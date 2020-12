El Gordo viaja de Punta Umbría a Oviedo, Gijón y Somiedo y da una alegría en el HUCA

Entre los habitantes del Principado que trajeron la suerte onubense destaca una familia ovetense que tras varios minutos haciendo cola con la mascarilla puesta y soportando mucho calor se hizo con siete boletos que cuatro meses después se han convertido en 2,8 millones de euros. Entre los beneficiarios de esa “bendita casualidad” llama la atención el caso del equipo de enfermería del Hospital de Día Médico (HDM) del HUCA. Once enfermeras y auxiliares de enfermería encargadas de ofrecer a diario tratamientos farmacológicos a enfermos crónicos en el centro sanitario todavía no se creían ayer lo que había sucedido. “Es como una pagona extra”, comentaba una de las once mujeres residentes en Oviedo, Gijón, Avilés, Langreo y Mieres que estas navidades dispondrán de unos 30.000 euros extra, correspondientes al reparto del premio de uno de los siete décimos traídos por una compañera para compartirlos con familiares y sus colegas sanitarias.

El anuncio cayó como una explosión controlada en el lugar de trabajo de las sanitarias del complejo de La Cadellada. “Estábamos trabajando a destajo con los pacientes y no sabíamos cómo contener la alegría”, confiesa otra de las seis agraciadas que ayer atendieron la llamada de LA NUEVA ESPAÑA con la única excusa de no aportar sus nombres y apellidos. “Es poco dinero pero preferimos la discreción”, indicaron.

La noticia corrió como la pólvora por el HUCA y los teléfonos no pararon de sonar desde el sorteo. “Hoy por la mañana –por ayer– hasta llamaron para preguntar si no habíamos ido a trabajar”, relatan entre carcajadas enfermeras y auxiliares, puntualizando que “el pizquillo” apenas les permitirá “tapar algunos agujerillos” y disfrutar de unas fiestas más generosas en cuanto a menús y regalos para familiares.

Brindis y cánticos

Las premiadas brindaron al final de una jornada laboral “inolvidable y única en la vida” y hasta se arrancaron a cantar para animar una celebración doblemente especial tras un año muy duro. “Supone una alegría tras meses haciendo turnos de doce horas para no dejar a ninguno de nuestros pacientes sin tratamiento”, admiten, al mismo tiempo que aprovechan para lanzar una advertencia a las personas que estos días pretenden disfrutar de la Navidad como en otros años. “Nosotros somos la cara de la lotería buena, pero pedimos a la gente que respete las medidas de seguridad para evitar que les toque la lotería del coronavirus”, indican en una clara llamada a la responsabilidad social. Los compradores del décimo regalado a las sanitarias –y otros seis más– mantienen también su discreción, pero no ocultan su satisfacción por alegrar “el año de la pandemia” a un grupo de mujeres que sufrieron sus efectos en primerísima persona. “Supone una doble alegría que te toque y al mismo tiempo hayas conseguido repartir el premio entre tanta gente buena”, declara el marido de la sanitaria que se acordó de sus compañeras en sus vacaciones por tierras onubenses.

El Gordo de Punta Umbría también llegó a Gijón. Fue gracias a un matrimonio que compró varios décimos y lo regaló entre su círculo de amigos más cercano. LA NUEVA ESPAÑA pudo contactar ayer con uno de los poseedores de uno de los décimos, premiado con 400.000 euros. Cuenta el agraciado que se enteró ayer por una llamada telefónica de la persona que compró el décimo. “Se me quedó cara de tonto cuando vi que era el premiado”, explicó.

Esta persona regenta una empresa en Gijón y cuenta que, a pesar de la suma económica, seguirá trabajando “todos los días”. De hecho, ayer por la mañana acudió a su puesto laboral y de tarde se dedicó a visitar a varios clientes de la firma que regenta. “Aún lo estamos asimilando, pero este dinero nos viene más que bien”, relató.

El poseedor del décimo se estrena con el boleto de Punta Umbría en eso de recibir suerte en el sorteo nacional de Lotería. “Nunca me tocó nada”, comentó el agraciado, que prefirió guardar su anonimato, y que añadió que “gracias a Dios el tema de la pandemia no me afectó demasiado. Hubo varios casos en amigos, pero nada grave”.

Viaje a Canarias

El poseedor del décimo ya tiene pensando qué hará con parte del dinero. Lo empleará, cuando la situación sanitaria mejore, en hacer un viaje. “Seguramente a Canarias o algún sitio con sol, pero dentro del país”, afirmó no sin antes confirmar que “esto es algo que te alegra la vida”.

La suerte de origen onubense cayó también en Somiedo en forma de 220.000 euros. Dos familias del concejo, que comparten décimo con una amiga de León, han recibido la alegría del dinero con el número 72897 de la Lotería de Navidad. “Es un buen pellizco y estamos muy contentos, después de este maldito año parece que se nos arregló”, comenta Juan Carlos Vergara, esposo de una de las agraciadas. Las tres beneficiarias del premio llevan años compartiendo la ilusión con un décimo, si bien hasta ahora no habían saboreado las mieles del éxito. Y la sorpresa fue tal que no se lo creían. “Pensamos que era mentira, empiezo a mirar el número y... ¡que sí que era!”, recuerda muy contento Vergara, aunque reconoce que aún no lo han asimilado del todo. La única pena que les queda es que la suerte no tocó en todas las puertas de sus vecinos, “más teniendo en cuenta que estamos en una época muy difícil”, concluye.