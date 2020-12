El sector maderero clama por mejores accesos para sacar provecho a los montes

Diez años después de que desde Asmadera presentasen un proyecto para mejorar las condiciones de trabajo del sector, la situación sigue igual, sin apenas avances. El único concejo que se ha comprometido a acometer obras al respecto ha sido Villaviciosa, un municipio referente en masas forestales. “En Asturias estamos limitados en todos los sentidos porque no tenemos dónde depositar la madera de los montes. Las infraestructuras son insuficientes. Por eso, cualquier cosa que se avance, por pequeña que sea, supone una gran victoria para el sector”, añade Suárez. El sector maderero en Asturias, de contar con infraestructuras en condiciones, podría incrementar los beneficios que aporta a los dueños de los montes, así como crear empleo.

Actualmente, existen empresas madereras en 72 de los 78 concejos del Principado. En total, suman 1.297 que, en su mayoría, un 67 por ciento, son empresarios individuales, siendo el 90 por ciento microempresas con cinco trabajadores o menos. Esta actividad empresarial cuenta con más de 2.000 afiliados a la Seguridad Social, lo que repercute directamente en la riqueza de la región.

A pesar de las potencialidades de Asturias en cuanto a las masas forestales con las que cuenta, las infraestructuras son deficientes y, en muchos casos, los montes están en pésimas condiciones como para poder sacar algún provecho de ellos. “Los montes hay que cuidarlos, mantenerlos y vigilarlos porque las cosas abandonadas no producen. Hay montes conservadores, que serían las zonas donde la gente va a pasear, a hacer rutas; y luego los montes productores. Si no se cuidan unos y otros, solo quedará matorral, y en zonas de matorral no se puede sacar provecho de la madera, pero tampoco pasear”, argumenta Suárez.

Las perspectivas de futuro, según apunta el presidente de Asmadera, se presentan más favorables. “La Dirección General de Montes actual parece muy competente y favorable a escucharnos”, dice. Eso sí, considera que el Principado debe apostar por mejorar las vías de acceso a las masas forestales y habilitar cargaderos, tanto para evitar molestias en los vecinos que residan en zonas cercanas a los montes como para tratar de sacar el mayor rédito a los recursos naturales de la región.

“Necesitamos que la Administración nos vea como una actividad primordial, necesaria para Asturias. Que nos vean como generadores de empleo y fijadores de población en el medio rural. Ahora, nos sentimos como los apartados de la economía asturiana”, comenta Suárez. Como apunte, uno de los últimos ayuntamientos en sacar subastas de madera, Villaviciosa, ingresó cerca de 200.000 euros de varios lotes de materiales maderables, un dinero extra para las arcas municipales que supone un alivio económico en estos tiempos.