Así empezará la vacunación del coronavirus en Asturias: todo listo para las primeras inmunizaciones

La vacuna no llegará a la población general, hasta, al menos, el segundo trimestre del año. Antes hay que inmunizar a la población vulnerable. Y para ello se trabajará mañana y tarde incluidos los días festivos. "No vamos a tener todas las dosis que nos gustaría en un primer momento. En este sentido hay que recordar que los contratos firmados por la Unión Europea garantizan unos 1.000 millones de dosis y el 10 por ciento corresponden a España por su población. Con el tiempo tendremos más que suficiente, sin embargo la velocidad a la que nos van a llegar las dosis es variable", relató hace días Ismael Huerta, jefe de Servicio de Vigilancia Epidemiológica del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA). Las vacunas irán llegando por semanas. De acuerdo con el plan nacional se han seleccionado cuatro grupos prioritarios para la inmunización frente al virus: personas internas y personal sociosanitario de residencias, el personal sanitario de primera línea y las personas con gran discapacidad no institucionalizadas. "En cuanto se complete estos grupos la vacunación se extenderá a la población en general", afirmó Huerta haciendo hincapié en que las vacunas que llegan a Asturias "son seguras". "Todos los grupos se deberían de vacunar, no hay excusa. Son vacunas seguras, de alta eficacia y que te protegen a ti y a tu entorno", enfatizó.

En un buen momento

Las vacunas llegan, eso sí, en un muy buen momento. Con los casos a la baja y con una incidencia aceptable según los epidemiólogos. Asturias es, de hecho, la región con menos incidencia de covid, y tiene que aprovechar al máximo la “ventana” de oportunidad que ofrece ir con retraso respecto del resto de comunidades autónomas en la tercera ola de contagios por covid-19 para vacunar a la población que más puede sufrir en caso de contagio.

El Principado tiene preparada ya tanto la "línea de frío" como la seguridad y la vigilancia de las vacunas. En total se pondrán a trabajar 50 equipos de vacunación que acudirán a las residencias. 148 profesionales sanitarios repartidos en las diferentes áreas sanitarias serán los encargados de la vacunación en esta primera etapa. Los equipos están compuestos de, al menos, una enfermera y un administrativo que llevará el registro de los vacunados. Servicios Sociales ya está trasladando datos de las personas que pueden ser vacunadas y si quieren hacerlo o no. La vacunación en la segunda fase se realizará en los centros sanitarios. "Se hará siempre de forma proactiva. Llamaremos nosotros a las personas candidatas", afirmó Concepción Saavedra, directora gerente del Sespa sin querer señalar cuál será la residencia en la que se aplicarán las primeras vacunas. En cuanto se tenga vacunada a la población más vulnerable se irán realizando grupos de edad para extender la inmunidad a la población general. Pero ¿qué pasará con los que se nieguen a vacunarse? Que podrán hacerlo más tarde, cuando la inmunización llegue a la población general.

El ultracongelador en el que se guardarán las vacunas

Las vacunas que ya han llegado a España (concretamente a Guadalajara a las siete y media de la mañana de hoy) y con las que se pondrá fin a la pesadilla económica y de salud que ha supuesto el coronavirus se guardarán en el ultracongelador que ha adquirido para tal fin el Principado. ¿Dónde? Su ubicación es secreta.

El ultracongelador asturiano es un aparato de dos metros de alto y unos 90 centímetros de anchura y profundidad. El modelo NU-9483-E, del fabricante Nuaire, ha sido servido por la empresa Nirco con un coste de 7.504,61 euros. Si se le añade el IVA correspondiente (21 por ciento), la adquisición ha supuesto para el Servicio de Salud del Principado (Sespa) un desembolso de 9.080,58 euros. La compra se formalizó mediante una orden del pasado día 2. En esa resolución, el Principado establece que “las indicaciones del Ministerio de Sanidad son que en el mes de enero la vacuna frente al coronavirus desarrollada por el laboratorio Pfizer será recepcionada en Asturias”. Finalmente los plazos se aceleraron.

Nuevas vacunas

Está previsto que los próximos meses se amplíen las vacunas. La Unión Europea compró vacunas a varias marcas. En el siguiente gráfico te explicamos cómo funciona cada una y sus diferentes características.