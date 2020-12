IU llama a la movilización social ante el ”fracaso” del estatuto electrointensivo

El líder de IU en Asturias afirmó que “la aprobación del Estatuto, tanto en su contenido como en sus exasperantes formas, demuestra que el gobierno nacional sólo escuchará si hay movilización social y ciudadana. Únicamente la movilización hará que se vea en el concierto estatal que Asturias existe”.

A juicio de Ovidio Zapico, el insatisfactorio Estatuto electrointensivo “también es un golpe fuerte a la industria española asentada en Asturias. Asturias tiene tanto derecho como el resto de territorios a beneficiarse de los diseños de las políticas estatales”.

Los dardos de IU se dirigen especialmente a la Consejería de Industria, que “ya no está en condiciones de digerir su contundente fracaso del que se la ha venido avisando desde el inicio de la legislatura por parte IU y los agentes sociales entre otros”. “La Consejería de Industria no ha dotado al gobierno de una estrategia política y ha debilitado la posición de Asturias”, sostiene Ovidio Zapico, quien lanza además un aviso significativo: “IU ya no puede identificarse ni siquiera parcialmente con la política industrial del gobierno de Asturias”. La afirmación es de calado, ya que ha sido precisamente la posición industrial uno de los principales vínculos políticos entre el PSOE e IU en Asturias esta legislatura.

Ovidio Zapico pide elevar el tono desde Asturias. “La nueva política industrial que el gobierno ha de diseñar pasa por una decisión política: asumir la dirección de una estrategia de movilización frente a las decisiones del gobierno de la nación que dejan a Asturias relegada a un espacio no existencia”, aseguró el coordinador de IU. Sitúa la próxima escena en la Mesa por la Industria (convocada para mañana martes) “que hubiera sido un instrumento necesario para evitar situaciones como las del Estatuto y que la Consejería durante este año y medio decidió no convocar”.

“En el año 91 se produjo una huelga general cuya convocatoria es materia exclusiva de los agentes sociales. No parece que este sea un escenario imposible dada la gravedad de la situación económica de Asturias y la puesta en riesgo de nuestra viabilidad como comunidad. Serán los sindicatos los que valoren esta posibilidad”, aseguró ayer Ovidio Zapico, quien concluyó con un reto para el gobierno de Adrián Barbón: “Este es un gobierno nacional de izquierdas, pero en Asturias se ha de estar antes con Asturias que con nadie. Asturias requiere unidad y apuesta por el futuro”.