esos ingredientes, espera que el sorteo de hoy reparta suerte y dinero, lo que para ella sería “un verdadero orgullo”.