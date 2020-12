Hace una semana se cambiaba el toque de queda. Desde el lunes 21 los asturianos ya no tienen que estar en casa a las 10, sino a las 11 de la noche. El toque de queda se activaba una hora después de lo que se venía haciendo, tal como había anunciado días antes el Principado. Esta relajación de las medidas se sumaba a otras, como la apertura de gimnasios, bares y restaurantes y centros comerciales. Pero ojo, que no hay que bajar la guardia: el toque de queda sigue existiendo.

Eso sí, con excepciones. Asturias se sumó hace días a las autonomías que han decidido endurecer las restricciones para tratar de que las celebraciones y reuniones familiares en Navidad no supongan un repunte de la pandemia. El presidente del Principado, Adrián Barbón, dictó la pasada semana un decreto que amplía las limitaciones: las reuniones no podrán ser de más de seis personas y el toque de queda para Nochebuena y Nochevieja queda establecido en las 00.30 horas, en vez de a la una y media de la madrugada, como estaba previsto inicialmente. El resto de días, la hora límite para la movilidad nocturna sigue señalada a las once de la noche, un horario que choca frontalmente con las pretensiones del sector hostelero, que aspiraba a una flexibilización del toque de queda durante las semanas navideñas.