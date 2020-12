Asturias vuelve a vivir un aumento de casos de coronavirus: ¿está emporando la situación de la pandemia?

El director general de Salud Pública, Rafa Cofiño, también pide prudencia. Los 81 casos registrados en las últimas 24 horas podrían todavía ir a peor. "Mucha precaución porque después de fines de semana los datos suelen ser falsamente mejores", afirmaba Cofiño esta misma tarde en redes sociales. El consejero de Salud, Pablo Fernández, insistía esta tarde tras el consejo interterritorial de Salud en que la población más vulnerable de Asturias "no estará inmunizada hasta finales de enero, que es cuando recibirán la segunda vacuna". De hecho el objetivo es llegar hasta febrero sin un aumento de los casos significativo para poder inmunizar, al menos, a los que viven en residencias geriátricas.

¿Cómo está Asturias con respecto a otras comunidades? Si se miran los datos de incidencia acumulada en los últimos 14 días el Principado registra 116 casos por cada 100.000 habitantes. Sólo Ceuta está por debajo con 104 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. La cosa cambia si se mira ese mismo dato pero con respecto a los últimos 7 días. Ahí Asturias ya se sitúa al nivel de otras comunidades autónomas como Canarias o Castilla y León. En lo que tiene que tener cuidado la región es en lo que a porcentaje de camas UCI ocupadas. La estadística del Ministerio de Sanidad asegura que en el Principado hay 293 pacientes hospitalizados en Cuidados Intensivos.

El matemático Juan Luis Fernández, que a lo largo de las últimas semanas ha realizado sus predicciones en LA NUEVA ESPAÑA llama a mantener la calma. "La cifra de hoy de 81 contagios con escasas 2,000 pruebas realizadas no es buena, pero tampoco es dramática. Hemos subido del percentil 60 al 75, y el límite superior asumible sería la cifra de 100/110 infectados diarios, cifra a partir de la cual cabría hablar de un escenario de repunte. Para volver a una situación más positiva deberíamos estar por debajo de la barrera de los 50 infectados y las buenas noticias llegarán cuando estemos en menos de 20-25, que podría ocurrir, si todo fuese bien, para la fecha de Reyes. En nuestra contra, una mayor movilidad y la bajada de las temperaturas. A favor, la vacuna que evitará contagios en las personas más vulnerables y en aquellos que las pueden contagiar", señala este experto.

Y ¿cuál es la situación por concejos? Según los datos del mapa de alerta semafórico que ofrece el Observatorio de la Salud de Asturias hay ahora mismo diez concejos en alerta por la incidencia acumulada: Tapia de Casariego, Valdés, Teverga, Quirós, Mieres, Santo Adriano, Las Regueras, Llanera, Soto del Barco y Castrillón. Si bien en muchos de ellos la escasa población con la que cuentan distorsiona estos datos.

El gobierno del Principado puso en marcha antes de Navidad un cribado masivo a jóvenes de entre 18 y 30 años que vinieran a Asturias por Navidad. El consejero Pablo Fernández aseguró hoy que dentro de este proyecto se han realizado 4.911 pruebas PCR y se han detectado 32 positivos.

La previsión de Juan Luis Fernández

Me dice un buen amigo que las cifras de infectados en Asturias parece el baile de la Yenka: izquierda, izquierda, derecha, derecha, alante, alante, atrás, atrás. Obviamente el número de infectados depende del número de test realizados, que a su vez, digo yo, dependerá de las posibilidades de análisis del Sespa y de la percepción del riesgo de contagio y de los focos activos. Por eso mismo se necesitan métodos robustos de predicción, porque si andamos detrás del dato como perro trufero, sobreajustando las veleidades de nuestro sistema autonómico de salud, nos volvemos locos y terminamos perdiendo el criterio. La cifra de hoy de 81 contagios con escasas 2,000 pruebas realizadas no es buena, pero tampoco es dramática. Hemos subido del percentil 60 al 75, y el límite superior asumible sería la cifra de 100-110 infectados diarios, cifra a partir de la cual cabría hablar de un escenario de repunte. Para volver a una situación más positiva deberíamos estar por debajo de la barrera de los 50 infectados y las buenas noticias llegarán cuando estemos en menos de 20-25, que podría ocurrir, si todo fuese bien, para la fecha de Reyes. En nuestra contra, una mayor movilidad y la bajada de las temperaturas. A favor, la vacuna que evitará contagios en las personas más vulnerables y en aquellos que las pueden contagiar. Hay que tapar agujeros, no caben milagros, que era una vecina de la calle Zubillaga un tanto beata. Vivimos en un frente de Pareto perpetuo. Mientras tanto el virus muta, se hace más contagioso, y dará la batalla. Como buen parásito (y de eso sabemos mucho en Asturias) se defenderá con uñas y dientes. Está diseñado para perpetuarse y no desaparecer. Lo veremos y nuestro modelo lo analizará.