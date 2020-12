“Siempre es incómodo trabajar en condiciones no presenciales, pero el balance es positivo”. Con estas palabras valoró ayer el Rector, Santiago García Granda, las clases ya finalizadas del primer trimestre del curso académico. La Universidad de Oviedo sufrió los efectos de la segunda ola del covid y tuvo que pasarse a la docencia online a principios de noviembre. “Esperábamos un desarrollo más presencial, pero la pandemia nos pilló completamente. Teníamos ya una experiencia previa con las clases telemáticas, así que ha resultado bien”, comentó el máximo representante de la institución académica asturiana, que remarcó una vez más que “el riesgo dentro de las instalaciones universitarias es mínimo y no superior al de la enseñanza en colegios e institutos”. Por ello, agregó, “si la situación mejora, la actividad presencial debería reanudarse”.

García Granda presidió ayer, de forma telemática, el último consejo de gobierno del año, en el que se aprobó el proyecto de presupuestos para 2021: 217.334.229 euros, un 2,98% más que las cuentas de 2020. La gerente, Ana Caro, criticó que el Principado no contemplase “ningún tipo de consignación” para hacer frente a los gastos derivados del covid y que este año ya provocaron un agujero de 3 millones de euros. La previsión para 2021, en este sentido, es de 1,6 millones. El consejo de gobierno también dio luz verde a una oferta pública de empleo de 556 plazas, de las que 110 van dirigidas a personal docente investigador. Asimismo, aprobó el calendario académico para el próximo curso –la inauguración tendrá lugar el 9 de septiembre–, que fue “ampliamente consensuado” y cuyo diseño es “muy parecido” al de los últimos años, según el Rector.

En una convocatoria de prensa telemática, Santiago García Granda señaló que el período de evaluación iniciado el pasado viernes ha transcurrido en su mayoría de forma presencial y con “mínimas incidencias de aglomeración”. “El respeto dentro de las instalaciones es máximo”, destacó. Tras el parón vacacional, los exámenes se retomarán en enero. Entonces, indicó Granda, habrá “otro panorama” sanitario “que no sabemos si será mejor o peor”. El Rector abogó por retomar a principios de año las clases presenciales, pero también dijo que la Universidad está “preparada” para afrontar otro trimestre online.

En el contexto de las elecciones, que se celebrarán tras tres atrasos el 12 de febrero, García Granda precisó que desde el punto de vista de su equipo no está en funciones. No obstante, aseguró estar siendo “cuidadoso” en sus apariciones públicas para no entorpecer el proceso y no perjudicar a su rival en las urnas, el constitucionalista Ignacio Villaverde.