Los padres asturianos en contra de la semipresencialidad intensifican sus protestas, coincidiendo con el final del primer trimestre del curso escolar. Hoy se concentrarán a las 12 horas en varios institutos (La Ería en Oviedo, Astures en Lugones, y Calderón y Rosario Acuña en Gijón) y a las 13 ante la consejería de Educación. Las familias, respaldadas por casi toda la oposición –salvo Vox–, acusan al Gobierno regional de “abandonar a la mitad de los niños nacidos en 2004, 2005 y 2006 –de 16 a 14 años–, condenándolos a la semipresencialidad, y dejándolos solos y desatendidos en casa”.

La plataforma “Asturias por una educación presencial, segura y de calidad”, integrada por padres de alumnos afectados por la semipresencialidad, exigirán una vez más al departamento de Carmen Suárez que “articule, sin más dilación, los medios personales y materiales necesarios” para que sus hijos puedan ir a clase todos los días, y no en jornadas alternas como desde finales septiembre. Según las familias, “en casi la mitad de los centros educativos de Asturias los alumnos de 3º y 4º de la ESO y 1º de Bachillerato asisten intermitentemente a clase” y a estas alturas, precisan, “ir al aula un día sí y otro no significa simplemente recibir una educación a medias”. “Y, no, las prometidas cámaras, que todavía no han entrado en funcionamiento, no solucionarán el problema como reconoce la propia Administración”, critican.

Las familias están indignadas, porque aseguran que, a diferencia de otras comunidades, el Principado optó por “la fórmula más fácil y económica: os quedáis en casa”. “¿No se ha valorado el impacto que esta ‘no medida’ tendrá en niños de 13, 14, 15, 16 años que perciben la poca importancia que para la sociedad tiene su educación? En el mejor de los casos los estudiantes están perdiendo interés por su formación al perder el contacto diario y directo con sus compañeros y profesores, bajando su rendimiento y el aprovechamiento académico. Y en el peor de los casos se ven expulsados del sistema educativo y empujados al abandono escolar”, protestan.

Debido a la premura de la convocatoria, las concentraciones programadas para hoy serán “pequeñas”, de un máximo de veinte personas. Serán a las 12 en varios institutos de Oviedo, Gijón y Siero, y una hora más tarde padres de los centros el Naranco, Fleming, Clarín y Aramo se manifestarán ante la consejería de Educación, en Oviedo.