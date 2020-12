“Cierre perimetral” para la suerte en Oviedo, que rasca solo 12.000 euros

En definitiva, en Oviedo sólo se vendieron dos décimos de dos quintos premios diferentes, ambos boletos agraciados con 6.000 euros. “Cualquier día por semana repartimos bastante más sin que sea Navidad. Habrá que esperar al sorteo de Reyes porque esta vez no hemos rascado nada de nada”, explica José Uría, que tiene una administración en La Tenderina.

A pesar del resultado final, no empezaron mal las cosas en Oviedo. Casi al comienzo del sorteo, pasadas las nueve y cuarto de la mañana, salió del bombo el número 86.986 y uno de los niños de San Ildefonso puso la mano sobre la barra para cantar a viva voz que se trataba de uno de los ocho quintos premios que se reparten cada año en Navidad.

Entre las ciudades agraciadas estaba la capital del Principado –ese número también dejó ocho boletos premiados en Gijón–, pero el dueño de la cafetería Bariloche, en Ciudad Naranco, confirmó casi de inmediato que sólo había vendido un décimo a través de la máquina que tiene en el puesto de venta de lotería del local. “Ahora mismo no podría decir quien es la persona afortunada porque hay mucha gente que viene aquí a comprar sus boletos, pero no va a ser fácil que nos enteremos porque es muy poco dinero y pudo ser incluso alguien que no sea ni cliente”, explicaba Gastón García, el dueño del negocio. Uno de los habituales del establecimiento, Manolo Cachán, lamentaba su suerte al enterarse. “Ayer –por el lunes– me dijo Gastón que le quedaban seis décimos y le cogí uno, pero no elegí bien”, señala el hombre.

Después de ese quinto premio, los ovetenses estuvieron toda la mañana escuchando cómo los millones se repartían por otros puntos de España –además de los premios en Villaviciosa y Gijón también hubo algunos pellizcos en otras localidades asturianas– y viendo como el Gordo se esfumaba sin siquiera rozar la capital del Principado junto con el resto de premios importantes, uno tras otro. Sólo faltaba por salir uno de los quintos, el 43.831, que fue el que dejó un décimo premiado en un estanco situado en el polígono del Espíritu Santo, en Colloto. Ese boleto también salió de la máquina y la identidad de su dueño seguía siendo una incógnita a última hora de ayer. “No tenemos ni idea. Al ser un polígono viene mucha gente por aquí de paso y puede que hasta haya sido alguien de fuera de Asturias”, dice María Gloria González, la propietaria del estanco en el que se vendió el boleto. “Eso sí, aunque haya sido poco dinero estamos muy contentos. Llevamos poco más de un año abiertos, la situación ha sido muy dura y siempre es una satisfacción repartir un premio en Navidad”, añade su hija Andrea.

En ese estanco trabaja Milagros Fernández, que ayer estaba de enhorabuena por partida doble. No en vano, su marido, Avelino Díez, es empleado del establecimiento gijonés de la Avenida Constitución que vendió siete décimos del 28.674, otro de los quintos premios. Eso sí, ellos no se llevaron ni un euro. “Aunque no nos haya tocado nada, siempre es una satisfacción saber que nuestros clientes se han llevado algo. Nosotros, con la que está cayendo, pedimos mucha salud”, señala la mujer.

El escaso volumen de premios provocó que las celebraciones no se hicieran visibles en Oviedo. Los propietarios del “Estanco de la suerte”, situado en la calle Jovellanos, ya lo tenían todo preparado para una fiesta que lleva años repitiéndose frente al establecimiento el 22 de diciembre, pero esta vez no pudo ser y las botellas de cava se reservan para el sorteo de Reyes. La “Bruja de Oro” ovetense volvió a rozar el Gordo (72.897), pero tuvo que conformarse con vender un décimo del 72.898 una aproximación que se paga a 2.000 euros por boleto.

En 2012 el Gordo llamó a su puerta y desde entonces del bombo siempre habían salido alguno de sus números en Navidad, pero ayer no hubo suerte. “Teníamos preparados los disfraces, las botellas y un montón de confeti, pero no ha podido ser aunque este año se necesitaba repartir alegría”, señala Rosa Acebal, que cree tener la explicación a la escasez de premios que han recaído en Oviedo. “Este año no ha habido verano en esta ciudad. Se ha notado mucho la falta de turistas. Nosotros, sin ir más lejos, vendimos un treinta por ciento menos de lotería. Ahora hay que darle una patada a 2020 y esperar a que nos toque en Reyes”, desea Acebal.