Más allá de la Lotería de Navidad: la suerte trajo este año varios premios de más de un millón de euros a Asturias

Uno de los premios más grandes que se recuerdan en la historia de Asturias se anunció este mismo mes. El viernes día 4 un apostante que selló su boleto en una administración de loterías de San Martín del Rey Aurelio logró ganar 1.385.679 euros. Era el segundo premio del segundo mayor bote de la historia. “Hace mucho que no cae nada, así que estamos muy contentas por la persona agraciada, seguro que le va a venir muy bien”, aseguraba la lotera Carmina Fernández en conversación con este periódico poco después de conocer la noticia. Todo el mundo le preguntaba lo mismo. ¿Quién fue el afortunado? Fernández juraba y perjuraba que no lo sabía "pero que se alegraba mucho por él". Y es que un premio así no se da todos los días. El más “gordo” de la historia de la administración, de 3,18 millones de euros, se repartió con la Lotería Primitiva del 27 de octubre de 2005. Una fecha grabada a fuego en la memoria de la lotera, y un premio del que presumen en las paredes del local, ubicado en pleno centro de El Entrego, junto a la zona de bares y la iglesia. Pero no es el único “pellizco” repartido en los últimos años. Eso sí, tan fuertes como estos dos premios, ningún otro.

En San Martín del Rey Aurelio aún siguen preguntándose quién ganó 1,3 millones de euros gracias al sorteo de Euromillones

Esta semana el misterio seguía sin resolverse. "Contábamos este año con recibir una cesta o algo de agradecimiento pero nada", relataba Charo Solano, lotera.

La alegría había llegado un poco antes a Gijón. En esta ocasión gracias a La Primitiva. En septiembre este sorteo había dejado 101.688 euros en Roces. También lo había conseguido un único apostante que a buen seguro le habrá servido para "tapar algún agujero".

En la capital del Principado un mes antes, en octubre, también fue el sorteo de Euromillones concretamente en la Administración de loterías Nº 31, situada en Río San Pedro, 11. Este premio de segunda categoría tiene un eurobote unitario de 261.553 euros. Otro buen pico que, como suele suceder con este tipo de premios, tampoco tuvo demasiada prensa. En estos casos nadie quiere publicitar su suerte.

Pero los premios no llegaron sólo de Loterías y Apuestas del Estado. El cupón de la ONCE también dejó premios. El sorteo del fin de semana de la Organización Nacional de Ciegos dejó en el Principado 1,66 millones de euros repartidos en varios premios. Entre ellos un sueldazo de 300.000 euros al contado más 5.000 euros al mes durante veinte años. Además otros ocho cupones vendidos en Asturias repartieron sendos premios de 20.000 euros, ha informado este lunes la ONCE. En Candás unos meses antes cinco cupones habían repartido 175.000 euros. Otros pellizcos que habrán hecho que muchos cierren un poco mejor un año que, en general, será seguro para olvidar.