Ciudadanos Asturias anunció ayer que el próximo 30 de diciembre apoyará el proyecto de presupuestos del Principado, gracias a las “cesiones” del PSOE. La portavoz parlamentaria del partido naranja, Susana Fernández, explicó sobre la decisión de dar el sí a las cuentas regionales que este año está siendo “excepcional” y su formación hizo “lo posible por mejorar el presupuesto”.

“Hemos conseguido, por ejemplo, que no se suban los impuestos”, indicó Fernández, que estuvo acompañada por Nacho Cuesta, vicealcalde de Oviedo y portavoz autonómico de Ciudadanos, así como por Sergio García, secretario de organización del partido. Cuesta hizo hincapié en el talante conciliador de Ciudadanos y en lo extraordinario de la situación tanto sanitaria como económica.

El sí de Ciudadanos a las cuentas autonómicas llega después de que el Gobierno del socialista Adrián Barbón diese su brazo a torcer habilitando algunas partidas de inversiones y acotando otras. Entre las inversiones previstas para el año que viene Ciudadanos destaca que ha conseguido el arreglo de un colegio en Colunga, partidas para el yacimiento arqueológico de San Martín de La Estaca, en Las Regueras; dinero para la reparación de una iglesia de San Martín de Luiña; la reparación de carreteras comarcales como la AS-342, en Ribadesella; así como la ampliación de la partida para el centro de salud de La Camocha, en Gijón. “Conseguimos inversiones en concejos donde, a pesar de que no gobernamos, consideramos que son importantes”, argumentó Fernández.

Otros logros que se atribuye el partido naranja son la puesta en marcha del bono de conciliación, que cuenta con una asignación de 1,1 millones de euros, y la reserva de dinero para dar facilidades a las familias que quieran asentar su residencia en la zona rural.

El proyecto de presupuestos autonómicos, no obstante, no contempla otras demandas que Ciudadanos puso sobre la mesa, como incrementar la aportación para la educación concertada o la de aumentar el fondo de compensación de 100 millones de euros habilitado por el Gobierno del Principado para afrontar las afecciones de la pandemia en los diferentes sectores económicos. No obstante, Fernández admitió que, en lo que se refiere al fondo de compensación, “no había mas margen de maniobra, pero si no llega a ser suficiente, (los socialistas) se comprometen a intentar dotar ese fondo de más cuantía para no dejar a nadie atrás”.

Con el respaldo ya anunciado de IU y Foro Asturias, el Gobierno de Adrián Barbón ya se había asegurado la aprobación del Presupuesto para 2021, que con 5.237 millones de euros será el más expansivo de la historia. La incorporación de Ciudadanos al bloque del “sí” a las cuentas autonómicas deja ya únicamente en “veremos” lo que hará Podemos, que sigue negociando con el PSOE un acuerdo. Hasta el momento todas las valoraciones de los dirigentes de ambas formaciones han sido optimistas: confían en sellar el pacto en las próximas horas.

PP y Vox, los únicos partidos que presentaron enmiendas a la totalidad al Presupuesto, serán previsiblemente los únicos que rechacen el proyecto socialista.