Principado y sindicatos apoyan la vía rápida para aprobar los fondos europeos

Principado. Para el vicepresidente del Gobierno asturiano, Juan Cofiño, el decreto del Gobierno para los proyectos que se acojan a los fondos extraordinarios de la UE contra la crisis es correcto y coincide en su orientación con lo que el ejecutivo asturiano está analizando en varios grupos de trabajo con juristas. “Soportamos críticas con razón de los agentes económicos, empresariales y sociales porque los procedimientos de la Administración son pesados y lentos, y sería paradójico que también se critique lo contrario”, aseguró.

“En Asturias estamos estudiando una solución similar. Es cuestión de urgencia” Juan Cofiño - Vicepresidente del Principado

Para Cofiño, en el caso de los fondos europeos es aún más imperiosa la urgencia de los trámites porque, de lo contrario, será “imposible ejecutar 140.000 millones en dos años (2021-2023)” y “cuando los proyectos aún no están definidos”. “O se aligeran los trámites o será imposible”, señaló. “A mí me parece una reforma imprescindible”, agregó.

Sobre la coordinación de los proyectos por la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno lo ve conveniente “para que exista una visión de conjunto y no una gran dispersión”, pero precisa el vicepresidente asturiano que “la gestión está en los Ministerios y en las comunidades autónomas”.

“Sánchez impone el decretazo y Barbón debe defender a Asturias” Teresa Mallada - Presidenta del PP de Asturias

Políticos. Teresa Mallada, presidenta del PP asturiano, trasladó al presidente del Principado la responsabilidad de que se haga un reparto equitativo de este plan europeo. “Ya que el gobierno de Sánchez impone vía decretazo y sin consenso el reparto de los 140.000 millones que corresponden a las comunidades y no a través de una agencia independiente como hacen la mayoría de los países de la UE, le corresponde a nuestro presidente, Adrián Barbón, defender los intereses de Asturias para que nuestra comunidad no vuelva a salir perjudicada”. Mallada espera que la gestión de los mismos sea de lo más diligente. “Esperamos que tenga éxito porque esos fondos son vitales para Asturias y tendemos la mano para respaldar sus reivindicaciones, pero somos pesimistas: siempre ha rechazado los ofrecimientos de colaboración del PP y porque tenemos ejemplos como el estatuto electrointensivo, donde se ha mostrado el inexistente peso de nuestro presidente en Moncloa”.

“No nos gusta que el Gobierno tenga el control de la gestión de los fondos” Susana Fernández - Portavoz de Ciudadanos

Susana Fernández, portavoz de Ciudadanos en la Junta General, considera que es imprescindible impulsar el diálogo en ambas direcciones para una mejor gestión del dinero procedente de Europa y afea el autoritarismo de Sánchez al respecto. “El planteamiento y gestión de los fondos europeos es un aspecto muy importante para la reactivación económica y una gran oportunidad para España y Asturias. No nos gusta que sea el Gobierno quien tenga el control de la gestión de dichos fondos. Sánchez debería haber dialogado con los partidos de la oposición antes de tomar esta decisión. Estamos abiertos a escuchar las propuestas del Ejecutivo y a intentar llegar a acuerdos para adoptar medidas que sean beneficiosas para todos. Una vez más, Sánchez ha demostrado su afán por controlarlo todo”.

“Los 140.000 millones de la UE deben gestionarlos los ayuntamientos” Alfredo Canteli - Alcalde de Oviedo

El Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, cuestiona la gestión a golpe de decreto de los fondos europeos. “Los fondos europeos deben llegar al punto final, que son los ayuntamientos. Los ayuntamientos somos los que conocemos las necesidades de nuestros municipios mucho mejor que ellos”, argumenta. “Bastante estamos luchando, totalmente solitarios, sin ninguna ayuda autonómica ni nacional. Los ayuntamientos estamos sufriendo y esa ayuda no llega. No puedo estar contento, estoy preocupado”, afirma.

“Estamos en una situación límite y no podemos perdernos en un mar de trabas” Javier Fernández Lanero - Secretario Gral. de UGT Asturias

Sindicatos. Para Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT Asturias, “agilizar, simplificar y flexibilizar los trámites tanto administrativos como parlamentarios es perfectamente compatible con que las ayudas lleguen tanto a las empresas como a las personas que las necesitan”. A juicio del dirigente regional ugetista, “para eso habrá que cambiar, modificar y automatizar todos los procesos de la Administración, incluso los parlamentarios”. En su opinión, “lo que está claro es que no nos podemos perder en un mar de trabas y de filtros porque empresas y personas estamos en una situación límite y no podemos esperar más. No es de recibo que muchas de las ayudas no lleguen nunca o lleguen tarde simplemente por el mar de trabas administrativas que tenemos”.

“Urge recibir las ayudas y uno de los problemas es la burocracia” José Manuel Zapico - Secretario Gral. de CC OO Asturias

José Manuel Zapico, secretario general de CC OO de Asturias, sostuvo que “estamos ante una oportunidad histórica y hay que saber aprovecharla. Para CC OO, que forma parte del comité asesor de los fondos de reestructuración europeos, es importante aprender de los errores del pasado y garantizar que las partidas se destinan para complementar, nunca para sustituir”. A su juicio, los fondos europeos “constituyen el futuro de Asturias. Urge recibirlos. Y uno de los problemas del país es la burocracia administrativa. Se necesita agilizar los trámites para poder aplicar con eficacia los fondos, reduciendo los plazos”. “Es fundamental”, dijo, “un mecanismo de control y transparencia. También debe haber una coordinación entre las administraciones para que no compitan entre sí. Ahora más que nunca, hace falta altura de miras y remar en la misma dirección: la de la recuperación y el futuro”.