Ventanas abiertas y música apagada: Todo lo que tienes que hacer para reducir los contagios en los domicilios durante las celebraciones de Nochebuena

Cuantos menos, mejor

El límite es de seis personas pero el Principado recalca que no hay que fijarse (o al menos no sólo) en los números. “Existiendo aún circulación de virus, un principio básico sería: ‘Menos es más, menos personas supone siempre más seguridad”. Esta recomendación no se limita a las cenas y comidas, sino a todas las interacciones. Es decir, no es recomendable pasar la Navidad con los padres y la Nochevieja con los suegros.

Si hay mayores o personas enfermas, doble precaución

Salud resalta que, aunque se tomen todas las precauciones, un encuentro en un espacio interior, con ventilación insuficiente y con momentos en que no se utilicen las mascarillas va a suponer un riesgo para las personas con enfermedades o vulnerables. También eso debe tenerse en cuenta si hay personas que trabajan en el cuidado de enfermos o mayores.

Ante el menor síntoma, aíslate

Unas décimas de fiebre deben llevar a la decisión de anular cualquier cita familiar navideña. Si existen síntomas compatibles con la enfermedad, o contacto con una persona confirmada como contagiada, hay que ponerse en contacto con el centro de salud, anular toda cita y aislarse o someterse a cuarentena.

Planifica bien los encuentros y siempre con buena ventilación

Hay que dedicar tiempo a evaluar la seguridad de nuestras citas navideñas. “Todas las personas que participen deben sentirse cómodas y asumir las medidas de protección”, recalca Salud. Además, reitera que si se juntan dos grupos de personas no convivientes, hay que extremar precauciones: distancia, ventilación adecuada, mascarilla mientras no se coma y no se beba y rigurosa higiene de manos”.