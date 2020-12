Un brote en una familia de Avilés deja cuatro positivos, dos de ellos con la cepa británica del covid

Tras la reunión con los alcaldes de la región, también ha hecho hincapié en el aumento de casos en la región hoy se han registrado 122 positivos, que podrían presagiar la llegada de la tercera ola. El nuevo coronavirus ya se ha extendido por varios países y ha llegado a España, donde varias provincias ya suman varios pacientes de esta variación del covid.

El laboratorio de virología del HUCA está llevando a cabo pruebas para detectar nuevos casos positivos de esta variación y en los últimos días ha diseñado un sistema para secuenciar la cepa del Reino Unido. El responsable de este área, Santiago Melón, sostiene que a la cepa británica "se le da más importancia de la que tiene. Lo realmente importante es detectar a las personas que están contagiadas para confinarlas y estudiar sus contactos. Hoy por hoy es lo único que se puede hacer”. Más allá, claro, de respetar las medidas de higiene, distanciamiento y limitar los contactos sociales.

El jefe de virología del HUCA hizo un llamamiento a la calma frente a quienes aseguran que la nueva cepa es más contagiosa que la anterior. “Se trata de una mutación propia del virus, y no hay estudios que permitan tener constancia de que es más transmisible”.

Asturias termina el año por encima de los 100 positivos

Asturias sumó ayer, miércoles, 122 contagios de covid-19 -siete menos que en el día anterior- en una jornada en la que la que se registraron dos fallecimientos, los mismos que el pasado martes y ambos mayores de 65 años, según los datos del Observatorio de Salud del Principado.

Según este organismo, dependiente de la Consejería de Salud, aunque dos días siguen siendo insuficientes para definir una tendencia es muy probable que tras este fin de semana se observe un aumento en la incidencia de los contagios.

No obstante, la incidencia acumulada en los últimos catorce días por cada cien mil habitantes subió ligeramente hasta los 115,37 casos y se mantiene como la más baja del país.

La tasa a catorce días a nivel nacional se ha elevado hasta los 279,5 casos mientras que en la última semana la incidencia acumulada en Asturias es también la más baja del país, con 57,1 casos por cada cien mi habitantes frente al promedio nacional de 131,9, ambas en aumento.

Además, según el Observatorio de la Salud, en las últimas 24 horas se han registrado catorce ingresos hospitalarios, uno de ellos en la UCI, se han dado 37 altas mientras que la tasa de positividad en las pruebas realizadas -2.537 PCR y 209 de antígenos- se sitúa en el 3,64 por ciento.

Según los datos del Ministerio de Sanidad, la cifra de pacientes hospitalizados en Asturias alcanza los 242 -con una tasa de ocupación de enfermos de covid-19 del 7 por ciento frente al 9,49 por ciento estatal-, de los que 64 están en las ucis, cuyas camas tienen un nivel de ocupación por esta patología del 19,8 por ciento frente al 21,21 del conjunto de España.

Certezas e incógnitas de la nueva variante del SARS-CoV-2

¿Qué tiene de excepcional esta variante?

La variante B.1.1.7 –también llamada VUI-202012-01, donde “VUI” significa “variant under investigation, variante bajo investigación”– acumula 23 mutaciones, 14 cambios de aminoácidos y 3 deleciones; y 17 de esas mutaciones se han dado a la vez, algo inédito: los científicos nunca habían visto que un virus adquiriese más de una docena de mutaciones aparentemente a la vez.

¿Por qué es preocupante?

Además de su rápida propagación, que le permite sustituir a otras versiones del virus existentes, ocho de sus mutaciones afectan a la proteína “S” o espícula, la “llave” que usa el virus para entrar en las células y que le dan su forma de corona solar. Es la parte del virus que se utiliza como diana para las vacunas. Pero hay otros cambios importantes. José Manuel Bautista, bioquímico, biólogo molecular y catedrático de la Universidad Complutense, señala que la variante inglesa del SARS-CoV-2 es preocupante porque tres de sus mutaciones le confieren cambios de funcionalidades: la N501Y es clave en la unión al receptor. La deleción 69-70 evade la respuesta inmunológica en algunos pacientes inmunocomprometidos. Y el P681H es adyacente al corte de la furina, lo que le daría una mayor infectividad.

¿Es seguro que esta variante es más contagiosa?

Casi todos los virólogos y genetistas lo manejan como hipótesis plausible: podría ser un 70% más contagiosa o incluso más, según aseguró el viernes el doctor Erik Volz, del Imperial College de Londres. También se ha dicho que aumenta el número reproductivo básico, el ritmo de contagio, en 0.4. Esto explicaría que la variante detectada en septiembre significase un cuarto de los casos de Londres en noviembre y dos tercios a mediados de diciembre. Sin embargo, Ana Fernández-Sesma, microbióloga en la Escuela de Medicina Icahn del hospital Mount Sinai de Nueva York, apunta que no siempre el aumento de contagios en una zona significa que el virus sea más contagioso. El verano pasado se barajó que una variante surgida en España, llamada B.1.117, era más contagiosa, pero luego se comprobó que los datos eran preliminares y sesgados, y que la prevalencia de dicha variante en Reino Unido se debió a que la acarrearon turistas que visitaron nuestro país. “Todavía no hay datos veraces sobre si esta variante es más transmisible”, advierte Fernández-Sesma. Maria Van Kerkhove, directora científica de la OMS, aseguró ayer que hay un incremento de transmisibilidad, aunque no es seguro si esto se debe a la variante en sí o a “una combinación de factores con el comportamiento”.

¿Afectará a las vacunas?

Es muy probable que no, según los investigadores, menos rotundos que los ministros de Sanidad de España y Alemania –ninguno de ellos científico–, que ya lo han descartado. “Unas pocas mutaciones no deberían afectar a la vacuna, pero hay que comprobarlo”, dice Iñaki Comas, del Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC). Podría ocurrir que el virus cambie hasta el punto de que las vacunas no sean tan eficaces. Comas apunta que, llegado ese caso, habría que modificar las vacunas, algo que se hace con la de la gripe constantemente. “Hay experiencia en actualizar vacunas. Por ejemplo, la de la gripe, y las de ARN mensajero [la de Pfizer-BioNTech y Moderna] son ‘fáciles’ [de modificar]”, señala el científico, que recuerda que “comprobar el efecto de las mutaciones lleva tiempo y no todo se puede responder”. José Manuel Bautista, por su parte, señala que “los anticuerpos neutralizantes de las vacunas no solamente reconocen la zona ‘69-70’, sino también otras regiones de la espícula que lo neutralizarían”. La Agencia Europea del Medicamento (EMA) aseguró ayer que “no hay evidencia de que la vacuna no vaya a servir contra la nueva variante” del virus. Daniel Prieto Alhambra, investigador de la Universidad de Oxford, apunta que harán falta más vacunaciones para alcanzar la inmunidad de rebaño.