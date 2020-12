No hubo el más mínimo margen a la sorpresa. Las enmiendas de totalidad y devolución del PP y Vox fueron rechazadas por el PSOE que, por primera vez, logró el apoyo de otros cuatro grupos políticos de muy distinto signo, Ciudadanos, Podemos, IU y Foro, para que el Principado tenga en 2021 el mayor Presupuesto de su historia, con 5.237 millones, como respuesta a la mayor pandemia sanitaria en los últimos cien años. En total, 32 votos para tumbar las enmiendas de totalidad de la derecha y de paso aíslar al PP y Vox, que ni siquiera sumaron todas sus fuerzas, porque el partido de Santiago Abascal se abstuvo en las enmiendas de devolución populares, solo apoyadas por Pedro Leal, el diputado díscolo de Foro. La resultante es el paso adelante del proyecto presupuestario aunque la valoración de la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, tampoco deja lugar a la duda sobre la votación final de las cuentas, que se producirá el próximo miércoles: “La buena noticia para Asturias es que las cuentas salen adelante en un año crucial, como 2021, en el que continúan las crisis sanitaria y económica”.

Ana Cárcaba tuvo la misión de defender un proyecto presupuestario que “aprovecha al máximo la supresión de las normas de estabilidad porque la situación lo requiere”. La responsable de las finanzas del Principado destacó la “firme apuesta por lo público para liderar la salida de esta crisis, como han hecho el Estado y la Unión Europea” y negó que “pagar a nuestros médicos, profesores y personal asistencial sea gasto corriente”. La titular de Hacienda puso el foco sobre el esfuerzo para elevar la inversión productiva a 483 millones, “la mayor de los últimos diez años” y sobre “el fondo de rescate”, con 100 millones de euros, “el máximo posible” que, afirmó, resiste la comparación con el de cualquier otra autonomía.

La presidenta del PP asturiano, Teresa Mallada, calificó de “trampantojo” el Presupuesto y cargó contra el presidente, Adrián Barbón: “No es un buen líder, vive en una burbuja”. Abundó en que el fondo de rescate, de 100 millones de euros, resulta “absolutamente insuficiente”, de ahí que su grupo presentase una enmienda para dotarlo de cien millones más. La dirigente popular pidió al Gobierno y a los grupos de la oposición dispuestos a apoyar las próximas cuentas que reflexionasen sobre la siguiente pregunta: “¿Están en condiciones de asegurar que ningún asturiano se quedará atrás?”. Para Mallada, el objetivo de Barbón en la negociación de las cuentas ha consistido en “construir un relato y poco más” y le acusó de que “nunca ha querido negociar con el PP, si en esta Cámara estuviera Bildu habría preferido hacerlo con ellos que con nosotros”.

Ignacio Blanco, presidente de Vox, advirtió de que ni él ni sus votantes “reconocen a Barbón como presidente del Principado”, por su exclusión, por segundo año consecutivo, de las conversaciones presupuestarias, y le espetó que “lo suyo no es socialismo, esto es comunismo; quieren hasta decidir con quién tenemos que cenar y a qué hora tenemos que irnos para la cama en Navidad”. Ya en materia presupuestaria, aseguró que las cuentas “son insostenibles”, con un gasto que crece en 484 millones y unos ingresos que menguan en 229. “El incremento de la deuda será letal para las generaciones futuras”, auguró el portavoz de Voz, que comparó el fondo de rescate, del “que no se sabe nada”, con “el fósforo que brilla unos instantes para quedar finalmente en penumbra, pero ha servido para deslumbrar al resto de la oposición”.

Razones de Cs, IU y Foro

Sergio García no se anduvo con rodeos para justificar la negativa de Ciudadanos a las enmiendas del PP y Vox. “No somos ajenos a esta pandemia, por eso hemos querido afrontar este partido en la cancha de juego, con propuestas productivas para enriquecer el proyecto presupuestario y lo hemos conseguido”, afirmó. El diputado y secretario de Organización de Cs Asturias no vaciló al atribuirse, como un logro de su partido, que “no haya subida de impuestos, como querían Podemos e IU”. Daniel Ripa, de Podemos, advirtió que “no son nuestros presupuestos ideales”, precisamente porque no aborda la reforma fiscal para subir las tasas a las rentas más altas, pero sí admitió que las cuentas responden “al acuerdo sobre unos principios básicos que, por ejemplo, garantizan que el dinero que se ahorra en el salario social irá a reducir la lista de espera de dependencia”.

Ángela Vallina argumentó el apoyo expreso de IU: “En una situación de emergencia es necesario un Presupuesto de emergencia, hay que estar unidos para conseguir lo grande ya que la sociedad demanda acuerdos”. Y precisó que las cuentas de 2021 cumplen tres objetivos que se había fijado su coalición: “Destinar los recursos necesarios a la sanidad, la educación y los servicios asistenciales; no dejar a nadie atrás e incluir los compromisos de la concertación social”. Adrián Pumares, secretario general y portavoz de Foro, resumió la razón principal del primer apoyo de su partido a un presupuesto autonómico del PSOE: “Hoy votamos seguir la tramitación de un Presupuesto con carencias pero que incluye partidas relevantes que pueden ayudar a paliar los efectos de esta pandemia”. La portavoz del Grupo Socialista, Dolores Carcedo, reprochó a PP y Vox su inmovilismo “como si nada hubiese cambiado”, ignorando los efectos de la pandemia, y acusó a ambos partidos “de dar la espalda a Asturias”.

El escritor Ricardo Menéndez Salmón promete su nuevo cargo

El Pleno del Presupuesto tuvo de preámbulo la toma de posesión del escritor Ricardo Menéndez Salmón como nuevo diputado de Podemos, donde cubre la vacante dejada por su anterior portavoz Lorena Gil, que renunció semanas atrás, con cierto desencanto, para volver a su empleo en una multinacional. Menéndez Salmón –en la imagen– eligió prometer el cargo en un acto rápido. Por otra parte, Adonina Tardón, catedrática de Salud Pública, fue elegida representante de la Junta en la Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Asturias