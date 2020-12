Pepita, la primera asturiana vacunada: “Que todo el mundo piense en los demás”

Eulalia Josefa Paleo, Pepita para todos los que la conocen –y son muchos, según contó ella ayer–, fue la primera asturiana vacunada contra el covid-19. A sus 80 años se mostró animosa, “que no nerviosa, porque he pasado por tantas cosas…”, y sobre todo “abrumada, porque me eligieron la primera”.

Las primeras vacunas de Pfizer llegaron al Centro Polivalente de Recursos de Gijón, conocida como la Residencia Mixta, a las 9.30 horas de la mañana procedentes de Guadalajara. En la furgoneta que transportaba las primeras dosis de la profilaxis más ansiada por el conjunto de la humanidad solo viajaba su conductor, Miguel. Pero lo hacía fuertemente custodiado por la Guardia Civil hasta llegar al mayor geriátrico de Asturias, donde la Policía Nacional se hizo cargo del cargamento.

Las 320 primera dosis fueron recibidas entre largos aplausos, antes de que las recepcionaran y las inspeccionaran Ismael Huerta, jefe del servicio de Epidemiología del Principado, y Marta Huerta, responsable del servicio de Vigilancia y Epidemiología, así como la gerente de Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA), Ana Suárez Guerra.

La vacunación se inició de inmediato. Además de Pepita, también recibieron las primeras dosis Alberto Díaz (92 años), Alegría Martínez (84), y Domingo de Guzmán Nuevo de Tuya (69 años). Estaba previsto que durante la mañana serían vacunados 247 residentes. Y también a lo largo de la jornada el personal sociosanitario y trabajadores, hasta un total de 73 para agotar el primer envío de 320 dosis.

“Me encuentro muy bien, y lo primero que haré cuando pueda será salir a caminar, porque lo hacía todos los días menos cuando llueve”, aseguró Pepita tras recibir la vacuna. La octogenaria, nacida en Foz (Lugo), residió desde muy joven en el barrio gijonés de La Calzada hasta que hace 12 años se fue a vivir a la Mixta. “No tengo familia directa”, aseguró, porque se quedó viuda y después falleció su único hijo. “Pero tengo muchas amistades y me conoce mucha gente de salir a caminar y porque soy de hablar. De andar con cuentos de nadie, no; eso nunca me gustó”, dijo muy seria.

Tan seria como cuando aseguró que se apuntó voluntariamente para recibir la vacuna, que no le tiene miedo porque “al virus le tengo terror”, porque hay personas que lo han padecido “y no pueden hablar, y tienen que hacer rehabilitación, y a una mujer que salió en la tele la están enseñando los hijos a leer y dijo que no volvería a ser la misma”. Por eso pide “a todo el mundo que se vacune, responsabilidad y que piensen en los demás”, porque “Asturias fue la mejor hasta la segunda ola; era un ejemplo para toda España y fuera. Y luego mira”. Pepita advirtió de que aún faltan por conocer los contagios que se hayan podido producir en estas fiestas navideñas: “La cosa desviose mucho, porque alguno desmadrose. Unos hacémoslo bien y otro no, y luego vienen las consecuencias”.

La enfermera Lara Menéndez, interventora de la residencia CPR Mixta, fue quien inyectó a Pepita la primera dosis de la vacuna contra el covid-19 tras recibir un curso de formación “intenso y breve, pero suficiente” para abordar la tarea. Según explicó, hay 20 equipos preparados en Gijón para “empezar y que el 27 de diciembre de 2020 sea el principio del fin” de la pandemia. “Hoy es un hecho histórico y para las enfermeras, muy importante”, afirmo.

Esta profesional de la Residencia Mixta de Gijón insistió en la necesidad de que “los profesionales sociosanitarios y los sanitarios tenemos que dar ejemplo, y como personas, queremos volver a la vida de antes”. En cuanto al personal que ha rechazado la inyección, aproximadamente un 20 por ciento de los consultados hasta el momento, Lara Menéndez se mostró comprensiva “con que se tenga miedo, pero hay que vencerlo mirando al futuro”.

Socorro Mancebo se convirtió ayer en la primera profesional sociosanitaria de Asturias vacunada. La trabajadora de la Residencia Mixta de Gijón, técnica auxiliar de cuidados de Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA), aseguró que “siempre estuve convencida de vacunarme y me parece la mejor opción para dar un paso al frente y no volver al encierro, al confinamiento, a las calles vacías, sin coches, sin niños… no volver a la desolación. Por eso nunca tuve ninguna duda”.

Eso en lo que atañe al ámbito personal, porque en lo profesional también se mostró convencida de que “trabajando en un centro como este, con personas que son muy vulnerables y a las que hay que cuidar con todo lo que tenemos y de la mejor manera posible”, hay que vacunarse.

La jornada de ayer se recordará en toda Europa como la del inicio del fin de la pandemia. Y en Asturias, con la Residencia Mixta de Gijón como protagonista.

Cronología de un día histórico

SALIDA 04.00 horas / LLEGADA 09.30 Horas

Las primeras 320 dosis de la vacuna de Pfizer salieron de Guadalajara rumbo a Asturias a las 04.00 horas de la mañana. Una sola caja en una furgoneta custodiada por la Guardia Civil hasta El Huerna. Allí, un equipo de la brigada de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Oviedo se hizo cargo del cargamento hasta llegar a Langreo, donde se realizó un nuevo cambio y siete agentes de la Comandancia de Gijón se encargaron de llevarla hasta la Residencia Mixta de Gijón.

09.35 Horas

El conductor de la furgoneta, Miguel, descarga la caja con las vacunas y se dirige con ellas hacia la entrada del centro geriátrico más grande del Principado en medio de los aplausos del personal sanitario y sociosanitario. La caja, precintada, contiene el envase en el que se trasladan las dosis fabricadas por Pfizer en Ginebra.

10.40 horas

Las primeras dosis de la vacuna contra el covid llegadas a Asturias fueron recepcionadas por Ismael Huerta, jefe del Servicio de Epidemiología, y Marta Huerta, responsable del servicio de Vigilancia y Epidemiología del Principado; así como por la gerente de las residencias geriátricas públicas, Ana Suárez Guerra. Inmediatamente después comenzó la vacunación.