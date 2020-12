Un gran argayo incomunicó con Asturias buena parte del concejo de Somiedo, incluida la capital, Pola de Somiedo, así como el Valle Saliencia. el Valle del Lago y la zona del puerto somedano. La carretera AS-227, en el desfiladero de La Malva, quedó cortada por la caída de enormes rocas de la ladera, a apenas dos kilómetros de Pola de Somiedo. El Alcalde somedano, Belarmino Fernández "Mino", se puso en contacto con la directora general de Infraestructuras, María Esther Díaz. Técnicos del Principado visitaron la zona y, mañana, a primera hora, está previsto que una empresa acuda a retirar las grandes rocas de la carretera. Mientras tanto, los vecinos de estas zonas se mantendrán incomunicados por carretera con Asturias, ya que la única salida que tienen es por el puerto de Somiedo en dirección León, que "está complicada porque está nevando mucho", comenta "Mino".

El argayo, de grandes dimensiones, invade los dos carriles de la AS-227. Afortunadamente, en el momento del desprendimiento, no había vehículos circulando por la zona. "Si coge a un coche allí, mueren todos", dice aliviado el Alcalde. Esta no es la primera vez que ocurre un hecho similar. "Mino" recuerda que "hace 20 años, cayó por esa zona un argayo parecido. Esto es incontrolable y el problema es que no dejó de llover en un mes".