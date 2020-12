Marta, Alfonso, Carmen... la historia de los asturianos que han estrenado la vacuna contra el coronavirus

Ella, junto con un buen puñado de compañeros más y algunos residentes, fue una de las primeras sanitarias en recibir su dosis de inmunización en el macrogeriátrico gijonés, apenas unos minutos después de que Eulalia Josefa Paleo, Pepita para los suyos, se convirtiera en la primera asturiana en ser vacunada. En la Mixta más del 80% del personal se inmunizará y la sensación que ayer transmitían los primeros en pasar por el pinchazo era de “absoluta tranquilidad, como con cualquier otra vacuna”, aseveraba Alfonso Rozos, otro de los enfermeros que acudieron al centro para ponerse la inyección.

De hecho, varios de ellos ni siquiera trabajaban el primer día de vacunación: “Nos llamaron en la tarde del sábado y a alguno incluso hoy por la mañana para decirnos que viniéramos hoy, porque si no las dosis se estropean, así que nos acercamos cuando nos dijeron y ya nos la han puesto en unos pocos minutos”.

El posible “repelús” ante lo desconocido se suplió en el centro gijonés con la seguridad de que “tenemos que hacerlo porque trabajamos con población vulnerable que lo ha pasado muy mal y ha sufrido mucho, sobre todo por ellos”, apuntaba Patricia Fernández, también inmunizada fuera de su turno. En casa “nos han animado a hacerlo, todos sabemos dónde trabajamos y los protocolos que hemos seguido hasta ahora; esto es un paso más y sin problema”, resumían los tres enfermeros.

Porque ahora “prima la responsabilidad” de cada persona, especialmente de quienes cuidan a los demás, recuerdan, y en esa tesitura tienen bien asumido que nada cambiará en la forma de hacer las cosas por el momento. “Aún falta la segunda dosis dentro de unos días, y después veremos cómo evoluciona la cosa. La mascarilla, la higiene y todo lo demás sigue como está, los protocolos de seguridad seguirán siendo los mismos por ahora y así lo tenemos presente”, asevera Rozos, que se vacunó con “las únicas dudas de mi madre, pero es como con cualquier otra vacuna o tratamiento médico nuevo; hay que pasar por ello y sin más misterio”.

Sin dolor, ni escozor ni ninguna reacción en los primeros momentos tras el pinchazo, salieron con la satisfacción de que “las personas mayores lo están haciendo, y la clave es que todos vayamos haciéndolo también para que cada vez haya más inmunidad y podamos volver a la normalidad”. Y con las mismas, hoy iniciarán el turno de trabajo un poco más tranquilos, un poco más cerca de la vuelta a la vida de antes que, con la vacuna, ya no parece una quimera.

La primera, Pepita

"Estoy abrumada porque me eligieron la primera pero ya he pasado muchas cosas y no tengo miedo a la vacuna. Lo primero que voy a hacer cuando pueda volver a la normalidad es salir a caminar, que antes lo hacía todos los días y ahora no podía", relató esta mañana Eulalia Josefa Paleo, conocida como Pepita y nacida en Lugo pero residente en La Calzada desde que llegó a Asturias. Ella fue la primera en vacunarse pocos minutos antes de las diez de la mañana.

"Lo que le digo a la gente es que se ponga la vacuna, lo hacemos por el bien de todos", aseguró la mujer, conocida por sus allegados como "Pepita", que pidió prudencia y responsabilidad. "En estas fiestas se ha desmadrado mucho y eso no puede ser, Asturias siempre ha estado a la cabeza", criticó. "Hay gente a la que no le da miedo el coronavirus pero yo tengo que decir que me aterroriza porque he visto sus consecuencias". Después de Pepita se vacunó a Alberto Díaz (92 años), Alegría Martínez (84 años) y Domingo de Guzmán Nuevo de Tuya (69 años).

Junto a Pepita compareció Socorro Mancebo, técnico auxiliar de cuidados del ERA, una de los empleados que hoy también han sido vacunados. "Tenia claro que quería vacunarme, no tenía dudas de que no quería volver a las calles vacías, los niños encerrados en sus casas, a los confinamientos. Nosotros somos cuidadores y tenemos que proteger a los más vulnerables. Hoy también me he vacunado por ellos, por gente como Pepita y los residentes que están aquí", sentenció. Según los datos de la consejería de Salud, hoy recibirán la vacuna 247 residentes y 73 trabajadores.

Lara Menéndez, enfermera de la Mixta, fue la encargada de poner esa primera vacuna. "En Gijón tenemos un total de 20 equipos formados para poner la vacuna. Ha sido una formación intensa y breve pero suficiente", relató haciendo hincapié en que hoy es un día histórico "que tiene que significar el principio del fin". "Es normal que tengamos miedo pero hay que vencerlo, esta es la única solución", sentenció. La vacuna de Pfizer que se ha empezado a poner en Asturias tiene una segunda dosis, que llegará en 21 días. Junto a Pepita los primeros vacunados en Asturias fueron Alberto Díaz (92 años), Alegría Martínez (84 años) y Domingo de Guzmán Nuevo de Tuya (69 años).

Así llegaron las primeras dosis

Un trabajo de más de seis horas que acabó en dos rondas de aplausos. Las 320 dosis que el gobierno de España ha destinado a Asturias para comenzar hoy domingo la vacunación contra el coronavirus que arranca en toda la Unión Europea al mismo tiempo salieron a las cuatro de la madrugada desde Guadalajara, en donde la farmacéutica Pfizer tiene uno de sus almacenes. Pero para entonces ya habían recorrido miles de kilómetros entre la fábrica de la farmacéutica en Bélgica y Madrid. Luego de la capital de España se trasladaron al almacén de Guadalajara. Un equipo de la Guardia Civil trajo los medicamentos ayer de madrugada hasta el Huerna. En el límite entre León y Asturias un equipo de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Oviedo se hizo cargo del cargamento. Siete agentes lo escoltaron hasta Langreo, y desde allí otros siete funcionarios (en este caso de la Comandancia de Gijón), llevaron las vacunas hasta la Residencia Mixta de Pumarín, la más grande de Asturias y la que el Servicio de Salud del Principado había señalado hace días como la adecuada para comenzar la vacunación. Los agentes habían empezado a trabajar a las seis de la mañana sabiendo que la jornada iba a ser, cuanto menos, intensa. En total: 2.209 kilómetros de la fábrica de Bélgica al brazo de Pepita.

Esas ya famosas 320 dosis entraron por la puerta de la residencia a las 9:30, en esta ocasión escoltadas por la Policía Nacional. Miguel, un repartidor de la empresa Tipsa, abrió la puerta de su furgoneta, cogió la caja y se dirigió, con evidente nerviosismo, hasta la puerta de entrada. Allí ya le esperaba una comitiva de aplausos mientras los periodistas hacían fotos de este "momento histórico" desde la puerta.