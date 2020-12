El presidente del Principado, Adrián Barbón, tras señalar que la vacuna ya está en el Principado, ha pedido este domingo a los asturianos que ahora no fallen en sus medidas de control para no contaminarse de la covid-19 y ha dicho que hay que esforzarse para retrasar la llegada de la tercera ola a la región.

"¡Ahora no podemos fallar!", ha exclamado Barbón antes de que comenzará el proceso de vacunación en Asturias entre usuarios y trabajadores de la Residencia Mixta de Gijón, que han sido las primeras personas que han sido inoculadas en la primera fase de la vacunación contra la covid-19 que ha comenzado este domingo de forma simultánea en toda España y que en Asturias se pretende llegar a unas 150.000 personas a lo largo del primer trimestre de 2021.

Más tarde, el presidente del Principado también se ha referido al inicio de la vacunación en Asturias: "Me emocioné viendo a Araceli y me emocioné viendo y escuchando a Pepita (la primera asturiana en vacunarse contra el coronavirus). Por ellas y por tantos como ellas, retrasemos la llegada de la tercera ola a Asturias, para inmunizar a los más vulnerables. No bajemos la guardia", escribió.

"Ahora no podemos fallar. Tenemos que retrasar la llegada de la tercera ola para proteger al máximo posible de las personas más vulnerables frente al virus", ha subrayado..

Agentes de la Guardia Civil han trasladado, a primeras horas del día, en un furgón hasta Gijón las primera dosis de las vacunas de la farmacéutica Pfizer para comenzar este proceso que en España se ha iniciado en una residencia de Guadalajara.

Araceli, una mujer de 96 años, residente en el centro de mayores Los Olmos de Guadalajara capital, ha recibido la primera dosis de la vacuna contra la covid en España, nerviosa por la expectación mediática, pero "muy contenta" y confiada de que entre todos "el virus se nos vaya".