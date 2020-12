La clientela de los centros de peluquería y belleza cae un 40%

Los hábitos a la hora de consumir estos servicios de estética también han variado. “La gente no reserva cita con la antelación de antes, son más impulsivos. Hay días en los que apenas viene gente y, otros, en los que, de repente, te empieza a llamar gente y no podemos atender a todos. El problema es que están continuamente cambiando las restricciones y la gente no sabe cómo actuar”, considera Miyar.

El lado positivo de esta situación es que los clientes gastan más dinero que antes. En vez de acudir a hacer un corte de pelo y peinado, optan por sumar a ello otros tratamientos de belleza. “La gente gasta más porque no hay tanta oferta de ocio abierta y la belleza personal es una de ellas. La gente se quiere ver bien, se dan caprichos. Hacen tratamientos, ponen mechas, se llevan un champú especial. Son cosas muy puntuales, pero hay un pequeño repunte a consumir un poco más”, dice aliviado Miyar.

No obstante, la situación para el gremio es delicada. “El mes de noviembre fue muy malo con el comercio y la hostelería cerrados. Luego durante las fiestas se animó más, con clientela similar a la de otros años; pero al no haber cenas de empresa, comidas ni eventos de Nochevieja, las citas bajaron y los números no salen. Hay momentos de la semana más intensos y otros en que no tienes previsión de que venga nadie”, añade Miyar. En los próximos días, prevén que las citas aumenten por Nochevieja, como ocurrió otros años. Los profesionales de este sector ansían que la actividad social sea más intensa para que así poder encauzar las economías de sus negocios.