Ni un control en Edimburgo. Ni un control en Londres. Pero en Asturias, examen al completo.

La candasina Patricia Coto llegó ayer a casa, después de un año sin pisar el Principado, dos viajes cancelados y días “horribles” de incertidumbre a causa de la nueva cepa de coronavirus detectada en el Reino Unido. “El aeropuerto de Asturias es el único que está cumpliendo con todo: nos pidieron que enseñásemos la PCR negativa, nos preguntaron por el motivo de la visita...”, contó Coto, una de los primeros viajeros en pisar suelo asturiano tras cerrar España sus fronteras aéreas con las islas británicas. La decisión la tomó el Gobierno el lunes, con un retraso de hasta 24 horas con respecto a otros países de la Unión Europea, para evitar la propagación de una variante del virus, que es más contagiosa pero parece que no más letal. Hasta el 5 de enero, solo está permitida la entrada de vuelos que traigan a nacionales o residentes.

Junto a la candasina, en el avión que llegó ayer a las 17.40 horas procedente Gatwick, iban menos de medio centenar de pasajeros. Todos volaron para pasar las Navidades en familia, después de un año sin apenas visitas por culpa de la pandemia. “Estos últimos días fueron estresantes. En un principio iba a venir el día 29, pero al ver las noticias y lo de la nueva cepa, decidí cambiarlo. Me dejaron en el trabajo y aquí estoy. No me lo creo todavía. ¡Estoy feliz!”, afirmó la gijonesa Andrea Holland, cuya alegría traspasaba la tela de la mascarilla. Holland se mudó hace dos años a Londres por trabajo; es locutora y actriz, y llevaba seis meses sin viajar a Asturias. “Allí (por Londres) pasé sin más. Aquí hay mucho más control”, aseguró la joven, que voló, por casualidad, con una compañera de la carrera: Beatriz Menéndez, de Ribadesella.

“Intentaba mirar poco las noticias, porque como cambian tanto... Pero sí, fue un estrés”, apuntó, por su parte, Menéndez, que trabaja desde hace tres años en una agencia de cine de Londres. Ella se quedará en Asturias hasta el día 29, mientras que Holland aguantará un poco más: hasta el 12 de enero. “Estamos tranquilas para la vuelta. El problema lo tiene Gran Bretaña”, aseguraron.

Raquel Granda, de Pola de Lena, fue otra de las pasajeras del único vuelo que llegó ayer procedente de Inglaterra. En toda España, según Aena, estaban previstos 175 viajes, lo que supone 26 menos que el día anterior, cuando aún no estaban cerradas las fronteras. “De Edimburgo a Londres fui en tren e íbamos cuatro gatos. En el aeropuerto éramos otros cuatro gatos. Y en el avión de Asturias también éramos pocos. Yo solo llevaba a dos chicos detrás mío; nadie a mi lado, nadie delante y veías varias filas vacías, cuando pensaba que íbamos ir todos embutidos”, señaló Granda, que se contuvo en el reencuentro con sus padres.

–¡Ay no sé cómo hacer!– dijo, saludándoles con el codo.

Y eso que venía con la PCR negativa debajo del brazo. La ovetense Olaya Rivera, sin embargo, no dudó en abrazar varias veces a sus padres, José Rivera y Rosi León. “Llevaba un año sin venir”, apuntó. Así que como para no haber achuchones.

Raquel Granda describió como “malos” los días previos al vuelo. “El lunes fue fastidiado y estuve todo el tiempo pendiente de las noticias. Es que en realidad hay mucha desinformación... Primero dicen una cosa, a los 30 segundos cambian... ¡Es una locura!”, expresó. El mismo ajetreo experimentó la ovetense Alba Peña, que lleva dos años trabajando en Londres. “Fue un poco incertidumbre. Hasta el último momento no sabías casi si ibas a poder viajar. Pero aquí estoy, muy contenta y con todos los papeles en regla. En el Reino Unido solo me preguntaron, no tuve que enseñar nada; en cambio aquí hay mucho control, todo genial”, indicó.

Los asturianos residentes en el Reino Unido tuvieron que pagar un “montón” de dinero por las pruebas PCR. Manolo Evans, por ejemplo, hasta 225 libras (casi 250 euros). Desde el pasado 23 de noviembre, España exige a los viajeros de países considerados de riesgo –entre los que se incluye ahora a Inglaterra― un test negativo efectuado 72 horas antes del vuelo. Quien no lo tenga se enfrenta a multas que tienen como cuantía mínima 3.000 euros.