“Te llega lo que te mereces y me casé con un movimiento sísmico permanente”

–Siempre cuenta que se aburrió en la carrera de Derecho y que, en conjunto, tuvo mejores profesores en el instituto.

–Con excepciones. Manuel Serra Domínguez, de Procesal, era una maravilla y Luis Carlón, además de buen profesor, era buena gente. Al maravilloso César García-Arango y Díaz-Saavedra, registrador de la propiedad, le debo cuanto sé de Registral por un mes que nos dio clase. Cuando hacía la mili compré el temario para la oposición de registrador, pero lo dejé.

–¿Cuándo le atrajo ser juez?

–En cuarto de carrera. Coincidí con varios compañeros que eran hijos de jueces y me daban una visión cuando íbamos a ver juicios. No tuve vocación: me hubiera gustado ser arquitecto, médico o conductor de ferrocarril, y esto último no es broma.

–La Facultad era muy conservadora, y los años, progres.

–Sí. Un grupo manejaba el cotarro y decidía ir a la huelga cuando solo quedaban ellos en la asamblea, lo que me creó suspicacia. Ni tuve ni tengo ningún interés político. Un día entró la Policía, salí por pies y no logro recordar cómo llegué de la calle San Francisco al teatro Campoamor, por la adrenalina.

–¿Qué recuerda de Oviedo?

–Lo mejor, que si llegaba muy temprano me iba a la Catedral cuando ensayaba el organista y tenía un concierto para mí en un templo gótico. También algún café con los que iban a clase.

¿Qué tal la mili?

–Milicias Universitarias. Aunque hice las prácticas de alférez, me convirtieron a sargento por “falta de espíritu militar”. Está en la cartilla. No fue injusto. Soy de cumplir, pero di con un capitán en Barcelona que me trató mal. Nunca me signifiqué políticamente, salvo ahí. Un día de 1973 nos reunieron para vendernos una enciclopedia sobre la vida de Franco. Yo la rechacé y aquel capitán compró dos para que se viese la diferencia. Compré “El origen de la familia...”, de Engels, y lo dejé en el puesto de guardia.

–¿Qué universitario fue?

–Gris, creo que por desmotivado. Sabía que era gris porque nunca lo había sido. Estudiaba lo justo para sacar curso por año, iba mucho al cine, al Brisamar, de arte y ensayo, leía y escribía –sin que nadie lo supiera– cosas que rompí. Quería hacer relatos y notaba que eran malos.

–¿Dejó de sentirse gris...?

–En la profesión, a partir de 1983, cuando fui al Juzgado de Laviana, de primera instancia, único en todo el valle del Nalón. Tuve mucho trabajo, pero me sentía muy bien. Sé que no soy un genio, pero no soy idiota.

–Fue de juez al País Vasco.

–Nadie quería ir al País Vasco. Fuimos dos: Manuel García Castellón, a Azpeitia, y yo, a Bergara. Fui encantado, aunque tuve follón en la familia. No tengo madera de héroe, pero quiero saber qué pasa.

–¿Cómo era usted entonces?

–Tenía 29 años. En verano había ido solo a Checoslovaquia, donde tenía un amigo por correspondencia. En Bergara aprendí a ser precavido. Era cabecera de Eibar, Mondragón, Aretxabaleta... 150.000 habitantes y grandes conflictos sociales por la decadencia económica e industrial. Hice el primer divorcio de la zona. Entonces yo era muy drástico en materia matrimonial.

–¿En qué sentido?

–Si los hijos tienen visita, tienen visita, no se puede regatear el dinero y me enfermaba la manipulación de los hijos por padres y abuelos. Aprendí a ser más prudente, a no dejar traslucir los sentimientos cuando notaba que me intentaba engañar la gente y a no tener tratos amistosos. No puedes jugar a ser amigo de nadie siendo juez.

–¿Nunca dudó de un oficio que juzga y condena?

–Nunca. Duermo muy bien. Mis tres o cuatro desvelos fueron por estrés de oposiciones o de operaciones. Acerté. Nunca me arrepentí.

–No es convencional, pero buscaba un futuro convencional.

–Me gusta tener una profesión con un margen de seguridad. Vivo de un buen sueldo y sé hasta dónde puedo llegar.

–Nunca cuenta su vida social.

–No tenía. Me aburre. Como todos, hice el idiota en la zona del Molinón en los ochenta, en Don Pimentón, en Espejos... pero no soportaba el ruido y no me gustaba beber. Cuando fui elegido decano, de joven, iba a muchos actos sociales, pero hace diez años que soy decano porque soy el juez más viejo –convoco cada seis meses, pero nunca hay candidatos– y no voy a nada. No soporto los folclores.

–¿Quiso quedar en Gijón?

–Siempre me gustó y nunca tuve interés en buscar una presidencia de nada, ni de una sala. Cuando me quitaron penal y familia fui el más feliz del pueblo.

–Usted separó a su mujer.

–Cristina y yo nos conocimos a finales de 1986. Nos tratábamos, su marido y ella se separaron de mutuo acuerdo, nos hicimos amigos y luego pasó lo que pasó. Llevamos 28 años juntos y no me arrepentí ni de un solo día. Como todo el mundo, tenemos problemas de toda índole, pero nosotros, no. No sé dónde acaba ella y empiezo yo. Somos distintos, pero nunca hemos reñido.

–¿De verdad?

–Ni una bronca. Y no la voy a tener. Es genial. Y tiene carácter. Es un miura, pero nunca me embiste.

–Por lo que cuenta, su vida cambió al conocerla.

–Completamente. Nunca fui pesimista, pero me aportó optimismo, me he atrevido a hacer cosas que no me atrevía, me compra cosas... me ha potenciado.

–De estar soltero...

–Unas amigas me buscaban entradas para la ópera en Madrid, iba en verano a Alemania, pero cuando volvía de ese viaje sentía que me faltaba algo y era angustioso. Llegó Cristina y de golpe es un desmadre, me quiere con locura. Es mi hada madrina y hace una protección brutal.

–... pasó a tener dos hijastros.

–Felipe y Cecilia, de 11 y 12 años. Ahora tengo dos nietastros, Nacho y Guillermo, hijos de Cecilia. No hubo roces. Hasta me enamoré de una mastín que tenían. Nunca noté carencias afectivas por no tener hijos propios. Nos casamos en 1999, pero vivimos juntos desde 1992 con gran escándalo, que me importa un bledo. Con Cristina pasan cosas. Hemos roto camas en hoteles de Altea, Don Benito, Tarquinia y Aranjuez, no porque hayamos hecho nada, sino porque estaban rotas. Es un pararrayos para cosas insólitas. Te llega lo que te mereces. Me casé con un movimiento sísmico permanente.

–¿Fue un padre presente?

–Sí. He sido un padrastro presente y voy a seguir siéndolo. Tenían otro padre, el de verdad, que murió hace años. Nunca reñí con ellos: les doy apoyo y recibo cariño. Y adoro a Nacho, mi yernastro, gente buena que trabaja y adora a sus hijos.

–Escribir.

–El profesor Eduardo San José dijo que soy un escritor que, además, es juez. Es el mejor comentario que me han hecho. Me fascina escribir. Hay semanas que no tengo tiempo para una sola línea, pero siempre hago el artículo para LA NUEVA ESPAÑA. Escribo lento, repaso mucho y no sufro. Cuando acabo, se lo paso a Cristina, que me hace el comentario más fiable porque quiere que brille.

–¿Qué tal le trató la vida?

–Bien, pero me lo he currado, nada es gratis. Mi hermana dice que a los dos nos cuesta conseguir las cosas pero es porque nos empeñamos en hacer algo y seguimos los pasos hasta lograrlo. Por eso mi idea de que hay cosas que tengo porque las merezco.