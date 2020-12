El Gordo de los gordos pasa de Asturias

En este 2020 tampoco hubiera habido una gran folixa, pues la pandemia lo impide, por eso de no contagiarse. Pero no hubiera estado de más que la fortuna hubiera decidido pararse en el Principado, que a estas alturas parece estar vacunado, inmunizado ante la suerte.

Con todo, este año más que nunca, hay que hacer bueno el dicho de “habiendo salud...”. Porque la salud es hoy por hoy lo que más cotiza el alza en este mundo patas arriba por el coronavirus, frente al que sí, más pronto que tarde habrá que estar inmunizado por la que cuenta que trae.

“Taba visto, cuca”, reflexiona el dramaturgo y colaborador del periódico Maxi Rodríguez, a quien nunca le falta el buen humor (ideal para compensar sin sabores como el de no ganar un euro en la lotería) como demuestra cada domingo en su “Parando en Villalpando” de LA NUEVA ESPAÑA. “Hay que centrase en la salú. Yo nun compré por eso. Prefiero que nun me toque na´ pa no despistame con la tercera ola”, se explica el humorista, mago en hacer reír a los lectores del periódico cada domingo a través de su “Parando en Villalpando” de LA NUEVA ESPAÑA.

De lo que acontece el día del sorteo de Navidad toma buena nota Cesáreo Marqués, en calidad de escritor y recitador de l´Amuravela, el popular sermón laico en el que el pueblo de Cudillero da cuenta a San Pedro cada 29 de junio de lo acontecido durante el año. De este, le contará lo mismo que el anterior, y el anterior... “Tal parece que sí estamos inmunizados ante la suerte, y no sólo en lotería”, opina Marqués, quien añade con humor: “Pero como este año lo que importa es la salud, esperemos ver la luz en el 2021, porque sino mejor pasarse a la ONCE”.

No se conforma quien no quiere. “Bueno, esti añu na llotería nun nos fue tan mal, tocaron dellos premiuco”, señala el escritor y ensayista Xuan Xosé Díaz Vicente, colaborador también de LNE. Puede que le resulte fácil consolarse pues su tierra, Gijón, ha sido de la más suertuda este sorteo. Con todo, el que fuera fundador del Partíu Asturianista tiene claro que “la ‘suerte’ que nos va mal ye la de la vida ordinaria, la del trabayu y l’empléu, y la riqueza y felicidá que desurden d’ello. Pero ehí nun ye que nos sea esquiva la suerte, ye qu’afuximos d’ella como’l gatu escaldáu afuxe de l’agua frío, y compramos siempre los númberos que sabemos qu’inxamás van tocar, entá sabiendo que nunca los van meter nel bombu”. Para Sánchez Vicente puede que haya una explicación (con cierta sorna) a la falta de premios gordos en Asturias: “Nun ye que nun nos toquen los premios gordos, ye que, envede pedrees, cáennos pedraes”.

Fructuoso Pontigo pasa el año entero preocupado de la buena salud ambiental del Principado como incansable coordinador del Colectivo Ecologista de Asturias. Asume que “está claro que mucha suerte no tenemos, ya se sabe hoy (por ayer) es el día de la salud”. Eso sí, Pontigo echa en falta un poquitín de suerte: “Hubiera venido bien en estos malos tiempos una carretilla de millones para animar a los asturianos ante un 2021 muy complicado”.

Para no disgustarse porque no toca la lotería, lo más práctico en sencillamente no jugar como hace el artista plástico Isra Sastre. Bueno, admite que sí juega, “algo que me regalan, y punto”. Además, tiene la receta para consolarse: “La verdadera suerte es que no me toque la lotería, porque sería una gran desgracia para mi economía... Seguramente me lo gastaría todo y acabaría peor de lo que ya estoy”.

Los hay también como Alain Fernández, director del Teatro Prendes de Candás (Carreño) que creen que la falta de suerte de Asturias se compensa con vivir en el Paraíso Natural: “No necesitamos que nos toque de nada, porque tenemos de todo y, sobre todo, mucha salud”. Así las cosas, resume: “En Asturias estamos de enhorabuena porque no nos ha tocado, un año más”.

Y es que como dice la soprano Tina Gutiérrez, otra enamorada de la tierra, “no se puede tener todo, vivir en el Paraíso y encima que te toque la lotería, así que dejemos algo para los que no tienen la suerte de vivir en Asturias”.

Enel techo del mundo, el Everest, ha estado la montañera Rosa Fernández, y desde allá arriba tiene una buena perspectiva para saber que en el Principado estamos faltos de suerte: “La Diosa Fortuna se olvida y debe de pensar que como vivimos en el Paraíso, ya tendremos todo en abundancia. Yo creo que la han informado regular”. A falta que el Gordo decida volver, la alpinista recomienda: “Paciencia, salud y, si acaso, un cachito de turrón”.

Tiene Edu Galán, escritor, guionista y crítico cultural, un motivo de peso para que ni el desprecio del Gordo de Navidad año tras año a su tierra le pueda acarrera el mínimo disgusto: “Somos la región del mundo que tiene la fabada. ¿Puede haber mayor suerte que esa?”. Y un consejo para los que se toman en serio eso de la lotería: “Démonos por pagados y a seguir adelante con cosas que no dependan de la suerte”.

Porque al final hay que saber disfrutar de esas pequeñas cosas que depara el día día, esa rutina que desde marzo saltó por los aires y por eso se echa mucho de menos. “Lo que quiero es que nos toque pronto poder convivir juntos como antes, hacer reuniones en las sidrerías y cantar en los praos, llenos demogollón de xente”, desea el cantante Vicente Díaz, quien aprovecha para felicitar la Navidad y a todos sus seguidores y paisanos, que son legión: “¡Puxa Asturies!”.