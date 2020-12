"Hoy Asturias ha perdido la oportunidad de sentar las bases de su futuro en unos presupuestos que este año deberían ser excepcionales", ha indicado la portavoz del PP en la Junta General, Teresa Mallada, minutos después de finalizado el pleno en el,que se aprobaron las cuentas autonómicas para 2021. Según la líder de la oposición, para no dejar a ningún asturiano atrás resultaba "necesario" unos presupuestos en los que se potenciara, "por justicia", el fondo covid para dar liquidez a los sectores productivos afectados. Y también crear "un fondo para compensar a los ayuntamientos asturianos, que han quedado tirados en esta pandemia" y ·un fondo para garantizar la supervivencia de nuestra gran industria, que está herida de muerte tras la aprobación de un Estatuto Electrointensivo que no aporta ninguna solución".

Según Mallada, el presidente del Principado, Adrián Barbón, "sin altura de miras, nunca ha querido negociar con el PP y ha despreciado nuestras propuestas, aplicando el rodillo, e incluso imponiendo a sus socios presupuestarios el veto a las mismas". Y ha añadido: "No es normal que la pretensión política del PSOE sea excluir al PP de cualquier debate y posible pacto. Le recuerdo que cuando obvia al PP no es a mí a quien desplanta, falta al respeto a miles de asturianos a los que también representa".

"Barbón ha dejado claro a lo largo de la tramitación de estos Presupuestos, que no busca consensos, busca la sumisión", ha apuntado la portavoz del PP, que cree que el Presidente pretende "someter al Parlamento, algo evidente tras el 'bofetón' jurídico de los letrados de la Junta que le advirtieron que el proyecto de Presupuestos vulneraba la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

En su opinión, el Presidente "se ha quitado la careta" y "desde este momento, la legislatura de la aparente sonrisa que iniciaba Adrián Barbón hace año y medio, se ha convertido en la legislatura de la soberbia. El Gobierno no nos ha escuchado ni ha escuchado a los sectores afectados por esta crisis. El Gobierno está sordo ante las necesidades de los asturianos, no quiere ver la debacle económica a la que nos abocamos. Este Presupuesto no está a la altura de la emergencia económica de Asturias",ha añadido.

El fondo covid aprobado es "un parche, que no salva a las familias asturianas, dejará tiradas a miles de familias". Y las cuentas, "que debían ser extraordinarias ante una situación extraordinaria, traerán sin embargo lo de siempre: despoblamiento, cierre empresarial, apagado industrial... Es decir, la liquidación de cualquier prosperidad en Asturias".

Mallada ha calificado de "incomprensible" la "ceguera política de otros grupos políticos que han caído en esto y son cómplices de un Presupuesto así. Ahora más que nunca, el Partido Popular es la única alternativa real y sensata a este Gobierno, para tratar de frenar a un Gobierno que está echando a pique Asturias", ha señalado, a la vez que ha resaltado que su partido es el único que se ha opuesto "con un no a esas cuentas".