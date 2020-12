“El éxito es nuestro, Educación gestionó mal”, valoran los docentes tras el primer trimestre

El presidente de ANPE, Gumersindo Rodríguez, resume en un titular el trimestre que acaba de finalizar: “Solo la reacción del profesorado y de los equipos directivos permitió mantener las actividades académicas en condiciones de seguridad”. El representante del sindicato mayoritario de la pública habla de “fracaso organizativo” y señala como principal problema de este inicio de curso la semipresencialidad. Rodríguez critica en este sentido que la Consejería rechazase “inexplicablemente” el uso de espacios cedidos por los ayuntamientos, “no garantizando así la igualdad de oportunidades entre alumnos y centros”. En otro orden de cosas, ANPE denuncia que el departamento de Carmen Suárez se haya “negado a regular la docencia a distancia y el teletrabajo” y lamenta las “contradicciones” existentes en temas como la ventilación así como la falta de dotación de mascarillas de alta protección.

“De nuevo, en este inicio de curso, la Administración se ha inhibido a la hora de dotar al profesorado de conectividad, de medios informáticos, de recursos metodológicos para la enseñanza online... Se ha endosado al profesorado el control y el seguimiento de la pandemia. No se han contemplado planes de refuerzo y recuperación para el alumnado que peor acabó el curso pasado. Nada se ha hecho para reducir contenidos de un currículo inabarcable. El personal docente vulnerable apenas tiene otra alternativa que coger la baja”, enumera con indignación Gumersindo Rodríguez. Por todo ello, insiste, “la fortaleza del sistema educativo asturiano es su profesorado”.

Cristóbal Puente, al frente del sector de la Enseñanza de UGT, culpa igualmente a la consejería de Educación de acometer una “gestión desastrosa”. A pesar de ello, reconoce, “la sensación que se tiene dentro de la comunidad educativa es que todo ha salido mejor de lo esperado”. Pero, advierte, “ello se de debe al ingente trabajo realizado por equipos directivos y profesorado”.

“Todo se ha hecho a costa del profesorado”, remarca Puente, que pone varios ejemplos. “El profesorado pone sus equipos informáticos y su conexión porque los equipos de los centros están obsoletos. El profesorado se lleva su propia mascarilla porque las entregadas por la Consejería no cumplen las más mínimas garantías de seguridad. El profesorado multiplica las guardias porque la Administración no cubre las bajas inmediatamente. El profesorado atiende en los institutos la enseñanza semipresencial y al alumnado confinado fuera de su horario laboral porque la Administración no quiere regular el teletrabajo...”. “Todo el mundo sabe que lo que directamente dependía del profesorado ha funcionado relativamente bien, y muy mal los aspectos de coordinación que competen a la Consejería de Educación. Una vez más, los docentes ha estado a la altura y eso a pesar de nuestra clase política. Superado ya este primer trimestre es necesario un cambio de rumbo”, sentencia Cristóbal Puente.

El secretario general de Enseñanza de CC OO, Borja Llorente, menciona también más aspectos negativos que positivos. “Comenzamos el curso con una improvisación injustificable por parte de la consejería de Educación: cambios normativos de último hora, dimisiones de directores generales, modificaciones en el calendario escolar...”. A todo lo anterior, Llorente suma los “cambios” en la aplicación de los protocolos covid –“Ya nadie sabe cuándo se confina y cuándo no”, afirma– y los “problemas” con los equipos informáticos, las conexiones estables y el programa de gestión económica GICE. Como punto positivo, “nos quedamos –agrega Llorente– con el gran trabajo del profesorado que ha suplido con creces la falta de medios”. En 2021, CC OO peleará para recuperar la presencialidad en 3º y 4º de la ESO y 1º de Bachillerato. ¿Y cómo? “Queremos hacer una ronda de contactos con todos los partidos políticos, plantear resoluciones de los claustros y convocar movilizaciones en los propios centros”, contesta Borja Llorente.

El portavoz de SUATEA, Tino Brugos, señala a la consejera de Educación, Carmen Suárez, como “la gran decepción” de este trimestre. Probablemente lo peor, dice, fueron “los momentos previos al inicio de curso, con cambios constantes de criterio en temas esenciales que afectaban a la composición de grupos, ratios, jornadas, el calendario, los protocolos para el comedor o los problemas derivados del transporte escolar”. Tras tres meses de clases, SUATEA pone más suspensos que aprobados. Suspende la semipresencialidad; la “desigualdad en el suministro de productos de protección personal, higiene y limpieza; los problemas con el programa GICE; el personal vulnerable obligado a incorporarse al puesto de trabajo con recomendación de usar mascarilla FFP2; la red docencia, que no soporta que el conjunto de la comunidad educativa esté trabajando al mismo tiempo...”.

SUATEA concede, por otra parte, un aprobado raspado a la ampliación de la presencialidad en 2º de Bachillerato y la resolución de los problemas de transporte “tras la presión social”. El sindicato concede, por contra, sobresalientes al alumnado (y a sus familias) por demostrar “madurez y seriedad”, al profesorado por “haber estado a la altura de las expectativas”, y a los equipos directivos, que “estuvieron todo el verano elaborando planes para afrontar órdenes contradictorias que cambiaban cada quince días”. “Pese a los temores existentes al comienzo, el personal docente ha demostrado estar a la altura de las circunstancias, confirmando con su trabajo que se trata de un sector esencial en nuestra sociedad”, remata Tino Brugos.

La visión de la concertada

A pesar de los inconvenientes derivados del covid, la patronal Escuelas Católicas, que integra a directores de la concertada, hace un balance “globalmente positivo”. “El trabajo realizado durante los meses de verano y las medidas adoptadas han posibilitado que el curso haya avanzado con la normalidad prevista y deseable para el contexto de pandemia en el que nos encontramos”, dice el secretario general, Carlos Robla, que agradece “el esfuerzo, la colaboración, el compromiso y la responsabilidad demostrados por el profesorado, el personal no docente, el alumnado y las familias”. “Se ha demostrado por parte de todos ellos la capacidad de adaptación y el ejercicio de flexibilidad necesarios para abordar las nuevas situaciones que se han planteado con espíritu positivo y constructivo”, opina Robla.

Escuelas Católicas hace hincapié en la “seguridad” que han demostrado los centros educativos, con “muy pocos brotes vinculados a las clases”. “La mayor parte de las aulas confinadas lo han sido por contagios de alumnos en el ámbito familiar o extracolegial”, puntualiza Carlos Robla. Sin embargo, también ha habido obstáculos. Según la patronal, los equipos directivos “han echado en falta indicaciones precisas en relación a la ventilación”; “el ejercicio de las labores del coordinador covid lleva mucho tiempo”; “y no estamos de acuerdo con que los gastos que supone la realización de la PCR de un profesor confinado tengan que ser asumidos por el propio centro cuando están sostenidos con fondos públicos”.

OTECAS, el sindicato docente mayoritario de la concertada, valora “positivamente” el esfuerzo de los trabajadores “para lograr durante este difícil trimestre que la presencialidad no fuera solo un deseo sino una realidad”. Este objetivo, no obstante, “supuso, en el caso de la concertada, una mayor carga laboral para las siempre escasas plantillas, que son las más bajas de toda España”. Esta diferencia respecto a la pública, indica el secretario general, José Manuel Cueto, dificultó “enormemente a los centros la sustitución de los profesores que fueron baja por confinamiento o enfermedad”. El representante de OTECAS dice por otra parte que la creación de aulas de refuerzo covid fueron vitales, ya que “posibilitaron a los colegios concertados, que tiene una ratio de alumnos por aula superior a la red pública, poder hacer frente a los requisitos de distanciamiento social”.

FEUSO pide en su carta a los Reyes Magos “negociación” de cara a 2021. Su secretario general, Gonzalo Menéndez Pelayo, se queja de que la Consejería no ha respondido a sus peticiones de reunión, pese a ser el sindicato más representativo dentro del profesorado de religión y el segundo en la enseñanza concertada asturiana. “Agradecemos el esfuerzo y el gran trabajo realizado por los profesores, equipos directivos y personal de administración y servicios de centros públicos y concertados, que se ha visto marcado por la continua improvisación por parte de la Consejería”, denuncia. El próximo trimestre, agrega, “vendrá marcado a nivel nacional por la aprobación de la ley Celaá”. “Esperamos que en nuestra comunidad autónoma finalmente los responsables tengan en cuenta el papel que jugamos los sindicatos”, sentencia.