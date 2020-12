María Neira: “Hay que invertir en verde, en un futuro poscovid saludable y sostenible”

El acto, por primera vez y a causa de la pandemia, tuvo más asistentes virtuales –por encima de los setenta– que presenciales –una docena–. El presentador Pablo Laguna condujo desde el Museo de Bellas Artes de Asturias, y con la asistencia de poco más de una decena de socios de Compromiso Asturias XXI, la gala navideña, que fue retransmitida en directo a través de Youtube. Desde una pantalla y a kilómetros de distancia de su Asturias natal, María Neira confesó sentirse “muy emocionada”. Y no solo por el premio, que, además, reúne dos palabras –Asturias y compromiso– que para ella tienen un “significado tremendo”, sino por la cariñosa intervención que le dedicó Jacobo Cosmen. El presidente de Alsa la definió como “un ser humano excepcional; una mujer de esfuerzos, ilusiones y luchas; y una persona que trabaja por cambiar los grises del mundo y tornarlos en colores vivos”.

Pregunta obligada del presentador a María Neira: “¿Cuándo va a acabar esto?, ¿Cuándo va a finalizar la pandemia?”

La médica de la OMS no dio una fecha, sino que lo dejó en manos de la sociedad: “A nosotros nos corresponde escribir ese guión. Cómo salgamos de esta dependerá mucho de nuestra inteligencia. Hemos aprendido cuáles son los factores de riesgo, las situaciones que nos han llevado hasta aquí y creo que dónde tenemos que invertir. Hay que invertir en un futuro saludable, sostenible y verde. Hay que hablar y pensar en verde, que es además el color de la esperanza, y la necesitamos también”. “Por supuesto –continuó– que saldremos de esta. La ciencia nos habrá ayudado, pero tenemos que ser inteligentes como sociedad y, sobre todo, estratégicos para superar la pandemia, casi un temblor de tierra. Tenemos que poner todos los pedazos bien y recomponer algo que va a ser incluso mejor que lo de antes. Pero insisto: hace falta estrategia en la definición y selección de prioridades e inversiones que vamos a hacer a partir de ahora”.

En verdad, estas palabras esperanzadoras de María Neira llegaron casi al final de un acto que se prolongó durante más de hora y media y que cerró el presidente del Principado, Adrián Barbón, quien señaló que el formato mixto de la gala demuestra “la capacidad de adaptación” de los ciudadanos frente al covid. Antes intervinieron otros ilustres asturianos, afincados fuera de la región, como el piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso. A través de un vídeo grabado y de pocos segundos, el campeón del mundo deseó que 2021 fuese “un año mucho más normal para todos”.

La bioquímica langreana Zafira Castaño, que es investigadora en la Escuela de Medicina de Harvard, se explayó más en su mensaje. “¿Por qué no aprovechamos las herramientas que nos ha forzado el covid a utilizar? Que es el trabajo descentralizado y en remoto para poder atraer talento a Asturias”, empezó diciendo la científica, especializada en el cáncer. “El Principado ofrece un entorno de trabajo inspirador, creativo y de bajo coste. Ese es nuestra mayor tesoro. Y captar talento nacional e internacional no solo traerá nuevos profesionales, sino también nuevas posibilidades de negocio”, profundizó. Castaño, que también lidera una red (llamada IMFAHE) que conecta a científicos emigrados con estudiantes para asesorarles en su carrera investigadora, acabó lanzando un reto: “¿Por qué no organizamos un evento internacional en Asturias para que aquellas personas indecisas que están buscando un lugar de trabajo en remoto conozcan la región?”.

La propuesta no caerá en saco roto. La directora de Compromiso Asturias XXI, Reyes Ceñal, adelantó que uno de los objetivos para el próximo año es impulsar un proyecto de sociedad civil. El presidente, Eduardo Suárez Morrondo, profundizó en esta misma idea: “La pandemia ha demostrado la necesidad de trabajar todos juntos; queremos que la sociedad civil juegue un papel relevante, porque en ella hay generosidad, pasión, solidaridad...”. Y hablando de solidaridad, el Padre Ángel también tuvo unas palabras desde la distancia. “Asturias siempre fue solidaria, una comunidad en la que los valores humanos están muy arriba”, afirmó.

Durante la gala, otras tres personalidades dejaron sus mensajes en forma de vídeo. Desde París Manuel Campa, el presidente de la Autoridad Bancaria Europea, destacó que “cada vez es menos importante –y la crisis sanitaria lo ha acentuado– dónde estás y más importante qué quieres hacer” por el futuro. Por lo que Asturias podría aprovechar esta oportunidad. En este mismo sentido, César Cernuda, presidente de la empresa de servicios de datos en la nube NetApp, insistió que hoy en día empresarios internacionales pueden hacer su trabajo desde el Principado. Por su parte, el asesor del Foro Económico Mundial, el sociólogo Mauro Guillén, animó a que “todos los que estemos fuera de esta tierra querida nos unamos para impulsar proyectos en Asturias”, porque, al igual que las “diásporas de indios o de israelíes funcionaron”, la regional, capitaneada por Compromiso XXI, también.