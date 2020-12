Las empresas “creen” en Asturias, pero piden iguales condiciones entre regiones

Fernández-Vega fue uno de los cuatro ponentes que, con motivo del encuentro anual de socios de Compromiso Asturias XXI, sometió a la comunidad a un análisis DAFO –debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades–. El médico, el presidente de la consultora Izertis, Pablo Martín, y la responsable en España y Portugal de Dupont, Ángela Santianes, destacaron que “las empresas y los empresarios asturianos apostamos y creemos en Asturias”. Buena prueba de ello es que tanto el Instituto Oftalmológico como Izertis no quieren mover sus sedes de la región, pese a ser conscientes de que por ello pueden perder dinero.

“Nosotros tenemos un compromiso con la comunidad. Cuando salimos a bolsa, una de las cosas que nos pedían era que moviésemos nuestra sede social. Y nos negamos”, aseguró Pablo Martín, de Izertis. La misma convicción tiene la familia Fernández-Vega. “Tenemos una pequeña semilla en Madrid y no queremos apostar más por ella porque sabemos que un crecimiento de la clínica de la capital sería el fin de la de Asturias. La mayoría de nuestros clientes, por las comunicaciones en parte, preferirían ser atendidos en Madrid. Por eso pedimos un poco de igualdad entre comunidades”, reflexionó Luis Fernández-Vega, que insistió en la debilidad de “las comunicaciones y las políticas fiscales”.

Por su parte, la presidenta de Dupont, Ángela Santianes, explicó que, “mientras que antes todo se hacía dentro de la compañía, ahora tenemos que abrirnos cada vez más”. Esto quiere decir, detalló, que “colaboramos con otras empresas para tener éxito”. Y aquí viene la oportunidad para Asturias: “No sabemos cómo integrar bien la tecnología en la industria. Tenemos la ocasión de colaborar con empresas regionales para que nos ayuden a encontrar una solución y, de esta forma, exportarla al resto del mundo”. Más aún cuando el talento asturiano en este campo “es de primer orden”, como afirmó Pablo Martín “sin sonrojarse”.

La mesa redonda virtual, que estuvo conducida por Pablo Laguna, también contó como invitado con el consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández. “Necesitamos una cultura emprendedora”, dijo. “Tenemos una sombra alargada de la empresa pública. Y de la misma forma que debemos agradecerle todo lo que ha hecho, debemos despedirla. Hay que quitarse el miedo a innovar”, añadió. Por innovar el Consejero entiende “todo cambio, no necesariamente tecnológico, basado en el conocimiento, no necesariamente científico, y que genera valor, no necesariamente económico”. Por tanto, “esto nos permite abrazar la innovación como algo que puede estar en todos los sitios sin falta de ser un tecnológico, un científico o un economista”.

El titular de Industria del Gobierno identificó como debilidades “la pequeña dimensión de las empresas y la reducida inversión en I+D”; y como amenazas, “la competencia feroz en el mundo y las regulaciones administrativas, como el estatuto electrointensivo que no nos permiten competir en igualdad de condiciones que otras regiones”.

Del otro lado, las fortalezas son muchas. Por ejemplo: “La cultura industrial heredada, la buena formación en capital humano, los recursos naturales abundantes y la combinación de grandes empresas, tractoras y líderes sectoriales”. La oportunidad de “oro” es, a juicio del Consejero, los fondos europeos.