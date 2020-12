Los asturianos, lanzados al turismo interior: 3.300 bonos de descuento casi agotados en 26 días

En la presentación de este programa la Viceconsejera de Turismo, Gracia Blanco, dijo en su momento que “Asturpass representa una oportunidad para hacer llegar el apoyo y la solidaridad de la sociedad asturiana a un sector que está sufriendo con dureza las consecuencias de esta crisis”. Todas las consultas sobre reservas y alojamientos así como la forma de gestionarlo se hizo a través de la página Asturpass.es donde figuraban todos los establecimientos que han participado en este programa: casas rurales y apartamentos de todo tipo; viviendas vacacionales, albergues y hoteles en diferentes puntos de toda la región.

En principio la campaña permitía una sola reserva por persona residente en Asturias sin embargo, a partir del 24 de diciembre, y tras constatarse que había una gran demanda para alojamientos rurales en oriente y el occidente de Asturias, y bastante menos en hoteles en la zona central, se decidió reestructurar los bonos para que, aquellos que querían reservar en más alojamientos a lo largo de 2021 pudieran hacerlo, sobremanera cuando los alojamientos rurales más solicitados se habían quedado sin bonos, y otros no tenían demanda o era muy baja. Fue a partir de ese momento que comenzó a crecer el número de reservas siendo los cuatro últimos días cuando aumentó considerablemente la demanda.

Ana Soberón, vicepresidenta del Clúster de Turismo Rural de Asturias señalaba que “ha sido una experiencia muy positiva, la gente ha reservado más en los polos de la región en el occidente y en la zona oriental. En el primero caso los más demandados han sido Los Oscos, Taramundi, Somiedo y Cangas del Narcea mientras que para la zona oriental Llanes fue el concejo más solicitado, seguido de Cabrales y Cangas de Onís. En el centro el Parque Natural de Redes también experimentó un incremento de reservas”. Como experiencia piloto Soberón cree que ha dado muy buenos resultados y que, visto lo visto, servirá para que el año que viene, en que ya se tiene prevista otra partida para este fin, se afine más y mejor en la oferta. “Los alojamientos rurales son los que han tenido más reservas y, como el público es el que vive en la región, buena parte lo hace en el centro y en las ciudades, de ahí que optasen por el medio rural y lejos de donde viven”.

En este sentido las expectativas han sido buenas para el turismo rural en los polos regionales, sin embargo no ha sido igual en la zona centro donde las reservas han sido menores en zona rural y aún menos en hoteles y alojamientos en ciudades. En este sentido Ana Soberón afirmó que “para el nuevo año y en una nueva oferta, para que los del centro y los hoteles se vean igualmente favorecidos por una similar demanda de clientela, sería bueno que esa oferta de descuento no fuera sólo para los residentes en Asturias. Se me ocurre, por ejemplo, que se ampliara a las comunidades que conforman la España verde: Galicia, Cantabria, Asturias y País Vasco, pero es sólo una idea porque estos resultados nos animan a mejorar el programa y estaría bien contar con clientes de otras comunidades”, matiza.

Fernando Corral, vicepresidente de Otea, también se mostró satisfecho con los resultados de esta primera campaña con la tarjeta virtual Asturpass. “Es normal que la gente opte por la zona rural porque muchos de ellos viven en las ciudades, no olvidemos que esta oferta es para residentes en Asturias, pero también se han hecho reservas, aunque en proporción menor a la zona rural, en algunos hoteles de la región. Yo creo que la idea es muy buena, tal vez más adelante habría que estudiar otras posibilidades como abrirla a gente de otras comunidades, pero sin duda esta experiencia piloto ha servido para mucho”.

Un año para conocer un poco más y mejor la terrina

Victoria Zarcero, propietaria de la casa rural El Castro en Arancedo (El Franco), con alquiler por habitaciones y que participa en esta campaña, cree que “es una idea muy buena, nosotros ya vendimos varios bonos con reserva y estamos encantados. Se elije con una fecha determinada pero es una reserva abierta, es decir, que si no puedes venir en esa fecha tiene todo el año 2021 para cambiarla. Además genera negocio en el entorno en el que están los alojamientos, viéndose beneficiados bares, tiendas, empresas de turismo activo etcétera. Es una buena forma de crear nuevos clientes regionales”, dijo. Suni Torre Fernández, al frente de los apartamentos rurales La Xamoca en Campiellos (Sobrescobio), también se muestra satisfecha con este programa. “Los primeros bonos los vendimos muy rápido y los de la segunda tanda están prácticamente agotados. Los participantes, en Redes, en general estamos contentos porque además hubo una respuesta rápida de los asturianos. Sería interesante que en el futuro se ampliase la oferta a público de otras comunidades”

Nuria Santana Menéndez, propietaria de los apartamentos rurales El Bosque de las Viñas en Boal afirma que “los bonos son una ayuda. Nosotros estamos cerrados hasta que se nos permita abrir, como todos, claro, pero lo cierto es que estamos muy satisfechos porque en nuestro caso vendimos todos los bonos de reserva que teníamos asignados. La aceptación por la gente fue muy buena. Es cierto también que me llamó gente de fuera de Asturias, a ver si para más adelante se amplía este apartado. Yo creo que es una idea muy buena para desestacionalizar el turismo y, además, los asturianos pueden conocer mejor su tierra”.

Carlos Bueno, al frente del alojamiento rural La Montaña Mágica en El Allende de Vibaño, en Llanes, acabó muy pronto los bonos de reserva y, “cuando se amplió el número, enviamos correos para avisar a la gente que se había quedado sin reservas, por si querían hacer otra para otro momento del año. Prácticamente hemos agotado todos los bonos, nos parece una campaña muy buena, igual habría que abrirla a público de otras regiones”, señaló. El hecho de que no sólo sean los residentes en Asturias los beneficiarios de la próxima campaña es común a todos los empresarios tal y como a su vez señal Luis Gabriel Suárez Martínez, propietario de los apartamentos rurales La Torre en Trevías (Valdés), “el programa está bien, es bueno, pero el resultado ha sido un poco desigual porque unos han vendido muchos bonos, otros unos cuantos y otros muy pocos. Por mi parte estoy contento, no me puedo quejar, pero tal vez habría que abrir esta oferta a todo el mundo y no sólo a los que residan en Asturias para que esa venta de bonos sea más uniforme para todos. La iniciativa en sí me parece buena, está muy bien porque hay un consenso entre la Administración y las asociaciones, me parece bien que trabajemos juntos en estas cosas”, matizó.

Somiedo, Los Oscos, Taramundi, Cangas del Narcea, Llanes, Cabrales, Cangas de Onís, Sobrescobio y Caso son los concejos donde más reservas se han hecho con Asturpass, pero no los únicos, también hay quienes optaron, aunque en menor medida, por hacerlo en Piloña, Parres, Villaviciosa, Cudillero, Tineo, Valdés o Tapia de Casariego. No cabe duda que, en 2021, unos cuantos asturianos o residentes en Asturias, van a conocer un poco más de esos rincones del Principado que tenían pendientes y que, a buen seguro, van a disfrutar como nunca.