Ricardo Menéndez Salmón: “Asturias necesita otro cuento, lo que nos ha llevado hasta aquí ya no funciona”

–Lo primero, espero que no sea solo un atolladero, sino un lugar en el que se puedan hacer cosas y se pueda pensar en la colectividad sin renunciar a un pensamiento propio. Lo que me lleva a ser diputado es lo mismo que me llevó a entrar en las listas autonómicas de 2019. Por un lado, porque por mi edad, por mi situación anímica y por multitud de factores más, me parecía muy atractiva la posibilidad de conocer la política por dentro. Y por otro lado, porque todo lo sucedido en 2020 viene a reforzar las convicciones ideológicas de Podemos, que, con matices, hago mías. 2020 ha dado la razón a las luchas centrales que Podemos lleva en su ADN social.

El escritor Ricardo Menéndez Salmón (Gijón, 1971) tomó posesión la pasada semana como nuevo diputado de Podemos Asturias en la Junta General, tras la dimisión de la anterior portavoz, Lorena Gil. Lo hizo como independiente, el segundo de la cámara en esta undécima legislatura –junto a la diputada del PSOE Celia Fernández–. El filósofo y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA se estrena en la política con el objetivo, dice, de construir “otra narrativa” para Asturias y de “desinflar” las tensiones internas existentes en la formación morada. Está, además, “muy ilusionado” por formar parte de “algo más grande que uno mismo”, no teme al reto de enfrentarse a la pandemia, y ve su transformación en diputado como “una de las mayores aventuras de la vida”.

–Llega al parlamento asturiano en uno de los peores momentos por culpa del covid.

–Me parece que llego en un momento decisivo y muy atractivo. Todo lo que veíamos sólido, la pandemia nos ha demostrado que no lo era tanto. Lo que 2020 debería grabar a fuego en la piel de los políticos es que la idea de servicio público debería guiar cada paso que dan.

–¿Qué cree que puede aportar a la región?

–Esa es la pregunta del millón, para la cual no tengo respuesta. Sería muy ingenuo decir que me creo en posesión de determinadas virtudes... No puedo jugar a profeta, pero sí puedo prometer toda la implicación y muchas ganas de aprender, ya que llego a una actividad de la que sé mucho como espectador pero nada como actor. La política es una pasión que me viene desde los años 80, cuando la descubrí en la facultad, pero nunca la ejercí como actor. Me considero una persona muy dialogante, a la que le gusta discutir. Toda discusión que se genere en la política, en el buen sentido del término, es positiva. Hay que buscar los lugares de encuentro, sin perder la identidad de cada cual. Espero aportar matiz, diálogo y, sobre todo, mucha disposición a escuchar. Porque Asturias tiene que repensarse. Los relatos que nos han llevado hasta aquí llegan a una especie de callejón sin salida. Necesitamos otra narrativa.

–¿Qué narrativa?

–Eso es lo que hay que construir, y relatarlo muy despacio. Hay que pulsar otros ámbitos y otras voces, ver qué hay ahí, qué expectativas tiene cada cuál... Es una pregunta demasiado compleja y no me atrevo a entrar en el detalle. Me quedo con la idea inicial: la evidencia de que lo que nos ha llevado hasta aquí no funciona. Tenemos que reconocer que las políticas de izquierda han conducido al fracaso. Hay un tema que no ocupa el lugar central de la política y que para mí es la mejor evidencia de ello: el problema demográfico. Por decirlo rápido y mal, Asturias es una región en la que la gente no quiere vivir, y esa es para mí la prueba de que las políticas de izquierdas –digo izquierdas, porque es la orientación que ha gobernado mayoritariamente en la región– no han funcionado. En 2020 nos encontramos a la cola del crecimiento demográfico. Hay que buscar, por tanto, otro cuento y otros actores. Porque, entonces, en vez de caminar hacia un invierno demográfico, lo hacemos hacia casi una desaparición. Estamos perdiendo tejido industrial, económico, vital... Y, en definitiva, el futuro.

–¿Se ha gestionado bien o mal la pandemia en Asturias?

–Ni bien ni mal. Se están cometiendo los mismos errores y, en algunos casos, las mismas virtudes que en otros sitios. La pandemia cogió a todo el mundo sin los deberes hechos y, en ese sentido, me parecería injusto disparar a diestro y siniestro, como están haciendo ciertos sectores de la política. Con el virus es muy fácil acertar la quiniela el lunes, pero habría que haber estado el domingo. Dicho esto, el sistema de salud asturiano ha demostrado cierta robustez en comparación con otras comunidades autónomas. Se han hecho cosas buenas en temas de prevención en la primera ola y lo que no acabo de tener claro, como tanta otra gente, son las explicaciones del fracaso de las cifras en la segunda ola.

–Los fondos europeos están cada vez más cerca y a Asturias se le abre una gran oportunidad.

–Una más, ¿no? Asturias vive un movimiento inercial; se ha nutrido de dineros que le han llegado, pero que no ha sabido gastar. Y en economía lo importante no es cuánto te dan, sino en qué te lo gastas. No sé qué sucederá esta vez, solo cabe desear que prime invertir esos fondos con sensatez antes de dejarse llevar por los grandes números.

–Dentro del campo cultural, ¿qué es lo que más le preocupa?

–La fragilidad de la cultura, que no es tanto un problema propio de Asturias, sino estructural de España. La cultura es un campo muy contradictorio en el sentido de la percepción que se tiene de ella. Muchas veces nos sentimos pagados por la pura satisfacción y parece que la cultura es un traje que nos gusta vestir ocasionalmente, y a la que no le damos demasiada importancia. Y, sin embargo, luego descubrimos, precisamente a raíz de la pandemia, que sus mecanismos han resultado muy importantes, por no decir capitales, para cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el ánimo. La cultura se ha revelado mucho más esencial de lo que pensábamos. El problema es que el entramado que hay a su alrededor es muy frágil. Es muy fácil crear cultura y destruirla. Yo lo viví como gijonés durante la alcaldía de Foro, que en poco tiempo demolió lo que había construido el PSOE. Yo creo que Asturias debe tomar conciencia de que el sector cultural es decisivo a la hora de generar una riqueza, que no debe medirse solo en términos económicos, y debe cuidar con mucho mimo a esos colectivos que forman parte de ello, porque ellos pueden ayudar a construir ese relato alternativo de la región.

–La que era portavoz en la Junta, Lorena Gil, dimitió; la diputada Nuria Rodríguez renunció a seguir formando parte del máximo órgano del partido; el también diputado Rafael Palacios es crítico con la dirección regional... ¿Teme que las tensiones internas existentes en Podemos Asturias le acaben desgastando como político?

–Esa es la otra pregunta del millón. No soy tan ingenuo como para negar que el ambiente en Podemos no ha sido el más idóneo en los últimos meses. Pero también confío en que mi llegada sirva para desinflamar estas tensiones. En la vida y en la política, hay que buscar más lo que te une que lo que te separa. Yo siempre digo en broma que la gente de izquierdas tiene un poco el síndrome del teólogo: le gusta discutir por la coma, y mientras se está discutiendo de eso, se está olvidando el terreno común que se pisa. De corazón confío en que esas diferencias entre las distintas sensibilidades no lleguen a desgastarme. Además, lo digo convencido de que esas sensibilidades distintas son una riqueza. Lo que debemos conseguir es que esa riqueza no implosione.

–¿Cómo es su relación con Daniel Ripa, el secretario general de Podemos?

–Buena, correcta. Tampoco es muy intensa, porque Daniel y yo nos conocemos recientemente. Pero es una persona disponible, atenta hacia mí. Y me ha recibido con los brazos abiertos.

–¿Acabará escribiendo de su experiencia en la política?

–Sí, supongo que sí, pero no sé cómo. Los escritores siempre acaban volviendo al lugar del crimen. No sé si será un libro de ensayos sobre la política, o una sátira, o una novela de parlamento.... Lo digo en broma. No es una cosa a la que le dedique ni veinte segundos de mi pensamiento. Ahora estoy muy contento e ilusionado de formar parte de este momento tan apasionante. Esto hay que verlo como un privilegio: voy a formar parte de la institución más importante de la región. A mí me gustaría no dejar de asombrarme por el hecho de estar allí, de formar parte de algo más grande que uno mismo. Esa posibilidad es una de las mayores aventuras que podemos vivir.