Viavélez, un muro centenario a la deriva

Los muros del puerto de la localidad franquina son centenarios y, hace tres años, un grupo de vecinos trató de que los declarasen por ese motivo Bien de Interés Cultural. Ahora, el muro más alejado de la costa está dañado considerablemente. Desde tierra se puede apreciar que en el medio de la estructura existe una grieta que, si no remite el temporal, podrá ocasionar daños mayores. No obstante, el patrón de Viavélez alberga esperanzas de que los destrozos no vayan a más en las próximas horas. “En principio, estamos tranquilos porque hay mar de norte, si viene de noroeste, nos entraría de lleno. Además, con el dragado que nos hicieron este verano estamos mejor”, añade García.

Los destrozos en Viavélez podrían haberse evitado, a su juicio. “Pedimos varias veces que se alargase el muro de 10 a 20 metros para reforzarlo, que echaran bloques por la parte de atrás porque se está cayendo, pero no hicieron nada. La última vez que hablé con el Principado me dijeron que había que esperar a que cayese. Ahora, ya cayeron unos cinco metros de la cabecera, esperemos que hagan algo. Solo pedimos tener un muelle como debe ser para poder trabajar en condiciones”, añade. El derrumbe de la cabecera del puerto supone que el espacio portuario quede ahora más desprotegido de las embestidas del mar, cuando acaba de empezar el invierno, la temporada más cruda.

En la comarca avilesina el viento hizo de las suyas. Las fuertes ráfagas derribaron un hórreo en Valdredo, San Cristóbal. También varó un barco a la altura del muelle de Valliniello y se sucedieron caídas de mobiliario, chapas, vuelco de contenedores de basura y desprendimientos de tejas durante toda la jornada. En la carretera de Molleda el viento derribó un semáforo que instalaron por las obras de mejoras de la vía. Igualmente, en la calle La Muralla confluencia con la plaza de Pedro Menéndez se procedió a acordonar la zona del edificio del antiguo café Colón por desprendimientos de cascotes. Semáforos caídos y árboles que han generado daños en vehículos en varios puntos de la zona urbana también fueron una constante. Por la tarde, Policía Local y Bomberos intervinieron en la retirada de una estructura metálica pendiente de uno de los bloques de la calle Sabino Álvarez Gendín, a la altura del parque de La Magdalena. Además, ha quedado suspendida temporalmente la actividad navideña en la pista de La Exposición y la plaza de Camposagrado. En Gozón, en la zona del puerto de Luanco se advirtió a los hosteleros de que retirasen sus terrazas y se cerraron los accesos al muelle y al puerto. Sin salir del concejo, el viento derribó tres metros de muro del campo de fútbol Miramar. En Castrillón se prohíbe estos días el acceso al Museo de Anclas.

En Gijón hubo 46 intervenciones a consecuencia del temporal desde el domingo hasta ayer. De ellas, 11 tuvieron que ver con la caída de árboles y ramas y otras 13 con desprendimientos de cascotes y rotura de cristales. La Policía Local recibió 30 avisos por vuelcos de contenedores, 12 por caídas de vallas y siete por incidencias con luces de Navidad. Por otra parte, cayó un árbol en el parque Isabel La Católica y otro en el kilometrín, que ocasionó daños en la barandilla del carril bici.

En el Oriente hubo un reguero de pequeños daños en los concejos costeros. En su mayor parte, fueron árboles caídos en carreteras, algunos ejemplares retirados en fincas privadas que amenazaban con la seguridad de los viandantes, pequeños argayos… El temporal “Bella” ha dejado más espectáculo que perjuicio. Desde primera hora de la mañana eran decenas los curiosos que se acercaban para observar al Cantábrico embravecido. Los Cubos de la Memoria, el Paseo de San Pedro o los bufones de Pría o Arenillas fueron los escenarios elegidos. La peor parte, “los que han querido venir en coche hasta ellos saltándose la prohibición de acceso rodado”, decían algunos vecinos.

También hubo pequeños incidentes en Langreo. El más reseñable, la caída de un árbol en la carretera local que va al núcleo de Llantamartín, en la parroquia de La Venta, único acceso rodado a la localidad. También se produjo un corte en uno de los accesos al núcleo de La Espinera, en Tuilla, por la caída de otro árbol; y más de lo mismo ocurrió con un árbol con decoración navideña instalado en la rotonda de acceso a Riaño.

Por otro lado, la circulación estuvo cerrada a vehículos pesados durante la madrugada y mañana de ayer en el puerto de Pajares (N-630). En cuanto a las zonas de montaña, la nieve caída en las últimas horas mantiene cerrado el puerto del Connio y obligó al uso de cadenas en otros quince: Palo, Pozo de las Mujeres Muertas, Marta, San Isidro, Leitariegos, Tarna, Collada, Cerredo, Campillo, Acebo, Tormaleo, Cobertoria, Somiedo, San Lorenzo y Ventana.

“Bella” dejó ayer olas de más de 11 metros registradas en la boya de Gijón (11,32) y en la del Cabo Peñas, así como fuertes rachas de viento de hasta 123 kilómetros por hora en el Cabo Peñas.

Alerta naranja

La alerta pierde fuerza aunque se mantiene en Asturias, que permanece hoy en aviso naranja –ayer era rojo– por fenómenos costeros y por nevadas. Se prevé mar combinada del noroeste con olas de 5 a 8 metros, con viento del oeste de fuerza 7, ocasionalmente de fuerza 8 en torno al Cabo Peñas y hacia el este. En cuanto a la cota de nieve, ascenderá a los 900-1.000 metros.