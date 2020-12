Alegría al salir de clase

Lo que sí tiene muy claro Lorena Fernández es a quién desea que lo haya ganado. “Ojalá sea alguien que de verdad lo necesite”, comentaba la mujer. Eso, teniendo en cuenta lo aciago del 2020 para muchos asturianos, sería un broche de oro para una mañana “movidita” para la mujer. Casada con Diego Rodríguez, tiene dos hijos, uno de ellos estudiando en el colegio Jovellanos, donde ayer entregaban las notas. El de ayer no es el único premio que la histórica administración de La Merced ha dado a lo largo de los años. El 2 de noviembre de 2003 repartió miles y miles de euros a un acertante de una quiniela con un pleno al quince. Para los sportinguistas más curiosos, aquel fin de semana el conjunto rojiblanco no pasó del empate a cero ante el Córdoba, en Segunda. Algún gijonés no confió demasiado en los de casa.