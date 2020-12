Restricciones para la Nochevieja en Asturias: así tienes que actuar para cumplir las normas y los protocolos sanitarios

El toque de queda se establece a las 12 y media de la noche por lo que poco después de las uvas no podrá haber nadie por la calle. Son todas ellas medidas que el Principado ha puesto en marcha con el objetivo de reducir las posibilidades de contagio del coronavirus. Pero dentro del domicilio de cada uno también se pueden tomar medidas para reducir los riesgos. En el siguiente gráfico te contamos algunas de ellas.

Si hay mayores o personas enfermas, doble precaución

Salud resalta que, aunque se tomen todas las precauciones, un encuentro en un espacio interior, con ventilación insuficiente y con momentos en que no se utilicen las mascarillas va a suponer un riesgo para las personas con enfermedades o vulnerables. También eso debe tenerse en cuenta si hay personas que trabajan en el cuidado de enfermos o mayores.

Ante el menor síntoma, aíslate

Unas décimas de fiebre deben llevar a la decisión de anular cualquier cita familiar navideña. Si existen síntomas compatibles con la enfermedad, o contacto con una persona confirmada como contagiada, hay que ponerse en contacto con el centro de salud, anular toda cita y aislarse o someterse a cuarentena.

Planifica bien los encuentros y siempre con buena ventilación

Hay que dedicar tiempo a evaluar la seguridad de nuestras citas navideñas. “Todas las personas que participen deben sentirse cómodas y asumir las medidas de protección”, recalca Salud. Además, reitera que si se juntan dos grupos de personas no convivientes, hay que extremar precauciones: distancia, ventilación adecuada, mascarilla mientras no se coma y no se beba y rigurosa higiene de manos”.

Una vez más, si esas condiciones no se cumplen, se debe valorar anular la cita familiar. Además, es recomendable no tener de fondo música o la televisión, ya que eso nos obliga a elevar el tono de voz y permite que haya más expulsión de gotas de saliva que pueden llevar virus. También hay que evitar fumar.

Hay que prepararse antes; limitando la vida social 15 días antes

Salud resalta que es importante prepararse dos semanas antes de las celebraciones ya que el riesgo será menor si se evitan contactos y situaciones que puedan dar pie a contagios previos, que terminen infectando a nuestra familia. Es importante, resalta Salud, respetar la burbuja social. “Encontrarnos con el mismo grupo de personas dos veces en una semana tiene menos riesgo que encontrarse con dos grupos diferentes en ese mismo periodo.