Grandes sueños que el covid arruinó

2020, además del año de la pandemia, es el año de los sueños rotos. Hoy acaba y con él los protagonistas de estas siete historias esperan que también se vayan las penas.

Primero iban a casarse el 25 de abril. Después, el 31 de octubre. Y ahora ni siquiera tienen fecha. El gijonés Alejandro Albuerne y la ovetense María Álvarez Córdoba, ambos de 31 años, esperarán a que las vacunas atenúen el virus para que a la tercera sea la vencida. “Estábamos muy ilusionados, porque pensábamos que después del verano la situación mejoraría. Así que en octubre llevamos un gran batacazo. Además, el cierre perimetral de Avilés –donde residen y donde se iba a celebrar la boda en la iglesia de San Nicolás– nos pilló a una semana del enlace”, relatan. Tras el lógico disgusto, hoy en día la pareja lo tiene “superado”. “El coronavirus no nos va a quitar la ilusión. Y seguro que, en cuanto pase esto, la gente tendrá más ganas de pasárselo bien y de disfrutar la vida”, comentan.

Tras comprometerse en septiembre de 2018 en una emotiva pedida durante la boda de un familiar, a María Martínez y Armando García el covid también les aguó la fiesta por dos veces. La primera fecha prevista era el 10 de julio, luego la retrasaron hasta el 23 octubre y finalmente –si la pandemia lo permite– será el 25 de junio de 2021 en el Ayuntamiento de Oviedo. Estos cambios supusieron un quebradero de cabeza para los novios. “Mi pareja tenía el traje reservado, teníamos el fotógrafo contratado, el viaje a Bali, el restaurante, el vídeo... Lo bueno, que mi vestido lo está haciendo mi madre”, explica María Martínez, que trata de “no perder la ilusión” y espera que en su gran día haya, por fin, besos y abrazos.

Francisco Mateo Canga, de 34 años, y Renata García Fau, de 30, iban a convertirse en marido y mujer el pasado 12 de septiembre. “Teníamos cogido el lugar del banquete, que iba a ser el Palacio de Valdesoto; la iglesia, también en Valdesoto; el vestido de novia, el fotógrafo, el DJ... ¡Hasta las invitaciones!”, cuenta la pareja, de Salinas (Castrillón). Pero el covid lo arruinó todo. Y además del bajón anímico que supone cancelar una boda, el coste económico. “El viaje de novios lo teníamos pagado al 50%. Y con la pandemia la agencia quebró y estamos peleando para que nos devuelvan el dinero. Por ahora, solo hemos recuperado lo correspondiente a los vuelos”, dicen apenados. A ello se suma la dificultad de “cuadrar” a los proveedores en una nueva fecha, el 7 de agosto de 2021. “Nos encontramos con muchos problemas y algunos nos cobraron un sobrecoste”, relatan.

El hostelero langreano Iván Suárez inauguró su negocio el 12 de marzo y a las cuarenta horas el estado de alarma se lo cerró. Volvió a abrir y volvió a cerrar con la segunda ola del coronavirus. “Pillome todo”, lamenta este empresario, que resiste a duras penas y gracias a la ayuda de familiares. “Estuve un mes entero preparando la nueva vinoteca. ¿Y de qué me sirvió? Si no fuese por las ayudas de casa y de los clientes que vienen a consumir, no hubiese subsistido. Es desesperante”, confiesa. Pero, “con 50 años y dos hijos”, agrega, “hay que aguantar”.

Juan Piedehierro también aguanta el chaparrón como puede. Llevaba más de un año preparándose para abrir una empresa de turismo activo y la pandemia solo le dejó trabajar escasos tres meses. “Me formé como guía de mar y montaña, porque quería dedicarme a organizar viajes en la cornisa cantábrica para extranjeros. Al final, me di de alta en agosto, pero en cuanto llegó la segunda ola otra vez me quedé parado”, indica el gijonés, de 45 años, que dedica los días ahora a seguir formándose y, sobre todo, a “cambiar la perspectiva”. “La pandemia ha supuesto para mí una reconversión de la actividad. Tengo que pensar en nuevos productos, en un público más local o nacional...”, añade.

Esteban Pola, organizador de los grandes festivales musicales veraniegos Aquasella y Riverland, lleva un año “horribilis”. Nueve meses, dice, “sin prácticamente hacer nada y, por tanto, sin facturación, mientras los gastos no dejan de correr”. “Realmente nuestro sector se ha visto totalmente desamparado, sin ayudas de ningún tipo”, se queja. Los avances sanitarios, no obstante, invitan “al optimismo” y Pola ya trabaja para organizar los eventos de 2021: “Estaremos preparados para cumplir las medidas”.

El gran sueño que el coronavirus apagó para el deportista tetrapléjico Diego Parrondo fueron los Juegos Paralímpicos de Tokio. El ovetense llevaba preparándose a conciencia los últimos cuatro años para el gran evento deportivo del año. Su aplazamiento a 2021 supuso un mazazo para el corredor, que también sufrió la cancelación de otras grandes competiciones. “Se celebró el Campeonato de España por comunidades, al que yo no fui por precaución, y a partir de ahí hubo un efecto dominó. Se cayeron todos los eventos, unos detrás de otros. Y ya tenía reservas de hoteles para ir a Suiza, Bélgica, Francia...”, comenta. Lo peor de este 2020, dice Parrondo, ha sido la incertidumbre. “Seguí entrenando, pero me hacía siempre las mismas preguntas: ¿Cuándo voy a poder competir? ¿Cuándo será seguro volver a las pistas?... Psicológicamente eso me afectó mucho”, confiesa. Ahora sigue trabajando con la mirada puesta en los Juegos de 2021. ¿Y si se vuelven a cancelar? El deportista se lo toma con filosofía: “Eso que llevamos ganado de entrenamiento”.

Alejandro Albuerne y María Álvarez tuvieron que aplazar su boda hasta en dos ocasiones, la segunda de ellas, para más colmo, a una semana de darse el “sí, quiero”. La misma pesadilla la vivieron Armando García y María Martínez, que aplazaron dos veces su enlace. Francisco Mateo Canga y Renata García también se vieron forzados a retrasar su paso por el altar, con las invitaciones ya hechas y perdiendo parte del dinero del viaje de novios. El bar de Iván Suárez estuvo solo dos días abierto durante el primer estado de alarma. Xuan Piedehierro montó una empresa de turismo activo que funcionó menos de tres meses a consecuencia de la segunda ola. Esteban Pola, organizador de festivales musicales, lleva nueve meses prácticamente parado y sin facturación. Diego Parrondo se quedó sin Juegos Paralímpicos...

