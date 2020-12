Una noche no tan buena

“Cené tortilla de patata y embutido que me mandaron de España encerrada en mi habitación del piso que comparto en Londres. Aquí la situación es bastante complicada, no podemos juntarnos con básicamente nadie y casi no tengo relación con mis compañeros de piso”, comenta. Una familia candasina residente en Alemania, compuesta por Rebeca Amado, Carlos Muñiz y el pequeño Enol, tampoco quiso ahondar en las celebraciones propias de estas fechas. “Para nosotros no fue Nochebuena, fue un día más. Cenamos un poco más tarde, a las siete, pero algo que podemos cenar cualquier día: hicimos unas patatas al horno y unos filetes de tofu. Eso sí, hicimos videollamadas con toda la familia y nos acostamos un poco más tarde, sobre las diez de la noche, cuando normalmente vamos a las ocho a la cama”, reconoce Rebeca. El único toque festivo llegó con la visita del Papá Noel germano. “Lo único que se salió de lo normal fue que vino Papá Noel. A pesar de huir de celebraciones como las usuales, los asturianos que se vieron obligados a permanecer lejos de los suyos en estas fechas señaladas ansían volver a reencontrarse con sus familiares y echan de menos, sobre todo, a los de mayor edad.

Así, Covadonga Camblor reconoce que lo que más añora de Asturias es a su abuela Modesta. “Intento ser positiva, que nos vacunen pronto, primero a mi güelita y luego a mí, para poder ir a España y darle un beso y un abrazo muy fuertes. Siempre voy a casa por Reyes y este año no puedo ir y, encima, llevo un año sin poder ver a mi familia, sobre todo a mi güelita, que es lo que más me mata”, admite la joven entreguina.

La añoranza por los abuelos también es compartida por la candasina Rebeca Amado, quien espera que la situación sanitaria mejore para poder reencontrarse con ella. “Estoy un poco de bajón porque no sé cuándo voy a volver a verla, ni cómo estará ella. Están siendo una mierda de navidades en una mierda de año”, resume de forma gráfica. Otro candasín, José Ramón Álvarez Viña, reside junto a su mujer Mette Kristine Hjermann y a sus hijos Erik José y Sira María Álvarez-Hjermann en Noruega. Se hicieron una PCR antes de ir a pasar la Navidad en casa de sus suegros, donde está permitido que haya hasta diez invitados en una vivienda, cuando el máximo en otras jornadas es de cinco. El día de Nochebuena visitaron a sus amistades, sin entrar en casa para evitar contagios. “La gente sí que respeta las medidas sanitarias. No entramos en las casas, dejamos los regalos fuera y mantenemos la distancia de dos metros”, comenta el candasín. En Nochebuena cenaron costillas de cordero, una comida tradicional. Luego cantaron alrededor del árbol y la mujer del candasín se puso el disfraz de Papá Noel para animar la situación. Al finalizar el intercambio de regalos, comieron turrón procedente de España, un dulce típico navideño que no existe en Noruega. El único nexo directo con Asturias que tuvieron estos días. En su caso, el hecho de estar lejos de sus familiares asturianos no fue tan dramático, ya que solaparon la ausencia de los abuelos paternos con la visita a los abuelos maternos y a los tíos de allí. En su caso, aunque confinados en su casa y sin ver a la familia residente en España, optaron por vivir la Nochebuena lo más normalizada posible; eso sí, manteniendo estrictas medidas sanitarias.

El distanciamiento por la situación sanitaria también se dio dentro de la región. No en vano hay 3.650 personas confinadas o en cuarentena en la región, al tener la enfermedad o ser contactos estrechos de algún positivo. A la gijonesa Ana Tuñón le llegó de la forma más inoportuna: justo cuando ya hacía planes para juntarse con sus padres y hermanos para Nochebuena. Fue al recibir un correo del colegio de sus hijas, Julia y Sara: un compañero de su clase tenía coronavirus. Cuarentena obligada. “De primeras fue un shock. Habiendo librado el primer trimestre escolar, parecía una broma que fuera a suceder justo en el peor momento. Los planes que tanto había costado decidir por las circunstancias se desmoronaron al recibir el aviso del cole. Dio mucha rabia”, reconoce Tuñón. Pero esa rabia no les impidió, ni mucho menos, disfrutar de la Nochebuena las tres juntas aunque separadas del resto de su familia. Algo paradójico, pues realmente estaban cerca, en la misma zona de Gijón. “No fue muy duro... Al final es una celebración y supimos disfrutarla. Tuvimos el mismo menú, una mesa bonita, villancicos y bailes y las videollamadas nos acercaron un poco al resto de familiares. La alegría no faltó”, asegura.