08:51

Asturias sigue siendo una de las comunidades más fieles a los bombos navideños y este 2010 es la segunda comunidad que más dinero juega per cápita. Loterías y Apuestas del Estado ha consignado en la región 96,96 millones de euros, lo que equivale a 94,80 euros por habitante. No cesan los asturianos en buscar la fortuna, y eso que desde hace 12 años no ha habido lluvia de millones el 22 de diciembre, ni del codiciado Gordo (9 veces ha caído en el Principado) ni de otros grandes premios.