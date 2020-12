Una vacunada, la ganadora del cupón y una mujer que se niega a cuidar a sus nietos. Esas son sólo algunas de las tres protagonistas de las historias que hoy te contamos en LA NUEVA ESPAÑA.

María José, la asturiana que se negó a cuidar a su nieto para no ser una "abuela canguro"

Aunque pudiera parecerlo, la negativa de la avilesina María José García a hacerse cargo de la crianza de su segundo nieto, de nombre Gael, no es un acto de egoísmo sino todo lo contrario, de generosidad. “No me importaría aparcar mi vida para vivir la de ellos, pero no siento la satisfacción del trabajo bien hecho. Además, mamá es mamá y me da la sensación de estar robándole su tiempo. Yo quiero ser la abuela de mis nietos y que mi hija sea la madre, se lo merece porque lleva luchando por ello mucho tiempo”, escribió María José García en una emotiva carta que firma en calidad de “agüela” y que entregó a su hija por si le servía para la defensa de sus intereses en un juicio que tuvo hace unos días para tratar de conseguir que la empresa donde trabaja como teleoperadora le conceda un cambio de horario que le permita conciliar el trabajo y la vida familiar.

Carmen Fernández, una mierense se convierte en la primera vacunada en Lugo: "Cuando pueda volver a Asturias voy a abrazar hasta los árboles"

Si alguien todavía no se creía el dicho ese de que gallegos y asturianos son primos hermanos la realidad ha venido a demostrarlo. La primera mujer vacunada en Asturias contra el coronavirus el pasado domingo, Eulalia Josefa Paleo ("Pepita" para los amigos), era una octogenaria natural de Lugo. Y hoy se ha vivido la situación contraria. La primera mujer residente en Lugo a la que se ha administrado la primera dosis de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus es una asturiana de nombre Carmen Fernández Perez. Vecina de Oviedo durante décadas esta viuda de 85 años nació en Mieres pero se fue a la capital del Principado con apenas 15 años.

Rosa, la avilesina a la que le tocó el cupón

“Feliz, feliz”. Doblemente. Así se definía ayer Rosa Romo, que es la de la cafetería Romo’s, a un paso del centro de salud donde trabaja Óscar Moro, el cuponero que repartió 730.000 euros en premios en Avilés. Ella fue una de las afortunadas. “Nunca me había tocado nada, bueno, sí, una vez cincuenta euros”, cuenta. Romo ayuda a vender cupones a Moro (de los 28, quince los vendió el cuponero directamente).

