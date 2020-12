La Alianza de la Industria arranca entre críticas y peticiones de unidad y liderazgo

“Es imprescindible un criterio compartido para que el Gobierno de Asturias se vea respaldado” Luis Noguera - Cámara de Comercio de Avilés

Algunos de los participantes adelantan que harán contundentes exigencias de “liderazgo” al Presidente y al Principado y no pocas críticas a su pretendida influencia sobre la política industrial del Gobierno central. Tanto han crecido las suspicacias que incluso IU, el socio preferente del Ejecutivo socialista, se descolgó el lunes con una llamada a la movilización social contra el “fracaso” del estatuto electrointensivo. “El Gobierno estatal solo escuchará si hay movilización social y ciudadana”, dijo anteayer el coordinador general, Ovidio Zapico.

“Son necesarios una gran movilización y un frente social en defensa de la industria asturiana” Javier Fernández Lanero - UGT

Ni el PSOE ni el Ejecutivo autonómico quisieron ayer hacer consideraciones previas a la reunión, en la que hoy la representación del Gobierno no la llevará Adrián Barbón, sino su consejero de Industria, Enrique Fernández. Tampoco la Federación Asturiana de Empresarios se pronunció sobre las expectativas de este primer encuentro, que estará precedido de una entrevista del Presidente con representantes de la patronal y los sindicatos.

“Hay que tejer alianzas para presionar y lograr unos precios de la energía justos y competitivos” José Manuel Zapico - CC OO

Luis Noguera, presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, calificó de “muy necesaria la unidad” de los agentes sociales y políticos de Asturias “frente al Gobierno de España, con el que no coincidimos en los planteamientos que afectan a la industria electrointensiva”. A juicio de Noguera, “es imprescindible que haya un criterio compartido para que el Gobierno de Asturias se vea respaldado en su acción política”.

“Me da risa y pena que un partido como IU, que está pegado al PSOE, venga a pedir movilizaciones” Teresa Mallada - PP

Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT Asturias, compartió la necesidad de “una gran movilización social en Asturias” al tiempo que abogó “por un gran frente social” en defensa de la industria asturiana. Afirmó que el Estatuto Electrointensivo aprobado por el Gobierno central “es claramente insuficiente” y lamentó que “mientras en otros países se conceden ayudas sin problemas, aquí todo son trabas”.

“Barbón no ha sabido defender los intereses de la industria asturiana y no se hace oír ante Sánchez” Susana Fernández - Ciudadanos

José Manuel Zapico, manifestó la “decepción” de CC OO, porque “parece que el Gobierno central no quiere apostar por la industria”. Afirmó que “hay que tejer alianzas para presionar y lograr una normativa que garantice precios de la energía justos, predecibles y competitivos”. Están en juego nada menos que 10.000 empleos directos, advirtió Zapico. A la presidenta del PP, Teresa Mallada, la llamada de IU a la movilización le da “risa y pena” por el origen de la propuesta y el momento. Le sorprende que “venga a pedir” protestas “un partido que está pegado al Gobierno y aporta dos diputados más al PSOE”, pero también que se incorpore ahora, “dos años después de que le pedimos a Barbón que se apoyase en grupos como el PP. Se conformó con IU y ahora tiene el resultado”, resalta. Avanza además que la representación popular llevará hoy a la Alianza por la Industria la propuesta que ha incluido en una de las enmiendas al Presupuesto de 2021 y que pide un fondo de cuarenta millones de euros para auxiliar a las empresas perjudicadas por el estatuto.

“La única forma de evitar deslocalizaciones es la participación pública en empresas estratégicas” Daniel Ripa - Podemos

La portavoz de Ciudadanos en la Junta, Susana Fernández, también da por “demostrado” que el presidente del Principado “no ha sabido defender los intereses de las industrias asturianas y no se hace oír ante el Gobierno de Pedro Sánchez”. Tal vez por eso la formación naranja alberga muchas dudas de que el cónclave sea capaz de ofrecer “a corto o medio plazo la solución que nuestras industrias requieren”, pero valoran “que el Gobierno se muestre receptivo”. A la mención de la gran movilización replica que “la respuesta social es obvia, pero no la solución, que está en los despachos del Gobierno regional y central”.

“La aprobación del estatuto prueba que el Gobierno central solo escuchará si hay movilización social” Ovidio Zapico - IU

A Podemos le importa la constitución de la Alianza como espacio donde “hacer piña” para mejorar el estatuto, pero la observa sobre todo como una oportunidad para plantear la necesidad de actuar sobre el fondo de la cuestión, que a su juicio es el abordaje de “un cambio en nuestro modelo de política industrial”. El secretario general de la formación morada en Asturias, Daniel Ripa, lleva a la reunión la intención de incitar a empezar a hablar del paso de un esquema de subvenciones a fondo perdido a otro en el que cabe ampliar a al menos diez años la “obligación de permanencia” de las empresas que reciban ayudas, o del análisis crítico del “oligopolio eléctrico” que sube los precios de la energía “muy por encima del coste de producción”. Rescata también en este contexto su propuesta para ensanchar las posibilidades de la participación pública en empresas transformando el Idepa en un “fondo de rescate industrial” a imagen de la SEPI: “La única forma de tener garantías contra las deslocalizaciones es permitir la participación pública en empresas estratégicas”.

“Barbón debe ponerse al frente y liderar a toda la sociedad asturiana, empezando por la Junta General” Adrián Pumares - Foro

El portavoz de Foro, Adrián Pumares, identifica la mano de la política detrás de la aprobación del nuevo estatuto electrointensivo, que todos denuestan y que él relaciona con “las negociaciones para los Presupuestos del Estado”. El diputado da por hecho que su formulación “no tiene en cuenta las particularidades” de la industria gran consumidora de energía y emplaza a Barbón a “ponerse al frente y liderar a toda la sociedad asturiana, empezando por los 45 diputados de la Junta, para exigir al Gobierno de España que deje de discriminar a Asturias, tratándonos como una autonomía de segunda”.

“Queremos las mismas condiciones que Francia o Alemania; si no, esta alianza estará vacía de contenido” Ignacio Blanco - Vox

Ignacio Blanco (Vox) cree que “si finalmente los asturianos tienen que salir a la calle para luchar por su industria” como ahora sugiere IU, “Adrián Barbón debería dimitir inmediatamente”. También su partido quiere del Gobierno “posicionamientos firmes” y Blanco espera “que esta Alianza no sea una excusa para no hacer nada. Nosotros”, dice, “lo tenemos claro, queremos las mismas condiciones que la industria alemana y francesa. Si no, esa alianza es un mero titular vacío de contenido”.