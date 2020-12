González: “Cs es centro, gobernar con el PP en Oviedo no nos impide negociar con Barbón”

“Para nosotros es un proceso muy ilusionante, en el que los afiliados toman la palabra para elegir a la junta directiva de las agrupaciones y del que saldrá la culminación del comité autonómico en Asturias”, valoró Borja González, quien destacó el avance electoral que habían supuesto los comicios municipales y autonómicos en Asturias, “donde pasamos de 8 a 50 concejales y de tres a cinco diputados autonómicos, por lo tanto el trabajo institucional y de calle ha sido bueno, la línea es ascendente y positiva”.

El responsable de Organización de Ciudadanos defendió el rol político de su partido en la política asturiana y sostuvo que las alianzas en el equipo de gobierno de Oviedo no condicionarán los movimientos de la formación naranja en el escenario de la política autonómica, de cara al Presupuesto del Principado, una negociación que el año pasado rompió la cohesión en el grupo parlamentario. “Al final se trata de que todos los órganos del partido estén coordinados para afrontar estas situaciones. Esta vez estamos en negociaciones con el PSOE de Asturias porque somos conscientes de que los asturianos, como el resto de españoles, lo están pasando francamente mal con esta pandemia. En nuestra mano está ser un partido útil por el bien de todos los ciudadanos”, afirmó el responsable de Organización. “Estamos en una posición fuerte para negociar y tenderemos la mano hasta el final”, garantizó Borja González, quien rechazó que pueda haber conflicto alguno con el PP, su socio en Oviedo. “Ciudadanos es el centro político español, es el partido liberal de todos los españoles y que en Oviedo estemos gobernando, con bastantes buenos resultados, con el PP no significa que nos reste opciones de negociación. Estamos legitimados y amparados por los votantes para negociar, tanto a izquierda y a derecha, el bien común. Estar en el gobierno de Oviedo no nos resta opciones para negociar en el ámbito autonómico con el PSOE de Adrián Barbón”, precisó el responsable de Organización. El Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene por lo tanto “total autonomía” para negociar en la Junta General, garantizó González.

“Pacto para soluciones”

“La política es un juego de negociación y de pacto. El que entiende la política como un juego de revanchismo entre rojos y azules o entre Villarriba y Villabajo está muy equivocado y más aún en este escenario de pandemia donde los españoles, y también los asturianos, están demandando acuerdo y consenso para que les pongamos soluciones encima de la mesa”, reivindicó el responsable de Organización de la Junta, en respuesta a las críticas lanzadas desde el PP de Asturias.

El portavoz del comité autonómico de Ciudadanos en Asturias es Ignacio Cuesta, el teniente de alcalde del ayuntamiento de Oviedo, que formó parte de la candidatura de Inés Arrimadas en las elecciones internas.