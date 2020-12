Mucho más que calderilla en la Villa

Esa jornada falleció la madre de Belinda de covid-19; su tía pereció a los pocos días y, el pasado 14 de noviembre, el coronavirus también se llevó a la madre de José Gil. “Después de estas tristes semanas por fin tenemos una alegría. Estoy muy contento porque estoy seguro de que todo el premio quedó aquí, en la Villa”, celebraba él.

José Gil y Belinda despacharon 150 décimos del 75.981 entre los vecinos. En concreto, vendieron 100 décimos en la administración y los 50 restantes se despacharon en papeletas de 5 euros que puso a la venta Belén Arranz Busto en su establecimiento, la Floristería El Campo, a escasos metros de la administración. No fue la primera vez que la administración número 1 de Villaviciosa reparte suerte en el Sorteo Especial de Navidad. En el año 2016 ya hizo lo mismo con un segundo y un quinto premio y en 2011, justo el año en que abrieron el despacho lotero, dieron 60.000 euros a 99 personas en un sorteo de la Lotería Nacional de los sábados y un vecino se llevó tres millones. Casi diez años después, la suerte les volvió a sonreír: otros tres millones para agrado de sus clientes habituales.

Las idas y venidas en la mañana de ayer de la floristería a la administración eran continuas. Entre medias, vecinos agraciados daban las gracias a quienes repartieron suerte. Una de ellas era Alicia Rivero, a quien la fortuna del sorteo de Navidad le cogió totalmente por sorpresa. “Por la mañana no veo la tele nunca porque no me gusta, y ni me enteré de que había tocado en Villaviciosa. Cuando bajé a dar un paseo con mi hija y vi a tanta gente delante de la floristería pensé que había pasado algo; pero no, era que habían dado un premio. Estoy contentísima porque compré dos participaciones, 10.000 euros, que están muy bien”, comentó Rivero. Belén Arranz celebró ayer el baño de millones que distribuyeron entre los maliayeses. “Está muy repartido, la gran mayoría entre nuestros clientes. Nosotros nos quedamos con poco porque a última hora siempre viene gente que se olvidó de coger la papeleta y, al final, te quedas con menos de lo que pensabas”, comentó Belén. Su hija, Carmen Crespo, recibía llamadas y whatsapps de familiares y amigos sin parar. Su teléfono echaba humo. La abuela de Carmen, Mercedes Busto Tomás, se sumó a sus 91 años a la fiesta y no dudó en brindar con sidra achampanada. Precisamente Carmen fue quien eligió el número de entre una variedad de ellos que le ofrecieron a su madre, Belén, en la administración maliayesa. “No lo elegí por nada en especial, simplemente me llamó la atención; y mira, al final trajo suerte”, decía sin poder contener la emoción por el momento.

El negocio, que repartió un millón de euros en Villaviciosa en 200 papeletas de cinco euros cada una, abrió sus puertas en 2004 y, desde entonces, nunca antes había sido agraciado con un premio semejante. “Hace años, cuando teníamos una empresa de productos fitosanitarios, dimos 150 euros o así por papeleta, pero nada más”, rememora Belén.

Los tres millones de euros repartidos en papeletas agraciadas con 5.000 euros o en décimos de 20.000 euros, suponen un gran alivio para las economías de muchos vecinos, mermadas en los últimos meses debido a la situación económica actual. Muchos sectores claves en la economía del concejo están sufriendo las peores consecuencias de la crisis sanitaria. Por un lado, las empresas y profesionales del sector sidrero, a quienes el cierre de la hostelería les afectó de lleno; y, por otro, el comercio, que supone un baluarte para el desarrollo económico del municipio. Belén Arranz, de la Floristería El Campo, se alegraba al saber que muchos de los agraciados son personas que estaban pasando por dificultades económicas serias. “Sé que hay gente que necesitaba, y mucho, el dinero. Muchos tienen comercios en Villaviciosa y no están siendo buenos tiempos”, comentaba la comerciante, en cuyo negocio repartió un buen trozo del pastel que se dividieron ayer en Villaviciosa.

La administración villaviciosina agraciada está sita en pleno centro de la capital, a escasos metros de la Plaza del Ayuntamiento, en la calle Valle, Ballina y Fernández. La empresa cuyos fundadores honra esa vía, dedicada al sector de la sidra y conocida por ser la firma matriz del Grupo El Gaitero, recibirá la máxima distinción que otorga el concejo por cumplirse 130 años de su fundación. Sea coincidencia o no, en la calle que lleva su nombre ayer se repartió suerte, convirtiendo a La Villa en la milla de oro de Asturias en lo que respecta al sorteo más esperado de la lotería.

Brindis con El Gaitero

La clásica imagen del brindis a la puerta de la administración no defraudó, a pesar de las mascarillas y de las medidas sanitarias vigentes. Los dueños de la administración abrieron, como no podía ser de otra manera, una botella de sidra El Gaitero, marca que puso en su día a Villaviciosa en el mapa por sus sidras espumosas y, más tarde, por sus turrones y otros dulces navideños. Con todas las precauciones, los vendedores del número 75.981 dieron un trago a la bebida espirituosa, cada uno con su copa en mano. En la Floristería El Campo hicieron más de lo mismo. El brindis de rigor se realizó con una botella descorchada de El Gaitero, haciendo patria de una de las referencias del concejo: la industria sidrera que, con este gran pellizco de la lotería de Navidad, animará las ventas en el concejo y aliviará las cargas para muchos vecinos.

Una alegría que se presentó como una vacuna contra la tristeza y el pesimismo de muchos por la situación de crisis sanitaria. Un dinero extra que, a pesar de no ser el Gordo, deja un regusto muy dulce a los villaviciosinos que con sidra marida muy bien.