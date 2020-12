La presidenta del Partido Popular de Asturias, Teresa Mallada, ha anunciado que su partido va a presentar tres enmiendas a la totalidad al proyecto de ley de presupuestos del Principado para 2021 elaborado por el equipo socialista de Adrián Barbón. Desde el Partido Popular se entiende insuficiente la reserva financiera que se ha para el Fondo Covid, se reclaman como imprescindibles más ayudas a las industrias electrointensivas y se considera que el presupuesto regional debe reforzar mejor los gastos asumidos por los Ayuntamientos derivados de la crisis del covid.

La aplicación de las adaptaciones presupuestarias propuestas por el PP debería permitir que se obtuviera una disposición total de crédito de 155 millones de euros, que se repartirían de la siguiente forma:

-Cien millones para el Fondo COVID, cuya partida pasa de los cien millones presupuestados a doscientos millones de euros.

-Quince millones para la creación de un Fondo Adicional de Ayuda a la Entidades Locales

-Cuarenta millones para la creación de un Fondo Adicional de Ayuda a la Industria Electrointensiva asturiana.

La enmienda a la totalidad del PP no tiene visos de prosperar ya que el Gobierno socialista asturiano se ha asegurado sacar adelante sus propias cuentas con el apoyo de IU y Foro. En el caso de Podemos y de Ciudadanos, ambas formaciones han confirmado que no apoyarán ninguna enmienda a la totalidad que además de PP presentará Vox.

Según explican desde el PP, la primera de las enmiendas que plantean y que implica el mayor monto de dinero, "pretende que el Fondo COVID de cobertura no solo a quienes no puedan desarrollar su actividad en el 2021 sino también a aquellos que no la hayan podido realizar en el año 2020 como consecuencia de las medidas adoptadas en relación con la COVID-19, así como a aquellos que, ya sea en el año 2020 o 2021, vean reducida significativamente su facturación a causa de estas medidas".

Por lo que respecta a las ayudas urgentes adicionales a las industrias electrointensivas, " el gran tractor de empleo en nuestra Comunidad, tanto directo como indirecto", desde el PP se plantea como sustancial "paliar o compensar en parte el excesivo coste de la energía eléctrica que tienen que consumir las industrias electrointensivas", de tal forma que se les ayude a ser más "competitivas, evitando así el riesgo de cierre o deslocalización", ya que su desaparición de la región "ocasionaría un catastrófico problema de empleo". De ahí la urgente necesidad de crear este Fondo Adicional con una cuantía de cuarenta millones de euros.

Por otra parte, como consecuencia de la pandemia el PP entiende que hace falta reforzar las cuentas de los Ayuntamientos "que han visto mermados sus ingresos, debido al descenso de la actividad económica, y al mismo tiempo incrementados sus gastos, especialmente en la prestación de servicios impropios, competencia del Principado de Asturias, como son el mantenimiento de los Centros Educativos, las Escuelas de 0 a 3 años y los Servicios Sociales, para responder de las necesarias medidas de seguridad e higiene"