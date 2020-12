En Avilés Tocarate la lotería... o no

“No nos tocó nada, nadie me dio la enhorabuena...”, afirman Pilar Hornos y Patrizia Fuentes, madre e hija. Están en la calle Fruela y llegaron incluso a romper dos de sus décimos no premiados para expresar su rabia porque “un año más” la diosa Fortuna no picó a su puerta. “De momento, Tocarate”, comenta Hornos, que vive en el mismo barrio donde habita buena parte de su familia. Tampoco jugaron mucha cantidad. “Pero para que toque la lotería tienes que haber tenido 625 vidas, lo escuché esta mañana mientras veía el sorteo y planchaba al mismo tiempo”, apunta Hornos.

“El barrio se llamará así pero nunca tocó nada, bueno sí, a mi suegro le tocó una vivienda de éstas pero... de Lotería, nada de nada”, apunta Ramón Martínez, mientras pasea por La Concordia en dirección a la senda de La Magdalena. “Caminando se curan las penas, pero pensándolo mejor, no tengo ninguna ya que jugué cuarenta euros, la mitad que el año pasado y conseguí el mismo resultado, cero”, añade.

“Esto sí que toca todos los días”, exclama una vecina con la lista de la compra en la mano

“La zona se llama El Tocarate por las viviendas que sortearon hace ya muchos años, qué más quisiera yo y todos los vecinos del barrio donde hay trabajadores y jubilados que el nombre tuviera algo de relación con la Lotería... a ver si ahora, por hablar de esto, toca para El Niño”, sostiene Carlos Fernández.

Loli Suárez Iglesias aún no tuvo tiempo de comprobar si sus décimos y participaciones del sorteo de la Lotería de Navidad están premiados. “Nunca me tocó nada, no creo que este año cambie la situación, pero de todas maneras, lo miraré luego... diría que es el año de la salud, pero tampoco lo es, las luces y el ambiente están bien pero cuando en Navidad falta gente...”, indica Suárez antes de abrir su coche, aparcado en batería en la calle Fruela. “Es un año jodido”, añade.

Mientras, en la calle La Paz Pepi Martín y Teresa Pérez dan un paseo para reposar la comida. “Que yo sepa no tocó nada, de los premios gordos, nada de nada”, señala Pérez, que confía en que el nombre del barrio, El Tocarate, deje de estar asociado a la entrega de viviendas sociales en el franquismo y esté vinculado al premio de la Lotería. “Este año tenemos que conformarnos más que nunca con que haya salud, que buena falta nos hace a todos. Solo confío en que el próximo año sea mejor que este”, añade Pepi Martín.

En el antiguo barrio del Tocarate ocurre como en el resto de Avilés, no hubo que celebrar grandes premios. “Si al menos me tocara una pedrea... pero me parece que ni eso, tengo que mirarlo bien”, apunta Rosa García. “Tengo el número 7 –terminación del Gordo– en alguna (participación), así que, por lo menos, recuperaré el dinero jugado”, añade mientras saca una lista de la compra y afirma: “Esto sí que toca todos los días”.